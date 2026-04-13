Kelemen Hunor, chemat de Peter Magyar la Budapesta. Ce spune liderul UDMR despre relația cu Tisza și susținerea acordată lui Orban

Kelemen Hunor. Foto: Inquam Photos / Silviu Filip

Peter Magyar, liderul partidului Tisza, care a câștigat alegerile parlamentare din Ungaria, a avut luni seară o discuție cu președintele UDMR, Kelemen Hunor, care urmează să meargă la Budapesta pentru o întrevedere față în față, potrivit unui anunț publicat de Magyar pe Facebook. Liderul UDMR a felicitat duminică seară partidul Tisza pentru succesul din alegeri, după ce în timpul campaniei electorale a anunțat public că formațiunea sa politică îl susține pe Viktor Orban. Într-un interviu pentru presa de limbă maghiară, anterior discuției cu Magyar, Kelemen Hunor a motivat susținerea acordată Fidesz și a spus că nu există nicio relație instituțional între formațiunea pe care o conduce și partidul Tisza, dar că este atributul viitorului guvern maghiar de a stabili cadrul de colaborare cu reprezentanții maghiarilor din afara Ungariei.

„Astăzi am discutat la telefon cu Hunor Kelemen, președintele UDMR, după ce am vorbit cu 10 lideri europeni. Am convenit să continuăm discuțiile săptămâna viitoare, față în față, la Budapesta”, a scris Peter Magyar pe Facebook.

Într-un interviu publicat luni de Maszol.ro, președintele UDMR, Kelemen Hunor a declarat că „în acest moment nu avem o legătură instituțională” cu Tisza. Liderul UDMR a explicat că susșinerea acordată Fidesz a fost „în concordanță cu marea majoritate a maghiarilor din Transilvania”, iar guvernul maghiar se află întotdeauna în poziția de a stabili politica națională și cadrele de cooperare cu comunitățile de dincolo de graniță, împreună cu organizațiile legitime de reprezentare a intereselor maghiarilor din străinătate.

El a spus că victoria lui Peter Magyar „deschide o nouă eră în politica maghiară” și a refuzat să răspundă dacă a fost sau nu surprins de succesul acestuia.

„Nu este vorba despre faptul că m-a surprins sau nu, ci despre faptul că, în condițiile unei participări foarte ridicate, s-a ajuns la o decizie clară în alegerile din Ungaria, iar aceasta înseamnă astăzi o majoritate de două treimi pentru Partidul Tisza. Aceasta deschide o nouă eră în politica maghiară. Dacă cineva a urmărit zilele și săptămânile trecute, se aștepta mai degrabă la o victorie a partidului Tisza, dar nu se putea prevedea cu exactitate cu ce proporție, sondajele de opinie indicând rezultate foarte diverse. Rezultatul final trebuie acceptat și respectat, aceasta este baza democrației. Cu o participare de 80%, care a asigurat o legitimitate extrem de puternică, alegerile s-au desfășurat corect. Acest lucru transmite mesajul că democrația este puternică în Ungaria”, a declarat Kelemen Hunor.

Președintele UDMR consideră că nu este cazul ca formațiunea politică pe care o conduce să admită că a greșit susținândul pe Viktor Orban în alegeri.

„Nu avem motive să ne aruncăm cenușă în cap. Politica națională pe care Fidesz a pus-o în practică în ultimii aproape cincisprezece ani, și al cărei conținut simbolic a fost mult mai important decât partea materială, a stârnit simpatie și identificare în rândul marii majorități a maghiarilor din Transilvania. UDMR a făcut și a spus ceea ce a făcut și a spus în concordanță cu marea majoritate a maghiarilor din Transilvania. Acum, ca și mai înainte, dacă ne uităm la rezultatele alegerilor, am fi avut probleme dacă s-ar fi dovedit că gândim și reprezentăm altceva decât marea majoritate a maghiarilor din Transilvania. ... Consider că am acționat corect, decizia noastră a fost logică și de înțeles”, a explicat el.

Kelemn Hunor a precizat că „în acest moment nu avem o legătură instituțională (cu Tisza, n.r.)” și a declarat că „trebuie să pornim întotdeauna de la modul în care guvernul maghiar se raportează la maghiarii de dincolo de graniță, ce politică națională urmărește. Din aceasta se va putea trage concluzia cu privire la modul în care se vor dezvolta relațiile dintre maghiari”.

„Așa a fost întotdeauna în ultimii treizeci și șase de ani, de la József Antall până la Viktor Orbán. Guvernul maghiar se află întotdeauna în poziția de a stabili politica națională și cadrele de cooperare cu comunitățile de dincolo de graniță, împreună cu organizațiile legitime de reprezentare a intereselor maghiarilor din străinătate. Trebuie să așteptăm să vedem ce fel de politică națională vor dori după instalarea noului guvern. În acest sens, responsabilitatea le revine lor. Este bine ca relațiile dintre maghiari să fie corecte, să se bazeze pe respect reciproc și să țină seama de interesele comunităților maghiare care trăiesc în afara granițelor Ungariei și se află în situații diferite”, a conchis președintele UDMR.

