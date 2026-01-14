Live TV

SUA au cerut unor soldați să părăsească de urgență cea mai mare bază militară din Orientul Mijlociu

US forces in Middle East start new year with a bang
Militar SUA din Orientul Mijlociu. Sursa foto: Profimedia Images

Unii membri ai personalului au fost sfătuiți să părăsească baza aeriană militară americană Al Udeid din Qatar până miercuri seara, au declarat trei diplomați pentru Reuters, pe fondul avertismentelor din partea Washingtonului că ar putea interveni pentru a proteja protestatarii din Iran, transmite reuters. 

Ambasada SUA la Doha nu a făcut niciun comentariu imediat, iar ministerul de externe al Qatarului nu a răspuns imediat la solicitarea Reuters de confirmare sau comentarii.

Al Udeid este cea mai mare bază americană din Orientul Mijlociu, găzduind aproximativ 10.000 de soldați.

„Este o schimbare de poziție și nu o evacuare ordonată”, a declarat unul dintre diplomați pentru Reuters. Diplomatul a spus că nu știe dacă a fost dat un motiv specific pentru schimbarea de poziție.

Un înalt oficial iranian a declarat anterior pentru Reuters că Teheranul a avertizat țările din regiune că va ataca bazele militare americane în cazul unui atac din partea Washingtonului, după ce președintele Donald Trump a amenințat că va interveni în Iran.

Anul trecut, cu mai mult de o săptămână înainte ca SUA să lanseze atacuri aeriene asupra Iranului, o parte din personal și familiile acestora au fost mutate din bazele americane din Orientul Mijlociu. După atacurile americane din iunie, Iranul a lansat un atac cu rachete asupra bazei din Qatar.

