Parlamentarii grupului PACE – Întâi România vor vota la vedere pentru moțiunea de cenzură

Parlamentarii Grupului PACE - Întâi România vor vota la vedere, marţi, pentru moţiunea de cenzură, a anunţat liderului grupului Adrian Peiu.

Votul asupra moțiunii de cenzură este de regulă secret, cu bile.

„Consecvenţi cu iniţiativa de a depune această moţiune de cenzură a cărei necesitate a fost susţinută de Grupul PACE - Întâi România încă dinainte de a se vedea zorii succesului, noi, cei 15 parlamentari ai grupului, am demonstrat fermitate, tărie de caracter, respingând cântecele de sirenă ale puterii şi dovedind că nu ascultăm decât de vocea românilor care ne-au trimis în Parlament. Încă de astăzi, ca un preambul al succesului moţiunii, Grupul PACE - Întâi România a participat activ la susţinerea şi votarea în Senatul României a proiectului de lege privind interzicerea vânzării activelor statului la companii strategice de interes naţional până la 31 decembrie 2027”, a afirmat Adrian Peiu, într-un comunicat de presă, scrie Agerpres.

El susţine că, astfel, ar fi fost formată „o nouă majoritate parlamentară dedicată suveranităţii statului român, în timp ce PNL şi USR s-au demonstrat a fi o minoritate anti-naţională, doritoare de a înstrăina în mod păgubos activele statului”.

„Ziua de 5 mai va rămâne în istoria României ca data eliberării ţării de politicile anti-româneşti ale Guvernului Bolojan şi momentul unui nou început în evoluţia statului român, iar Grupul PACE - Întâi România va fi o parte importantă atât în oprirea dezastrului numit Bolojan, cât şi în construcţia care va urma”, a transmis Adrian Peiu.

