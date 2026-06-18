AUR anunță că nu va susține învestirea Guvernului Veștea și respinge ideea unei majorități care să voteze noul Executiv. Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, preşedintele Consiliului Naţional al partidului, afirmă că formațiunea nu a fost contactată pentru negocieri și critică atât modul de desemnare a premierului, cât și programul de guvernare: „Nimeni - nici Grindeanu, nici Nicușor Dan, nici Veștea - nu ne-au contactat, nu ne-au cerut să votăm guvernul. Cum pot să votez un guvern?”, a declarat Peiu. În paralel, AUR cere un calendar mai amplu pentru audierile din Parlament, cu dezbateri extinse în comisii.

Senatorul Petrișor Peiu afirmă că AUR nu a fost contactat de liderii politici pentru a discuta susținerea noului guvern și respinge ideea unei colaborări în actuala formulă.

„Nimeni - nici Grindeanu, nici Nicușor Dan, nici Veștea - nu ne-au contactat, nu ne-au cerut să votăm guvernul. Cum pot să votez un guvern? Nu există o lume în care un partid votează un guvern din care nu face parte. Este exclus să votăm un astfel de executiv”, a declarat Peiu la Digi24.

Acesta susține că decizia AUR este una clară și că poziția formațiunii a fost comunicată anterior. În opinia sa, nu există premise pentru susținerea unui guvern din afara propriei structuri politice.

„Nu există o lume în care un partid votează un guvern din care nu face parte. Deci este exclus cu desăvârșire să votăm un guvern din care nu suntem parte”, a afirmat senatorul AUR.

Peiu a criticat și modul în care a fost desemnat premierul și a pus sub semnul întrebării legitimitatea politică a acestuia în raport cu o majoritate parlamentară.

„Adrian Veștea este desemnat într-un mod care vizează sensul democrației noastre de către președintele Nicușor Dan. Deci nu are legitimitatea unei majorități parlamentare”, a spus acesta.

„Este același ca programul de guvernare al lui Bolojan, ca programul lui Tomac. Pentru ce să votăm?”

Reprezentantul AUR a comentat și programul de guvernare, susținând că acesta nu include măsuri esențiale pentru formațiunea sa și că, în aceste condiții, nu există motive pentru susținerea Executivului.

„După aia a apărut programul lor de guvernare. Este același ca programul Bolojan, ca programul Tomac. Pentru ce să votăm? Nicio referire la reducerea TVA, nicio referire la reducerea impozitului pe profit, nicio revenire, nicio referire la indexarea pensiilor și așa mai departe. Toate chestiunile care sunt importante pentru noi nu apar acolo”, a declarat Peiu.

În ceea ce privește modul în care AUR ar putea acționa la votul de învestire din Parlament, formațiunea susține că nu va participa la procedură sau nu va vota efectiv guvernul.

„Nu vor vota, nu vor participa la vot, nu vor lua bilele”, a precizat deputatul, adăugând că există și scenariul în care parlamentarii AUR să nu fie prezenți în sală. „Sau chiar nu vom fi în sală - una din două”, a completat acesta.

Peiu a insistat că poziția AUR este una de opoziție fermă față de actualul demers politic și a subliniat că nu există deschidere pentru susținerea Guvernului Veștea în actuala formulă.

În același timp, formațiunea cere modificarea modului în care se desfășoară audierile miniștrilor în comisiile parlamentare, solicitând mai mult timp pentru dezbateri și întrebări.

„Noi vom cere ceea ce am cerut dintotdeauna de ani de zile, la procedurile de învestire a guvernului, să avem audieri normale, nu formale pentru fiecare ministru. Până acum a fost o audiere ca regulă de 30 de minute, dintre care un sfert de oră prezentarea ministrului propus”, a explicat Peiu.

Acesta susține că fiecare ministru ar trebui să fie audiat într-un interval mult mai extins: „Vrem audieri normale, în care să avem și noi dreptul să punem întrebări, nu ca până acum. Fiecare comisie să aibă un termen rezonabil, măcar de 3 ore”, a spus el.

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Editor : C.A.