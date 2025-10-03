Live TV

Exclusiv Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului Agriculturii. Explicația conducerii: „Nu mă ocup eu, întrebați la HR”

Andreea Ghiorghe Data publicării:
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
Inquam Photos / Gyozo Baghiu
Din articol
Directoare: „Nu e în atribuția mea să vorbesc despre organigramă. Nu sunt de la HR” Salariul directorului general a crescut de la an la an Ministerul Agriculturii voia să trimită 6 angajați la o expoziție în China

O direcție din Ministerul Agriculturii, cea de Industrie Alimentară și Comerț, are patru șefi pentru doar 14 angajați. În organigramă sunt prevăzute 31 de posturi, dar mai bine de jumătate nu sunt ocupate. Bugetul pentru salariul directorului general a fost de aproximativ 57.000 de euro pe an în 2024, ceea ce înseamnă că lunar depășește și leafa premierului. Contactată de Digi24.ro, directoarea generală a refuzat să comenteze situația, pe motiv că nu lucrează „la resurse umane”.

În cadrul Ministerului Agriculturii funcționează 10 direcții și două autorități, a căror activitate este finanțată direct din bugetul ministerului. Dintre acestea, Digi24.ro a descoperit o situație cel puțin bizară la Direcția Generală Politici în Industrie Alimentară și Comerț (DGPIAC).

Potrivit datelor furnizate în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, direcția are alocate 31 de posturi în total. Numai că din acestea, doar 18 sunt ocupate, iar patru dintre ele sunt funcții de conducere:

  • 1 post de director general;
  • 1 post de director;
  • 2 posturi de șef serviciu;

Restul de 13 sunt posturi vacante.

„În prezent, 13 dintre aceste posturi sunt vacante. Dintre acestea, 9 posturi sunt menținute vacante, întrucât urmează a fi desființate potrivit prevederilor Legii nr. 296/2023, în contextul procesului de reorganizare a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale”, se arată în răspunsul transmis de DGPIAC.

Cu alte cuvinte, direcția funcționează cu patru șefi și 14 angajați.

Directoare: „Nu e în atribuția mea să vorbesc despre organigramă. Nu sunt de la HR”

Contactată de Digi24.ro, directoarea generală a DGPIAC, Amelia Rus, a transmis că „nu este angajată la resurse umane” pentru a putea explica rostul celor patru funcții de șefi la un număr mic de angajați.

Redăm mai jos dialogul:

Andreea Ghiorghe, jurnalistă: Cum se justifică aceste posturi?

Amelia Rus, directoare DGPIAC: După cum știți, eu sunt director general al Direcției Generale de Politici în Industrie Alimentară și Comerț, nu sunt de la resurse umane. Dumneavoastră știți că instituția e deschisă, e transparentă și puteți să adresați întrebările acestea în scris.

Andreea Ghiorghe, jurnalistă: Tocmai pentru că sunteți directorul general, mă gândeam că știți să îmi explicați cum stau lucrurile…

Amelia Rus, directoare DGPIAC: Nu mă ocup eu de structura organizatorică a ministerului, ea se aprobă prin ordin de ministru. Avem o hotărâre de guvern care statuează funcționarea Ministerului Agriculturii, nu sunt eu în măsură să vă răspund. Sunt funcționar public, am nevoie de mandat pentru asta. Nu e în atribuția mea să vorbesc despre structura organizatorică.

Salariul directorului general a crescut de la an la an

DGPIAC menționează că, pe anul 2024, suma aferentă salariului directorului general al direcției a fost de 284.000 de lei, adică echivalentul a aproximativ 57.000 de euro pe an.

Întrucât nu există o declarație de avere publicată în anul 2025, privind veniturile realizate în anul anterior, după decizia CCR care elimină obligativitatea funcționarilor de a le face publice, nu avem decât să facem un calcul simplu: dacă întregul buget alocat directorului general pe anul trecut ar fi fost folosit, ar însemna un salariu de aproximativ 24.000 de lei pe lună. Prin comparație, salariul premierului este de puțin peste 15.000 de lei, adică aproximativ 3.000 de euro. 

Leafa directorului a crescut însă în ultimii ani, potrivit declarațiilor de avere publicate pentru anii 2023 și 2022.

  • 2022: 12.000 de lei/ lună (145.119 lei/ an)
  • 2023: 14.000 de lei/ lună (171.086 lei/ an)

Ministerul Agriculturii voia să trimită 6 angajați la o expoziție în China

Recent, Digi24.ro a descoperit că șase angajați din Ministerul Agriculturii erau pregătiți să zboare la o expoziție în China, deși Guvernul a promis să reducă numărul oamenilor care pleacă în deplasări externe pe bani publici la „minimul necesar”.

Jumătate dintre cei care ar fi urmat să plece erau încadrați la „personal tehnic”, deși autoritățile chineze s-au angajat să ofere suportul logistic necesar pentru cei care participă la eveniment, restul fiind directori și un secretar de stat din minister. Delegația a fost înjumătățită de Cabinetul Bolojan, pe motiv că este nejustificată.

Citește și: Ministerul Agriculturii voia să trimită 6 angajați, pe bani publici, la o expoziție în China. Cabinetul Bolojan a înjumătățit delegația

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
1
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
2
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
Vladimir Putin
3
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a Ucrainei în cel mai mare...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
4
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
N23 SOSIRE NICUSOR MACRON DINEU SUMMIT UE COPENHAGA VO 011025_00192
5
Nicușor Dan a participat la dineul organizat de regele Danemarcei la Copenhaga. Șeful...
"Asta s-a întâmplat în ultimii doi ani!" Americanii au reacționat, după ce au apărut pozele cu Sabalenka și Djokovic
Digi Sport
"Asta s-a întâmplat în ultimii doi ani!" Americanii au reacționat, după ce au apărut pozele cu Sabalenka și Djokovic
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
FED DECLARATII NICUSOR DAN 021025 FOCTR1_20946
Atacuri cibernetice, acțiuni secrete și propagandă. Ce conține...
INSTANT_GUVERN_CONF_BOLOJAN_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x867
Ilie Bolojan anunță că pachetul 3 de măsuri fiscale ar putea fi...
sigla diicot de la intrarea in sediu
Un bărbat din Bistrița-Năsăud e acuzat că pregătea un atentat...
costiuc simion
Susținerea lui George Simion riscă să scoată din Parlament „partidul...
Ultimele știri
Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor să meargă în stradă pentru a asigura ordinea
Bolojan, despre subvențiile pentru partide: Ar putea fi tăiate în ultima lună a anului. Ce economii ar aduce reforma în administrație
Ilie Bolojan spune că Guvernul nu are nicio intenție de a majora alte taxe în anul 2026: „Nu există astfel de calcule”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soția și copiii, mai presus de coroană. Prințul William: "Familia e totul. Echilibrul între muncă și viața de...
Cancan
Bani în plus pentru toți pensionarii din România care au pensii mai mici de 3.000 lei
Fanatik.ro
Transfer bombă! Nicolae Stanciu, împrumut în iarnă de la Genoa în SuperLiga?! „Sunt discuții! E un plan care...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
“Va fi noul Messi al portarilor din România!”. Giovanni Becali i-a găsit înlocuitorul lui Târnovanu la FCSB...
Adevărul
„Să îi lăsăm să le prindă!”. Răspunsul plin de cinism dat de Putin, întrebat despre dronele rusești din...
Playtech
TABEL Cât gaz consumă o centrală termică dacă o setezi la 19, 21 sau 23 de grade. Calcule exacte cu...
Digi FM
Monica Gabor, imagine rară alături de fiica Irina și de sora ei, Ramona. Fanii au reacționat imediat: „De...
Digi Sport
Întrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a răspuns sec, în PATRU cuvinte
Pro FM
Vara s-a terminat, dar nu și aparițiile incendiare ale Elenei Ionescu în costum de baie. Mix perfect de...
Film Now
Al Pacino dezvăluie de ce inițial a refuzat un rol care i-a adus și o nominalizare la Oscar: "Ce era în...
Adevarul
Spoofing‑ul, escrocheria perfectă: cum ți se fură datele sau ți se accesează contul bancar. Chiar și...
Newsweek
Ce se urmărește prin trecerea tuturor pensiilor pe card? Ce acuzații halucinante se aduc băncilor?
Digi FM
David Popovici, declarații rare despre provocările întâmpinate la începutul carierei: „Am devenit foarte...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Ce este clauza de cocaină din contractul prenupțial al lui Nicole Kidman și Keith Urban. Fanii, revoltați...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...