Orban, despre sesizarea CCR anunțată de premier: „O altă prostie a Guvernului”

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a calificat drept „o altă prostie a Guvernului” sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la faptul că preşedintele Klaus Iohannis nu a luat o decizie în cazul numirii noilor miniştri la Transporturi şi Dezvoltare Regională.

Ludovic Orban a afirmat că există deja o decizie a CCR legată de procedura de schimbare a miniştrilor, pe speţa Norica Nicolai.



„O altă prostie a Guvernului. Există o pronunţare a Curţii Constituţionale legată de schimbarea miniştrilor, de procedura de schimbare a miniştrilor, pe speţa Norica Nicolai, iar acolo Curtea Constituţională a dat dreptul preşedintelui să refuze un ministru. Noi ne aflăm în momentul de faţă la prima nominalizare, pentru că nominalizările anterioare nu puteau fi făcute de premier din cauza faptului că posturile de miniştri nu erau vacante la Dezvoltare şi la Transporturi, deci preşedintele are dreptul să respingă aceste două nominalizări pentru Dezvoltare şi Transporturi. Şi chiar mi s-ar părea că preşedintele ar avea suficiente argumente pentru a respinge aceşti candidaţi, urmând, după aceea, să nominalizeze premierul, în cazul respingerii, alţi doi candidaţi. (...) Practic, există o autoritate de lucru judecat, există o decizie a Curţii Constituţionale care s-a pronunţat pe speţa asta", a declarat vineri, pentru Agerpres, Ludovic Orban.

Vineri, preşedintele Klaus Iohannis a apreciat că sesizarea pe care Guvernul a făcut-o la Curtea Constituţională în cazul numirii noilor miniştri la Transporturi şi Dezvoltare Regională nu are cum să rezolve problema, considerând că este una de natură politică, nu constituţională.



„Doamna prim-ministru a trimis o solicitare de rezolvare a unui conflict la Curtea Constituţională a României. Probabil, Curtea va da un răspuns, vom vedea ce răspuns, însă daţi-mi voie să vă spun că nu va rezolva problema. CCR nu are cum să rezolve problema, fiindcă problema nu este una constituţională, problema este una politică. Şi o să vă spun şi care sunt cele două cauze ale acestei probleme politice. Prima cauză este că de facto România nu are prim-ministru, a doua cauză este totala inabilitate a PSD de a face politică, politică de orice fel”, a declarat şeful statului la Palatul Cotroceni.



Iohannis i-a reproşat premierului "inabilitatea de a purta instituţional, măcar, un dialog'' pentru rezolvarea unei probleme. Detaliind, preşedintele a precizat că prim-ministrul i-a trimis în scris, fără să îl contacteze, o solicitare de remaniere a Guvernului, după care, "fără să aştepte răspunsul", a mai trimis o solicitare pe acelaşi subiect.



Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că Guvernul a sesizat la Curtea Constituţională faptul că preşedintele Klaus Iohannis nu a luat o decizie cu privire la numirea noilor miniştri la Transporturi (Mircea Drăghici) şi Dezvoltare Regională (Lia Olguţa Vasilescu).

