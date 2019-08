Ponta, după anunţul lui Tăriceanu: În 22 iulie am spus că dacă ALDE iese de la guvernare suntem dispuşi la un proiect politic comun

Victor Ponta a precizat, după anunţul făcut de Călin Popescu Tăriceanu privind o alianţă politică între ALDE şi Pro România, că s-au făcut progrese în acest sens, dar că nu s-au luat decizii. El a reluat mesajul transmis în 22 iulie conform căruia este dispus să dicute un proiect politic comun dacă ALDE iese de la guvernare.

"Pe 22 Iulie am spus “daca Alde iese de la guvernare suntem dispusi sa discutam un proiect politic comun” !

Azi am progresat foarte mult in acest sens! Nu am luat decizii - dar am discutat si progresat! Cand mai multi oameni se aseaza la masa cu intentii bune - sunt sanse mai mari de succes!

Este o nevoie uriasa de schimbare a modului de guvernare a tarii / un “RESET” total al administratiei publice si al directiei economice! Trebuie sa gasim solutii si oameni capabili sa le aplice!