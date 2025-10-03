O direcție din Ministerul Agriculturii, cea de Industrie Alimentară și Comerț, are patru șefi pentru doar 14 angajați. În organigramă sunt prevăzute 31 de posturi, dar mai bine de jumătate nu sunt ocupate. Bugetul pentru salariul directorului general a fost de aproximativ 57.000 de euro pe an în 2024, ceea ce înseamnă că lunar depășește și leafa premierului. Contactată de Digi24.ro, directoarea generală a refuzat să comenteze situația, pe motiv că nu lucrează „la resurse umane”.

În cadrul Ministerului Agriculturii funcționează 10 direcții și două autorități, a căror activitate este finanțată direct din bugetul ministerului. Dintre acestea, Digi24.ro a descoperit o situație cel puțin bizară la Direcția Generală Politici în Industrie Alimentară și Comerț (DGPIAC).

Potrivit datelor furnizate în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, direcția are alocate 31 de posturi în total. Numai că din acestea, doar 18 sunt ocupate, iar patru dintre ele sunt funcții de conducere:

1 post de director general;

1 post de director;

2 posturi de șef serviciu;

Restul de 13 sunt posturi vacante.

„În prezent, 13 dintre aceste posturi sunt vacante. Dintre acestea, 9 posturi sunt menținute vacante, întrucât urmează a fi desființate potrivit prevederilor Legii nr. 296/2023, în contextul procesului de reorganizare a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale”, se arată în răspunsul transmis de DGPIAC.

Cu alte cuvinte, direcția funcționează cu patru șefi și 14 angajați.

Directoare: „Nu e în atribuția mea să vorbesc despre organigramă. Nu sunt de la HR”

Contactată de Digi24.ro, directoarea generală a DGPIAC, Amelia Rus, a transmis că „nu este angajată la resurse umane” pentru a putea explica rostul celor patru funcții de șefi la un număr mic de angajați.

Redăm mai jos dialogul:

Andreea Ghiorghe, jurnalistă: Cum se justifică aceste posturi?

Amelia Rus, directoare DGPIAC: După cum știți, eu sunt director general al Direcției Generale de Politici în Industrie Alimentară și Comerț, nu sunt de la resurse umane. Dumneavoastră știți că instituția e deschisă, e transparentă și puteți să adresați întrebările acestea în scris.

Andreea Ghiorghe, jurnalistă: Tocmai pentru că sunteți directorul general, mă gândeam că știți să îmi explicați cum stau lucrurile…

Amelia Rus, directoare DGPIAC: Nu mă ocup eu de structura organizatorică a ministerului, ea se aprobă prin ordin de ministru. Avem o hotărâre de guvern care statuează funcționarea Ministerului Agriculturii, nu sunt eu în măsură să vă răspund. Sunt funcționar public, am nevoie de mandat pentru asta. Nu e în atribuția mea să vorbesc despre structura organizatorică.

Salariul directorului general a crescut de la an la an

DGPIAC menționează că, pe anul 2024, suma aferentă salariului directorului general al direcției a fost de 284.000 de lei, adică echivalentul a aproximativ 57.000 de euro pe an.

Întrucât nu există o declarație de avere publicată în anul 2025, privind veniturile realizate în anul anterior, după decizia CCR care elimină obligativitatea funcționarilor de a le face publice, nu avem decât să facem un calcul simplu: dacă întregul buget alocat directorului general pe anul trecut ar fi fost folosit, ar însemna un salariu de aproximativ 24.000 de lei pe lună. Prin comparație, salariul premierului este de puțin peste 15.000 de lei, adică aproximativ 3.000 de euro.

Leafa directorului a crescut însă în ultimii ani, potrivit declarațiilor de avere publicate pentru anii 2023 și 2022.

2022: 12.000 de lei/ lună (145.119 lei/ an)

2023: 14.000 de lei/ lună (171.086 lei/ an)

Ministerul Agriculturii voia să trimită 6 angajați la o expoziție în China

Recent, Digi24.ro a descoperit că șase angajați din Ministerul Agriculturii erau pregătiți să zboare la o expoziție în China, deși Guvernul a promis să reducă numărul oamenilor care pleacă în deplasări externe pe bani publici la „minimul necesar”.

Jumătate dintre cei care ar fi urmat să plece erau încadrați la „personal tehnic”, deși autoritățile chineze s-au angajat să ofere suportul logistic necesar pentru cei care participă la eveniment, restul fiind directori și un secretar de stat din minister. Delegația a fost înjumătățită de Cabinetul Bolojan, pe motiv că este nejustificată.

Citește și: Ministerul Agriculturii voia să trimită 6 angajați, pe bani publici, la o expoziție în China. Cabinetul Bolojan a înjumătățit delegația