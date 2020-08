Orban, despre moțiunea de cenzură: PSD vrea să pună mâna pe putere ca să controleze procesul electoral. Nu stăm cu mâinile în sân

Ludovic Orban a vorbit la Digi24 despre moțiunea de cenzură depusă de PSD. Premierul consideră că acest gest „este un act de iresponsabilitate politică” și spune că PNL nu stă cu mâinile în sân. „Am declanșat negoieri cu toți parlamentarii, indiferent de culoarea lor politică”, spune Orban. În plus, șeful Executivului este convins că „PSD nu vrea altceva decât să pună mâna pe putere ca să controleze procesul electoral”.

Ludovic Orban: O moțiune de cenzură ar șubrezi dramatic capacitatea Guvernului de a face față provocărilor imense cu care ne confruntăm. E total neinspirată depunerea unei moțiuni de cenzură... Și în vacanța parlamentară, și cu 3 luni de zile înainte de alegerile parlamentare.

Cred că Guvernul până la urmă va fi hotărât de români în data de 6 decembrie când vor avea loc alegerile parlamentare. PSD a obținut voturile oamenilor și și-a bătut joc de încrederea care le-a fost acordată de cetățeni.

Cu mari eforturi și coalizând aproape toate forțele anti-PSD am reușit să punem punct guvernării PSD, care ne-a făcut un rău imens, și să preluăm guvernarea. Atunci când am preluat-o nu puteam anticipa ce ne așteaptă, dar cred că în condițiile date am făcut față provocărilor cu care ne-am confruntat. Evoluția epidemiei arată lucrul respectiv, evoluția economiei arată faptul că România stă în picioare, că sunt semne clare de revenire.

„Din punctul nostru de vedere nu este constituțională dezbaterea moțiunii”

Deocamdată așteptăm pronunțarea CCR privitoare la conflictul juridic de natură constituțională pe care l-am declanșat. Și noi considerăm că este neconstituțională dezbaterea și votarea moțiunii până nu se pronunță Curtea Constituțională.

PSD-ul poate să decidă ce vrea. Democrația nu înseamnă dictatura majorității. Înseamnă respectarea unor reguli, unor proceduri, unor drepturi, libertăți fundamentale.

Din punctul nostru de vedere nu este constituțională dezbaterea moțiunii. Pe de o parte, că în vacanța parlamentară nu se poate depune moțiune de cenzură. O sesiune extraordinară în vacanța parlamentară e o continuare a vechii sesiuni, până la sesiunea nouă.

Ca să nu mai zic că ei într-o sesiune extraordinară au depus moțiunea, în altă sesiune extraordinară au citit-o și vor în altă sesiune extraordinară sau ordinară să o dezbată și să o voteze. O moțiune la 3 sesiuni.

„PSD nu vrea altceva decât să pună mâna pe putere ca să controleze procesul electoral”

Din punctul nostru de vedere trebuie să aștepte decizia Curții Constituționale. Asta nu înseamnă că stăm cu mâinile încrucișate și așteptăm să hotărască PSD ce se întâmplă cu România. A hotărât destul 3 ani de zile și am văzut ce s-a întâmplat în cei 3 ani în care PSD a hotărât ce se întâmplă cu România. Ca Guvern avem o responsabilitate, nu neapărat să ne apărăm pe noi, ci să apărăm România de PSD.

Prin această moțiune de cenzură, PSD nu vrea altceva decât să pună mâna pe putere ca să controleze procesul electoral. Nu îi interesează vreun plan de guvernare. Nu îi interesează ca România să revină economic, nu îi interesează ca să existe un guvern care să pregătească absorbția fondurilor europene.

Sunt extrem de multe provocări cărora trebuie să le facă față Guvernul, iar a lăsa țara fără guvern în momentul de față este un act de iresponsabilitate politică.

Noi nu stăm însă cu mâinile în sân. Am declanșat negocieri cu toți parlamentarii, indiferent de culoarea lor politică. N-avem ce discuta doar cu conducerea PSD.

