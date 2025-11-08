Live TV

Video Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost prins la volan fără permis. Condamnare la închisoare pentru o faptă similară

Data actualizării: Data publicării:
Pintea_Paul-Ciprian senator
Paul Ciprian Pintea a devenit cunoscut după ce CV-ul său a ajuns în atenția opiniei publice. Foto: senat.ro

Senatorul PSD Paul Pintea, care a intrat în Parlament pe listele POT, a fost prins la volan fără permis. În luna iunie, el a fost condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) pentru conducerea unui autovehicul fără permis, iar dreptul de a conduce îi fusese suspendat.

Paul Pintea a fost prins, în trafic de un echipaj de poliție, în timp ce conducea fără a avea permisul de conducere valabil. Oamenii legii au constatat că senatorul a încălcat iar legislația rutieră după ce a condus pe un drum public, deși avea acest drept suspendat.

Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat pe senatorul PSD la un an și cinci luni de închisoare, cu suspendare. Senatorul a primit pedeapsa după ce un a fost prins în timp ce conducea un autovehicul fără permis. Pedepsa i-a fost contopită de judecătorii ÎCCJ cu o altă pedeapsă de un an şi două luni închisoare pentru infracțiuni la regimul rutier, aplicată în martie 2024 de Judecătoria Zalău, urmând ca inculpatul să execute, în final, o pedeapsă de 1 an şi 5 luni închisoare, cu suspendare. Hotărârea instanței a fost atacată de senator cu apel.

Paul Ciprian Pintea a fost ales, în decembrie 2024, senator de Sălaj din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT), pentru ca el să devină parlamentar neafiliat după ce grupul POT de la Senat s-a dizolvat, prin plecarea a doi senatori. În prezent, acesta face parte din grupuil PSD din Senat.

Paul Ciprian Pintea a devenit cunoscut în spaţiul public după ce jurnaliştii au descoperit că el a trecut în CV-ul postat pe site-ul Senatului faptul că urmează cursuri la „Academic Singles”, care era de fapt un site de matrimoniale.

Tot în CV, el a menţionat că a absolvit Liceul Mihai Viteazul din Zalău, între anii 2000 - 2004, însă asta ar fi însemnat că a intrat la liceu pe când avea 12 ani şi 10 luni. Ulterior, şi-a modificat CV-ul şi a trecut perioada 2001-2005, „cu diplomă de bacalaureat”. Şi această ultimă menţiune s-a dovedit a fi eronată, el urmând doar trei ani de cursuri la liceu.

Editor : Andreea Rubica

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Investment in real gold than gold bullion and gold coins
1
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina...
Serghei Lavrov susţine o conferinţă de presă la sediul ONU de la New York pe 24 septembrie 2022.
2
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să...
danut mocanu dat in urmarit de politie
3
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Poliția l-a...
Travel Concept - Serbian Biometric Passport ih hands od young woman tourist, traveler
4
Comisia Europeană a declarat că Serbia prezintă riscuri de securitate pentru UE prin...
maneliti muisti
5
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la...
Gigi Becali a ajuns la spital și s-a comportat ca un star rock pe holuri
Digi Sport
Gigi Becali a ajuns la spital și s-a comportat ca un star rock pe holuri
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-11-07 at 19.41.31
Cine este Constantin Hanț, afaceristul pomenit în stenogramele DNA că...
Explozie puternică la un depozit de parfumuri din Turcia. Cel puțin 6...
Rezervoare Lukoil
Sancțiunile SUA pentru Lukoil: România vrea o amânare, potrivit...
oana gheorghiu la sedinta de guvern, zambind
Oana Gheorghiu, noul vicepremier din cabinetul Bolojan: Premierul...
Ultimele știri
SUA vor boicota summitul G20 din Africa de Sud. Motivul înaintat de Donald Trumnp
De ce este fumatul interzis în benzinării: explozia dintr-o stație de alimentare din Brazilia ilustrează perfect pericolul
Reacția lui Zelenski după ce Ungaria a obținut păsuirea SUA: Ucraina va încerca să se asigure că „nu va exista petrol rusesc în Europa”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Nicușor Dan și Ludovic Orban.
Ludovic Orban: Liderii PSD au înţeles greşit atitudinea lui Nicușor Dan. „S-ar putea să se înşele în privinţa preşedintelui”
Ludovic Orban.
Ludovic Orban îl acuză pe Sorin Grindeanu că „dă tonul la declaraţii războinice” împotriva partidelor din coaliţie
sigla pnl
Furie în PNL după atacurile la Bolojan din congresul PSD: „Asta e adevărata lor față: corupție mascată în discurs moralizator”
sorin grindeanu
REPORTAJ. Congresul PSD, cronica unui eveniment fără emoții pentru Grindeanu. Membrii de prin țară, puși în dificultate de „progresism”
Bogdan Ivan.
Bogdan Ivan, critici pentru Traian Băsescu și Emil Boc: „Acum se îmbracă în alte haine și dau lecţii despre cum se conduce România”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a făcut o tânără cu inelul de logodnă, după ce s-a despărțit de iubit cu două luni înainte de nuntă...
Cancan
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut...
Fanatik.ro
Țara spectaculoasă care a uimit-o pe Teodora Stoica. I se mai spune „Țara eternei primăveri”, e plină de...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Bijuteria care se construiește într-un mare oraș din România! E cel mai mare proiect de acest tip din țară și...
Adevărul
Inspecția Judiciară i-a răspuns unui clujean că este beneficiarul grevei magistraților pentru pensii: „E de-a...
Playtech
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine, conform istoricilor
Digi FM
Bradley Cooper, un tată dedicat. Cu fiica sa, Lea, de la școală direct la o înghețată: “Sincer, nu știu dacă...
Digi Sport
La o lună, avea peste 7 kg. La 8 ani, era mai înalt decât mama sa (1,83m). Acum are 19 ani, e URIAȘ și a...
Pro FM
Katy Perry pare să vorbească despre despărțirea de Orlando Bloom, într-o piesă lansată recent: „Jur pe...
Film Now
Bruce Willis, vizibil fragil, sprijinit de îngrijitorul său, la o rară apariție în public. În ciuda bolii...
Adevarul
Cum au vrut ungurii și rușii să pună mâna pe teritoriile românești folosindu-se de istorie. „Dacia Mare”, un...
Newsweek
Pensia specială: 25.400 lei, pensia limită vârstă: 3.100 lei, pensia invaliditate: 1.100. De unde diferențele?
Digi FM
Bradley Cooper, un tată dedicat. Cu fiica sa, Lea, de la școală direct la o înghețată: “Sincer, nu știu dacă...
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Ed O'Neill, despre motivul care a dus la ruperea definitivă a legăturii cu Amanda Bearse, Marcy din "Familia...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...