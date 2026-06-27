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Video Olguța Vasilescu: Dacă UDMR ar veni alături, n-ar fi o problemă să trecem Guvernul. Ce spune despre o eventuală susținere a AUR

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Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, la Congresul PSD. Foto: captură video PSD
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Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat, sâmbătă, la Parlament că Partidul Social Democrat este pregătit să intre la guvernare, mizând pe ajutorul UDMR pentru a obține o majoritate parlamentară. Social-democrata a evitat să dea un răspuns concret cu privire la negocierea cu parlamentarii AUR pentru susținerea unui Guvern condus de Sorin Grindeanu, însă a transmis că „votul este secret în Parlament, nu ar trebui să știm cum votează parlamentarii”.

„Eu știu că UDMR este un partid serios, care atunci când spune ceva se ține de cuvânt, spre deosebire de alte partide. Și, din câte am înțeles, domnul Hunor a declarat că prima variantă pentru ei ar fi refacerea Coaliției cu toate partidele, dar că ar vota și un guvern monocolor PSD. Dacă am avea voturile UDMR, vă spun că un guvern Grindeanu ar trece fără probleme”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Întrebată dacă există opțiunea pentru PSD de a mai negocia cu AUR pentru o eventuală susținere a Guvernului Grindeanu în Parlament, Olguța Vasilescu a evitat să dea un răspuns concret.

„Votul este secret în Parlament. În mod normal, n-ar trebui să știm cum votează parlamentarii, n-ar trebui să știm cine susține un guvern sau de la un partid politic, câți sunt pro și câți sunt contra”, a afirmat aceasta.

Totodată, primarul Craiovei a declarat că PSD se bazează și pe voturile parlamentarilor din zona suveranistă care au susținut Guvernul Veștea. „Cred că acele voturi pot să fie un punct de pornire pentru un Guvern Grindeanu”, a adăugat Lia Olguța Vasilescu.

În ce privește o eventuală desemnare de către președintele Nicușor Dan a unui premier independent, social-democrata a susținut că PSD nu a avut o problemă nici cu varianta Guvernului Tomac și a acuzat celelalte partide că au blocat învestirea.

„Noi nu am blocat niciunul dintre aceste Guverne care până acum s-au dorit a fi trecute prin Parlament. Am declarat pentru Guvernul Tomac că vom da un vot, nu va fi niciun fel de problemă. Chiar când ni s-a spus că nu vom avea nici secretari de stat, nici prefecți, pentru că nu aceasta era problema ca noi să fim în Parlament, ci să fie cineva învestit cu puteri depline și de asemenea, ne-am declarat sprijinul inclusiv pentru Guvernul Veștea. Deci nu ar fi o problemă acest lucru, dar trebuie să fie ori un guvern independent cu totul, cum s-a încercat a fi Tomac și cum s-a spus de către cei de dreapta că vor vota și până la urmă i-a răzgândit domnul Bolojan pe toți, ori un Guvern din care noi vom face parte”, a afirmat aceasta.

Întrebată dacă PSD se teme de scenariul anticipatelor, Lia Olguța Vasilescu a negat.

„Poate fi o soluție, nu ar trebui să o excludem în niciun caz, pentru că dacă o excludem o să mergem în continuare pe această cale care nu duce nicăieri. Știu că foarte mulți dintre parlamentari nu își doresc” a mai declarat aceasta.

În ceea ce privește învestirea noului Guvern până la finalul sesiunii parlamentare, primarul Craiovei a declarat că totul depinde de momentul în care președintele Nicușor Dan va face desemnarea.

„Eu cred că domnul Președinte a crezut de multe ori că există o majoritate clară, pentru că a făcut greșeala să creadă în cuvântul anumitor oameni politici și din cauza aceasta a și făcut desemnarea. Chiar dacă mâine, să zicem, va fi convins că există o majoritate, s-ar putea să ajungem din nou în situația în care să vedem la vot că nu există”, a afirmat Lia Olguța Vasilescu.

Editor : A.P.

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