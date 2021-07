Președintele PNL, Ludovic Orban, a participat miercuri la conferinţa de alegeri a Organizaţiei PNL Braşov, unde a declarat că nu duce lupta pentru șefia partidului în scop personal, ci pentru principiile și valorile originare ale PNL, un "partid al neamului românesc, un partid de oameni care își iubesc țara". Liderul PNL nu a ratat ocazia de a-l ataca din nou pe premierul Florin Cîțu, spunând că acesta trebuie să folosească resursele guvernului pentru guvernare, nu "în alte scopuri care nu au nicio legătură cu legea". Orban a vorbit și despre proiectele de dezvoltare a Brașovului și a obținut susținerea filialei în lupta pentru șefia partidului.

"Pentru mine bătălia pentru funcția de președinte al PNL nu este o bătălie personală, este o bătălie pentru principii, pentru valori, pentru a menține PNL așa cum a fost din 1875, un partid al neamului românesc, un partid de oameni care își iubesc țara, un partid de oameni care pun pe primul plan interesul României, un partid care s-a identificat cu toate marile realizări ale României în istoria modernă. Așa trebuie să rămână Partidul Național Liberal. Nu poți să afectezi fibra, cultura PNL cu tot felul de instrumente care nu au legătură cu democrația, care nu au nicio legătură cu respectul față de individ și de drepturile sale cu tot felul de tipuri, de cântări care s-au mai practicat și prin alte părți... Îmi aduc aminte de cântarea lui Băsescu sau cântarea lui Udrea la Conferința municipală", a declarat Ludovic Orban în fața liberalilor brașoveni.

Orban a mai spus că mulți vor să-l determine să renunțe la luptă, dar nu-și va lăsa "calcată în picioare demnitatea".

"Sunt mulți care nu mă cunosc foarte bine și care își imaginează că pot să mă impresioneze, să mă intimideze sau să mă determine să mă las bătut sau să mă determine să renunț. Le spun multora din acești colegi că nu mă cunosc deloc, niciodată nu voi renunța la lucrurile în care cred. Niciodată nu voi accepta să îmi fie calcată în picioare demnitatea", a mai afirmat Ludovic Orban.

Atac la Cîțu: "Să se concentreze pe guvernare"

Orban a lansat și un atac împotriva contracandidatului său la șefia PNL, Florin Cîțu, pe care l-a sfătuit să se concentreze asupra guvernării și să nu folosească resursele guvernului "în alte scopuri care nu au nicio legătură cu legea și cu obiectivele guvernării".

"Sigur, este bine să clamăm buna guvernare, trebuie să ne concentrăm pe buna guvernare - și eu spun la fel. Guvernul, miniștrii și premierul trebuie să se concentreze pe a asigura buna guvernare în această perioadă, trebuie să pună în prim plan guvernarea și mai puțin campania electorală, pentru că dacă guvernarea este bună înseamnă că și premierul are o șansă mai bună de a fi ales președinte al PNL. Din cauza aceasta îl sfătuiesc să se concentreze pe guvernare și mai ales să utilizeze toate resursele Guvernului pentru buna guvernare, să nu cumva să le utilizeze în alte scopuri care nu au nicio legătură cu legea și cu obiectivele guvernării", a mai declarat președintele PNL.

El a spus că va sprijini toate obiectivele de dezvoltare a Brașovului și a obținut susșinerea filialei Brașov în lupta pentru șefia partidului.

Adrian Veştea, preşedintele PNL Braşov, a anunţat miercuri că a semnat lista de susţinători ai moţiunii Orban. PNL Braşov este prima filială care anunţă oficial susţinerea moţiunii.

"O declar cu maximă deschidere: Ludovic Orban este cel pe care filiala Braşov - alături de mine şi toţi ceilalţi colegi (din filială - n.r.) - am decis să-l susţinem pentru conducerea PNL. Este o persoană extrem de implicată, Braşovul a beneficiat de un sprijin substanţial şi a fost unul dintre colegii neobosiţi, care, de-a lungul timpului, a sprijinit toate proiectele noastre din administraţia locală şi judeţeană", a declarat Adrian Veştea, potrivit Agerpres.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Discursul integral susținut de Ludovic Orban în cadrul Conferinței de alegeri interne - PNL Brașov

Bine v-am găsit stimate colege, stimați colegi liberali, dragi prieteni din Brașov. Sunt fericit că sunt din nou acasă alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc din inimă pentru tot efortul pe care l-ați depus, pentru toată munca și mai ales pentru marile victorii pe care le-am repurtat în ultimii 4 ani de zile și am garanția că astăzi prin alegerile pe care le veți face, veți alege o echipă prin care vă asigurați că veți câștiga toate alegerile din 2024. Vă mulțumesc de asemenea că sunteți alături de mine într-o perioadă în care unii încearcă să demonstreze că sunt singur. Știți foarte bine că nu sunt singur, știți foarte bine că e adevărat că avem surprize în fiecare săptămână, se mai sucește câte unul, președinte de filială, mai ales după ce se alege, după ce beneficiază de sprijin în alegere, brusc se sucește. Se pot suci președinți de filiale, se pot suci miniștri, se pot suci unii care au ceva de câștigat imediat sau care au schelete în dulap. Dar nu pot să fie suciți, nu li se poate înfrânge voința membrilor PNL, bazei PNL, toți acei colegi ai noștri care bătălie de bătălie, ca niște căuzași se bat pentru Partidul Național Liberal și au grijă ca PNL să rămână pe direcția corectă. În voi am încredere, dragi mei și din cauza asta nu m-am simțit, nu mă simt și nu mă voi simți niciodată singur, ci întotdeauna voi fi alături de dumneavoastră așa și cum dumneavoastră ați fost alături de mine în cele mai grele momente. Vă mulțumesc!

Brașovul este centrul României, inima României și în următorii 5-6-7 sau 8 ani de zile trebuie să devină epicentrul investițiilor care se fac în România. Să fim cinstiți, timp de 30 de ani Brașovul a fost ținut aproape în izolare din punct de vedere al rețelelor de transport. Nu s-a realizat nici autostrada Ploiești - Brașov , nu s-a realizat nici autostrada Brașov – Făgăraș – Sibiu, nu s-a finalizat nici Drumul Expres Brașov -Târgu Mureș , de asemenea nu s-a întâmplat nimic pe legătura cu Moldova, pe legătura Brașov – Bacău.

Vă aduceți aminte că în perioada în care am fost Premier am venit și am lansat un slogan: Toate drumurile duc, nu la Roma, ci la Brașov și într-un timp de extrem de scurt, în colaborare cu un ministru al Transporturilor, care sigur mă întreb și astăzi de ce a avut altă preferință, dar în colaborare cu acest ministru al Transporturilor am făcut lucruri și pași extrem de hotărâți, așa cum nu s-a făcut poate în nicio altă perioadă, decât în perioada în care am fost eu ministru al Transporturilor. Dacă vă aduceți aminte în acea perioadă am realizat și studiul de fezabilitate, București – Brașov, am demarat și licitația pentru realizarea parteneriatului contractului public- privat, concesiune de lucrări publice, am finalizat preselecția și când să finalizez selecția și să semnez contractual, românii au ales pe altcineva și PNL nu a mai rămas la guvernare. De atunci, din 2008, pe Ploiești - Brașov nu s-a mișcat nimic și suntem astăzi în faza în care este semnat contractul pentru revizuirea studiului de fezabilitate și realizare a proiectului tehnic și sunt convins că într-un termen de maxim un an și jumătate se va putea ajunge la semnarea contractului acestui tronson vital.

Sunt investiții extrem de importante. Toată lumea a început să se laude cu Aeroportul din Brașov în PNL. Până acum puțini vorbeau de Aeroportul din Brașov, eu vorbesc de Aeroportul din Brașov din 2008 când am ajuns ministru al Transporturilor și Președintele CJ din acea perioadă mi-a spus că nu primise aviz de la Romatsa și de la Autoritatea Aeronautica ca să realizeze investiția de realizare a aeroportului, lucruri care au fost primite în maxim 2 luni de zile din momentul în când am aflat. Sunt apropiat de acest proiect, deși foarte mulți au spus la ce ne trebuie domnule aeroport în Brașov? L-am susținut cu toată tăria, a trebuit să vină președinte la CJ Adrian Veștea cu determinarea și cu încăpățânarea lui și cu tenacitatea lui de a găsi soluții în cele mai imposibile situații și sunt convins că dacă nu anul acesta, la începutul anului viitor vom putea realiza un prim zbor pe Aeroportul din Brașov cu mult timp înainte de a avea o autostradă de la București la Brașov. Felicitări Adi Veștea, felicitări echipei de la CJ și chiar sunt oameni care ating istoria.

Sigur, Guvernul trebuie să susțină în continuare acest proiect și așteptăm la rectificare. Noi am avut o întîlnire cu Adi Veștea care a solicitat o întâlnire cu toți liderii coaliției pentru a ne angaja că susținem câteva proiecte foarte importante pentru Brașov, pe care eu în mod evident le voi susține, nu numai că sunt brașovean , ci pentru că sunt foarte importante. Evident, Aeroportul, este necesară o finanțare suplimentară care să fie stabilită la rectificarea bugetară de minim 50 de milioane, este nevoie să fie susținut proiectul Sălii Polivalente, un proiect care a demarat sub administrație liberală și care trebuie să fie realizat tot sub administrație liberală. De asemenea, trebuie realizat Spitalul Regional, care este un proiect extrem de important pentru Brașov și sunt convins că așa cum se acordă atenție spitalului din Sibiu, care nu este decât spital județean, se va acorda aceeași atenție și spitalului din Brașov. Sigur că pentru asta ar trebui să revină un Premier din Brașov ca să acorde o atenție egală, ca să existe un echilibru, dar sigur îmi exprim convingerea că orice Guvern liberal va sprijini acest proiect, un proiect al administrației liberale, pornit de liberali și care evident va purta amprenta liberală. De asemnea, ne-am angajat că o să obținem finanțare pentru legătura Brașov- Sibiu, care este fundamental pentru că asigură conectarea Brașovului la coridorul 4 Paneuropean, de asemenea există garanția că putem finanța din fondurii europene tronsonul Ploiești- Brașov și de asemenea ne-am angajat să includem dacă este posibil, prin finanțare PNRR primul tronson de autostradă Brașov – Bacău, care este tronsonul care este până în munți și care nu necesită lucrări foarte complexe și care ar putea fi realizat până în 31 decembrie 2026.

Cunosc aproape în amănunt proiectele vitale pentru Brașov și vă spun că cu mine aveți garanția că aceste proiecte vor merge înainte și că vor fi finalizate și că vor fi finalizate de liberali și sunt convins că brașovenii vor aprecia lucrul acesta și că vor menține la putere leadershipul liberal la putere încă o sută de ani de acum înainte, nu opt ani cum zic unii că vom rămâne la guvernare.

Apropo, trec la subiectul guvernare. Sigur este bine să calmăm buna guvernare, trebuie să ne concentrăm pe buna guvernare și eu spun la fel. Guvernul, miniștrii și Premierul trebuie să se concentreze pe a asigura buna guvernare în această perioadă, trebuie să pună în prim plan guvernarea și mai puțin campania electorală, pentru că dacă guvernarea este bună înseamnă că și Premierul are o șansă mai bună de a fi ales președinte al PNL. Din cauza aceasta îl sfătuiesc să se concentreze pe guvernare și mai ales să utilizeze toate resursele Guvernului pentru buna guvernare, să nu cumva să le utilizeze în alte scopuri care nu au nicio legătură cu legea și cu obiectivele guvernării.

Stimate colege, stimați colegi știți foarte bine să Brașovul este locul meu natal și că de fiecare data când mă întorc acasă mă copleșesc amintirile și am o stare extrem de pozitivă și de favorabilă. Întotdeauna când mă întorc acasă mă încarc cu energie, cu forța și mai ales cu determinare. Sunt mulți care nu mă cunosc foarte bine și care își imaginează că pot să mă impresioneze, să mă intimideze sau să mă determine să mă las bătut sau să mă determine să renunț. Le spun multora din acești colegi că nu mă cunosc deloc, niciodată nu voi renunța la lucrurile în care cred. Niciodată nu voi accepta să îmi fie calcata în picioare demnitatea. Totdeauna am ținut la lucruri fundamentale în viața care țin de relația interumană, încredere, respect reciproc, aprecierea fiecărei ființe individuale, lucruri pe care se construiesc relații sociale sănătoase, respectful cuvântului dat, garanția că un om atunci când se angajează că face ceva duce la bun sfârșit lucrul respectiv. Garanția că dacă ai pornit la drum cu cineva nu te părăsește pe la jumătatea drumului, știți cum este la alpinism să rămâi fără sprijin într-o ascensiune nu este un lucru foarte plăcut, dar sunt alpiniști care se descurcă și în astfel de situații. Pentru mine bătălia pentru funcția de Președinte al PNL, nu este o bătălie personală, este o bătălie pentru principii, pentru valori, pentru a menține PNL așa cum a fost din 1875, un partid al neamului românesc, un partid de oameni care își iubesc țara, un partid de oameni care pun pe primul plan interesul României, un partid care s-a identificat cu toate marile realizări ale României în istoria modernă. Așa trebuie să rămână Partidul Național Liberal. Nu poți să afectezi fibra, cultura PNL cu tot felul de instrumente care nu au legătură cu democrația, care nu au nicio legătură cu respectul față de individ și de drepturile sale cu tot felul de tipuri, de cântări care s-au mai practicat și prin alte părți. Îmi aduc aminte de cântarea lui Băsescu sau cântarea lui Udrea la Conferința municipală.

Stimate colege și stimați colegi, noi suntem PNL, noi suntem partidul individualitatilor, suntem un partid de oameni puternici care își clădesc singuri destinul, carierea și un partid de oameni care gândesc cu mintea lor și hotărăsc ei destinul PNL. Iar PNL nu are voie să fie altfel decÎt coloana vertebrală a României și principalul instrument politic de a dezvolta România .

Am vorbit foarte puțin în această campanie despre ceea ce trebuie făcut cu România. Din păcate astăzi trebuie să înțelegem că există provocări la care trebuie să ne adaptăm, că sunt oportunități pe care trebuie să le fructificam, România are oportunități extraordinare, România este poartă de intrare- ieșire din Europa și noi timp de 31 de ani nu am avut capacitatea să ne dezvoltăm infrastructura pentru a fructifica acest avantaj. România este țara cea mai mare din regiune, țara cu cea mai mare populație și țara cu cele mai mari resurse și bogății, are o poziționare strategică excepțională, România poate să devină un centru, un hub, o capitală economică a întregi regiuni în care trăim. România este placă turnantă est- vest și poate să creeze prin această poziționare o serie de elemente de dezvoltare care pot să ne creeze șansa de a o duce cu adevărat mai bine. România este unul dintre cei mai siguri aliați și cei mai siguri parteneri în concertul European și în concentrul euro-atlantic și asta este o poziție pe care trebuie să o fructificam cu singura condiție: să știm ce să cerem de la partenerii noștri. Dacă nu cerem nimic, nu primim mai nimic.

Stimate colege, stimați colegi, proiectul de dezvoltare al României este un proiect care trebuie să se bazeze pe o guvernare inteligentă, înțeleaptă, pe o guvernare în slujba României, dar care trebuie să fie prezentă în toate zonele în care se iau decizii pentru România, trebuie să fie o guvernare influență, o guvernare care să se bată pentru interesele României și o guvernare care să aducă cu adevărat resursele și deciziile de care are nevoie această țară pentru dezvoltare.

Sunt convins și am încredere că România are capacitatea de a face un salt la care nimeni astăzi nu se gândește, cu o singură condiție: să fie guvernată de patrioți, să fie guvernată de oameni competenți, să fie guvernată cu adevărat de oameni care să înțeleagă contextul în care ne desfășurăm, provocările și oportunitățile și șansele uriașe pe care le avem.

Stimate colege, stimați colegi vă doresc sănătate, înțelepciune, vă doresc realizări, sunt convins că echipa pe care o veți alege va fi echipa care vă va purta în continuare spre victorie și vă mai spun că puteți conta pe mine, vă mulțumesc!

Editor : Bogdan Pacurar