Piedone anunță că demisionează din PUSL și că-și face propriul partid: „Am deranjat balaurii!”. Ce spune de candidatura la Capitală

Fostul președinte ANPC și primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anunțat că demisionează din PUSL, partidul fondat de Dan Voiculescu și că își înființează propria formațiune politică. El a explicat că a „deranjat balaurii! Balaurii m-au pârât hienelor, iar hienele...ca hienele”. Piedone a oferit și lămuriri privind o candidatură la Primăria Capitalei.

Eliberat din funcția de președinte ANPC și plasat sub control judiciar după ce DNA l-a acuzat că l-ar fi prevenit pe reprezentantul unui Hotel privind un control ANPC, Cristian Popescu Piedone a anunțat sâmbătă dimineață că nu are de când să candideze la Primăria Capitalei.

„Îmi sună telefonul, ca pe vremuri la centrala gării! Și mai toți apelanții mă întreabă aceeași chestie: Cristi, frate, boss, domnule, primare, bă, mă… candidezi la capitală Le-am răspuns de sute de ori altora, cu aceeași curiozitate: NU! NU CANDIDEZ! Le răspund și curioșilor întârziați: NU! NU CANDIDEZ! Am planuri mai mari! Mult, mult mai mari!”, a scris Piedone pe Facebook.

Piedone își face partid

Fostul edil al Sectorului 5 a anunțat mai apoi că a demisionat din PUSL, partidul înființat de către Dan Voiculescu, și că intenționează să-și înființeze propria formațiune politică pentru a se putea lupta „parte în parte și cu balaurii și cu hienele și cu slugile lor toate”.

„Oameni buni, consider că a venit vremea… Am deranjat balaurii! Balaurii m-au pârât hienelor, iar hienele… ca hienele! Nu e bai! Piedone își cară Sfânta Cruce și merge înainte cu filosofia lui despre cetățeni, prietenie și viață! (...) Acum, consider că a venit timpul să ajut cetățenii de la un alt nivel! Un nivel care îmi permite să mă lupt parte în parte și cu balaurii și cu hienele și cu slugile lor toate! Oameni buni, dragi cetățeni, am demisionat din PUSL-ul înființat de profesorul Dan Voiculescu! Domnia sa rămâne credincios principiilor în care crede cu tărie, eu… urmez calea cetățenilor care m-au creat și m-au sprijinit și m-au propulsat în politică!

Anunț că a venit vremea să înființăm, împreună, un partid! Un partid al cetățenilor, pentru binele, siguranța și bunăstarea cetățenilor! Revin, foarte curând, cu detalii!”, a mai scris Piedone pe Facebok.

Sub control judiciar

DNA a anunţat oficial, pe 22 iulie, că Cristian Popescu Piedone a fost plasat sub control judiciar şi nu are dreptul de a-şi exercita funcţia de preşedintele ANPC. El a fost acuzat că l-ar fi prevenit pe reprezentantul Hotelului Internaţional din Sinaia în legătură cu controlul pe care ANPC urma să îl facă la unitatea de cazare.

Conform stenogramelor apărute în spaţiul public, Piedone a sunat de pe telefonul şoferului său la reprezentantul Hotelului Internaţional din Sinaia, anunţând cotrolul ANPC şi făcându-i recomandări legate de modul în care trebuie să se pregătească.



Piedone îi sugera acestuia cum să fie pregătită bucătăria pe care urma să o controleze: „Vezi şi tu care-i mai utilată, mai ţiplă, mai nu ştiu ce, pune-i p-ăia să-şi ia halate, tot ce trebui pe ei, să aibă bonete în cap, să... mănuşi în mână”.

O zi mai târziu el a fost demis de la conducerea ANPC.

Un sondaj CURS făcut public în 24 august îl dădea pe Cristian Popescu piedone pe locul al treilea în intenţiile de vot pentru Primăria Capitalei.

Editor : I.B.