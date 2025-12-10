Live TV

PSD va cere în coaliție eliminarea impozitului pe solarii: „Nemulțumește românii, nu aduce bani la buget”

solarii

Social-democrații vor solicita, în următoarea ședință a coaliţie, adoptarea unei decizii politice privind eliminarea impozitului pe solarii, prevedere care a fost strecurată în lege, fără o consultare şi fără un acord al partidelor aflate la guvernare.

„Având în vedere că legea care conține această prevedere a trecut examenul de constituționalitate, Guvernul poate interveni printr-o ordonanță de urgență prin care să se revină la reglementarea anterioară, potrivit căreia solariile și alte asemenea anexe gospodărești erau scutite de impozit”, susține PSD într-un comunicat de presă. 
 
PSD consideră că astfel de impozite, care au un impact cu totul marginal asupra veniturilor statului, nu fac decât să-i nemulțumească pe români, fără a rezolva problema de fond a dezechilibrului bugetar. 
 
În acest context, PSD solicită miniștrilor celorlalte partide „să transpună în mod fidel deciziile politice care vizează domeniile lor de activitate, fără a mai introduce alte elemente care nu au fost agreate în coaliția de guvernare”, conchide sursa citată.

