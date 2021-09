Planul „Anghel Saligny”, sursa supărării în coaliție, a fost adoptat în ședința de guvern fără participarea miniștrilor USR PLUS

Premierul Florin Cîțu a anunțat vineri, după ședința de guvern, că planul de investiții „Anghel Saligny” a fost adoptat, întrucât a existat cvorum, în ciuda faptului că miniștrii USR PLUS nu au participat.

„Am avut o şedinţă de Guvern astăzi scurtă. Din păcate, colegii de la USR PLUS, deşi este în atribuţia lor de miniştri şi sunt plătiţi pentru asta, nu au venit la şedinţa de guvern. Am avut cvorum şi am aprobat Planul Naţional de Investiţii Anghel Saligny”, a declarat premierul Florin Cîţu, la finalul şedinţei de Guvern.

Premierul a spus că programul a fost aprobat fără avizul Consiliului Economic și Social, fiind retras de la avizare.

„Au fost îndeplinite toate procedurile, cvorumul de şedinţă. A fost respectată procedura în totalitate. De două ori am verificat. Cred că Ministerul Transporturilor e avizator tacit în această procedură”, a declarat Florin Cîţu, întrebat dacă ministrul transporturilor, Cătălin Drulă, de la USR PLUS, care nu și-a depus semnătura pe proiect, a avizat proiectul de OUG privind planul de investiţii „Anghel Saligny”.

Programul care aruncă în aer coaliția guvernamentală

Programul „Anghel Saligny”, căruia i se mai spune și PNDL 3, a declanșat o nouă criză politică în România, soarta coaliției de guvernare fiind incertă, după ce USR PLUS a anunțat depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului din care face parte.

Ședința de guvern începută miercuri la ora 11 a fost întreruptă, după ce premierul Florin Cîțu a vrut să introducă pe ordinea de zi suplimentară programul de investiții de 50 de miliarde „Anghel Saligny”. Cei de la USR PLUS au amenințat, nervoși, că vor depune o moțiune de cenzură, dacă se adoptă proiectul, acuzând faptul că nu există avizele necesare, între care cel de la Ministerul Justiției.

Ulterior, premierul l-a demis pe ministrul justiției, Stelian Ion, de la USR PLUS, după ce acesta a susținut că proiectul nu a venit la avizare la ministerul său, deși ministrul dezvoltării, Cseke Attila, și premierul Florin Cîțu afirmaseră contrariul. Revocarea lui Stelian Ion, care a declanșat actuala criză politică, a fost motivată de premierul Florin Cîțu de o presupusă opozițiea ministrului față de dezvoltarea României.

Premierul se simte „șicanat”

Programul „Anghel Saligny”, considerat o continuare a programelor PNDL 1 și 2, prevede alocarea către zona rurală a 50 de miliarde de lei, lucru considerat de USR PLUS ca nefiind o prioritate pentru politica guvernamentală. USR PLUS a contestat de la bun început programul, despre care a spus că este o continuare a programului PNDL al lui Liviu Dragnea, fiind o formă de „mită politică” pentru primarii din teritoriu. Politicienii din USR PLUS au cerut mai multe amendamente și au condiționat susținerea proiectului de un acord în coaliție pentru desființarea secției speciale.

Florin Cîțu a atacat, vineri, încă o dată poziția USR PLUS. „Ceea ce avem în program de investiţii se regăseşte în programul de guvernare. Cine spune altceva nu face decât să mintă. Deci este un plan de investiţii care a fost deja inclus sau ceea ce avem în acest plan de investiţii, proiectele sunt incluse deja în programul de guvernare”, a declarat premierul.

El a mai spus că se simte şicanat de către colegii de la USR PLUS care nu au participat la şedinţa de vineri a Guvernului, unde a fost adoptat proiectul de OUG privind programul „Anghel Saligny”. Întrebat dacă se simte şantajat de absenţa reprezentanţilor USR PLUS la reuniunea Executivului, el a răspuns: „Nu. Șicanat. Mă simt şicanat de către colegii care nu au fost astăzi la şedinţă Am fost şantajat atunci când mi s-a spus că de acel proiect pentru desfiinţarea SIIJ. În primul rând nu eu ar trebui să mă simt şantajat, românii ar trebui să se simtă şantajaţi”, a arătat prim-ministrul.

După ședința de guvern la care a fost adoptat planul „Anghel Saligny” urma o ședință a coaliției. Cei de la USR PLUS condiționează continuarea coaliției de plecarea lui Florin Cîțu din funcția de premier, însă PNL și-a exprimat sprijinul politic pentru acesta.

