Live TV

Exclusiv Peiu neagă că AUR a fost contactat pentru susținerea Guvernului Veștea: „De ce să ne amestecăm în lupta dintre Bolojan și Nicușor Dan?”

Data actualizării: Data publicării:
petrisor peiu face declaratii
Petrișor Peiu, Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Este același ca programul de guvernare al lui Bolojan, ca programul lui Tomac. Pentru ce să votăm?”

AUR anunță că nu va susține învestirea Guvernului Veștea și respinge ideea unei majorități care să voteze noul Executiv. Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, preşedintele Consiliului Naţional al partidului, afirmă că formațiunea nu a fost contactată pentru negocieri și critică atât modul de desemnare a premierului, cât și programul de guvernare: „Nimeni - nici Grindeanu, nici Nicușor Dan, nici Veștea - nu ne-au contactat, nu ne-au cerut să votăm guvernul. Cum pot să votez un guvern?”, a declarat Peiu. În paralel, AUR cere un calendar mai amplu pentru audierile din Parlament, cu dezbateri extinse în comisii.

 

Senatorul Petrișor Peiu afirmă că AUR nu a fost contactat de liderii politici pentru a discuta susținerea noului guvern și respinge ideea unei colaborări în actuala formulă.

„Nimeni - nici Grindeanu, nici Nicușor Dan, nici Veștea - nu ne-au contactat, nu ne-au cerut să votăm guvernul. Cum pot să votez un guvern? Nu există o lume în care un partid votează un guvern din care nu face parte. Este exclus să votăm un astfel de executiv”, a declarat Peiu la Digi24.

Acesta susține că decizia AUR este una clară și că poziția formațiunii a fost comunicată anterior. În opinia sa, nu există premise pentru susținerea unui guvern din afara propriei structuri politice.

„Nu există o lume în care un partid votează un guvern din care nu face parte. Deci este exclus cu desăvârșire să votăm un guvern din care nu suntem parte”, a afirmat senatorul AUR.

Peiu a criticat și modul în care a fost desemnat premierul și a pus sub semnul întrebării legitimitatea politică a acestuia în raport cu o majoritate parlamentară.

„Adrian Veștea este desemnat într-un mod care vizează sensul democrației noastre de către președintele Nicușor Dan. Deci nu are legitimitatea unei majorități parlamentare”, a spus acesta.

„Este același ca programul de guvernare al lui Bolojan, ca programul lui Tomac. Pentru ce să votăm?”

Reprezentantul AUR a comentat și programul de guvernare, susținând că acesta nu include măsuri esențiale pentru formațiunea sa și că, în aceste condiții, nu există motive pentru susținerea Executivului.

„După aia a apărut programul lor de guvernare. Este același ca programul Bolojan, ca programul Tomac. Pentru ce să votăm? Nicio referire la reducerea TVA, nicio referire la reducerea impozitului pe profit, nicio revenire, nicio referire la indexarea pensiilor și așa mai departe. Toate chestiunile care sunt importante pentru noi nu apar acolo”, a declarat Peiu.

În ceea ce privește modul în care AUR ar putea acționa la votul de învestire din Parlament, formațiunea susține că nu va participa la procedură sau nu va vota efectiv guvernul.

„Nu vor vota, nu vor participa la vot, nu vor lua bilele”, a precizat deputatul, adăugând că există și scenariul în care parlamentarii AUR să nu fie prezenți în sală. „Sau chiar nu vom fi în sală - una din două”, a completat acesta.

Peiu a insistat că poziția AUR este una de opoziție fermă față de actualul demers politic și a subliniat că nu există deschidere pentru susținerea Guvernului Veștea în actuala formulă.

În același timp, formațiunea cere modificarea modului în care se desfășoară audierile miniștrilor în comisiile parlamentare, solicitând mai mult timp pentru dezbateri și întrebări.

„Noi vom cere ceea ce am cerut dintotdeauna de ani de zile, la procedurile de învestire a guvernului, să avem audieri normale, nu formale pentru fiecare ministru. Până acum a fost o audiere ca regulă de 30 de minute, dintre care un sfert de oră prezentarea ministrului propus”, a explicat Peiu.

Acesta susține că fiecare ministru ar trebui să fie audiat într-un interval mult mai extins: „Vrem audieri normale, în care să avem și noi dreptul să punem întrebări, nu ca până acum. Fiecare comisie să aibă un termen rezonabil, măcar de 3 ore”, a spus el.

Citește și:

„Am venit să ne luăm votul înapoi”. Primar de comună, demis prin referendum de localnici, după doi ani de mandat. Ce spune edilul

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Mette-Marit
2
Numărul donatorilor de organe a crescut brusc în Norvegia după ce prinţesa moştenitoare a...
Adrian Vestea si sorin Grindeanu
3
Răsturnare de situație: 6 parlamentari PSD nu vor să voteze Guvernul Veștea. Liderul PNL...
2026-06-15-1569
4
Negocieri pentru guvernul Veștea: Discuții cu fiecare parlamentar care ar putea vota...
Nicușor Dan și Ilie Bolojan.
5
Planul făcut în taină de PNL-USR-UDMR: Bolojan nu va mai fi propus premier. Cele două...
Cum a apărut Ivana Knoll pe stadion, după ce a fost numită de englezi "cea mai mare cerșetoare de atenție"
Digi Sport
Cum a apărut Ivana Knoll pe stadion, după ce a fost numită de englezi "cea mai mare cerșetoare de atenție"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
2026-06-15-1467
Adrian Veștea, așteptat să depună lista de miniștri și programul de guvernare la Parlament: a patra zi de căutare a unei majorități
BUCURESTI - CONFERINTA AUR - ROMANIA, TARA ESUATA - 6 SEPT 2022
Mohammad Murad insistă că parlamentarii AUR vor vota Guvernul Veştea: „Simt că se întâmplă ceva pozitiv”
INSTANT_TOMAC_USR_29_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„USR nu va vota Guvernul Veștea”. Conducerea partidului l-a mandatat pe Fritz să poarte discuții cu PNL, UDMR și Nicușor Dan
INSTANT_DECLARATII_SIMION_MOTUNE_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Prima reacție a lui Simion după informațiile că Veștea a negociat cu parlamentari AUR
Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor spune că se încearcă „melonizarea” AUR: „Nu aș accepta votul lor”. Liderul UDMR confirmă planul făcut cu Bolojan și Fritz
Recomandările redacţiei
atac moscova
Rafinăria de petrol din Moscova a fost din nou atacată de dronele...
documente top secret
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet...
Panorama view of Mamaia beach in Romania
Primul episod de căldură extremă lovește România. Cum va fi vremea pe...
steag drapel nato si ue uniunea europeana
Consiliul European: cele mai importante aspecte. Incidentul cu drona...
Ultimele știri
Darău spune că a deblocat situaţia de la Romarm. „Mergem înainte, cu reguli clare şi toleranţă zero faţă de managementul defectuos”
Mișcare strategică pe flancul estic al NATO: SUA își arată interesul pentru o bază militară permanentă în Polonia
CM 2026. S-a aflat motivul pentru care Messi a izbucnit în lacrimi după ce a marcat cu Algeria
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un bărbat dezvăluie infidelitatea soției în fața prietenilor, la petrecerea organizată de ziua lui: „Știu...
Cancan
Dan Alexa, primele declarații după ce și-a petrecut noaptea cu Andreea Popescu: 'Realitatea este cu totul...
Fanatik.ro
Lovitură pentru mafia din fotbalul românesc: de la ”cooperativă” la crimă organizată. Se pregătește o lege...
editiadedimineata.ro
Patru fake news care au dominat agenda europeană în luna mai: hantavirusul și drona din Galați, printre altele
Fanatik.ro
Teodora Meluță, escapadă romantică în Paradis. Destinația în care a ajuns cea mai frumoasă jucătoarea de...
Adevărul
Cel mai înalt pod pietonal suspendat din Europa se va construi într-o comună din România. Se vrea reper pe...
Playtech
Obiceiul de 5 minute care îți poate aduce mii de euro în plus la pensie. Metoda funcționează și pentru cei cu...
Digi FM
Pericol ascuns în transportul public. Ce trebuie să faci după fiecare călătorie pentru a evita ploșnițele
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin și-a găsit echipă
Pro FM
Sorin Brotnei spune de ce s-a destrămat trupa Akcent. Totul a plecat de la bani: “El lua mai mult și voia și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Daveigh Chase, actrița din „Lilo & Stitch” și „The Ring”, a murit la 35 de ani. Ce a scris iubitul ei înainte...
Adevarul
De ce nu mai vor românii să muncească în Spania. Spaniolii, îngrijorați de exod: piața muncii resimte primele...
Newsweek
Un nou ajutor la pensie pentru 4.600.000 pensionari, votat de Senat. Ce e obligată Casa de Pensii să facă?
Digi FM
Mihai Bendeac, atac dur la adresa lui Gigi Becali. Ce l-a revoltat după inaugurarea bisericii din Pipera
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Unul dintre cele mai mari mistere de la Stonehenge ar putea fi rezolvat. Cum a ajuns uriașa Piatră a...
Digi Animal World
O pisică a urcat pe scenă în timpul finalului din „Romeo și Julieta” și a cucerit internetul: „A furat...
Film Now
El e celebru din „Top Gun: Maverick”, ea a jucat în „Scream 7”. Cine este iubita lui Glen Powell, starul care...
UTV
Zendaya și Tom Holland au întors toate privirile la Madrid. Cei doi au dat startul turneului pentru...