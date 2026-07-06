Primul președinte occidental care vizitează Siria postbelică: „Să deschidem împreună un nou capitol de stabilitate și pace”

Președintele francez Emmanuel Macron a ajuns, luni, în Siria, devenind primul șef de stat occidental care vizitează țara de la sfârșitul războiului civil, potrivit DPA.

Macron a fost întâmpinat de ministrul sirian de Externe, Asaad al-Shaibani, la începutul vizitei sale de două zile, potrivit agenției siriene de știri SANA.

Palatul Élysée din Paris a confirmat călătoria și a declarat că itinerariul președintelui include discuții cu președintele interimar sirian Ahmed al-Sharaa, precum și întâlniri cu reprezentanți ai societății civile și un forum economic privind reconstrucția și coridoarele strategice.

„Am venit să exprim angajamentul Franței față de poporul sirian”, a postat Macron pe X, luni seară. „Să deschidem împreună un nou capitol de stabilitate și pace”, a completat el.

Siria a fost în mare parte izolată la nivel internațional pe parcursul războiului civil devastator și al regimului brutal al fostului președinte Bashar al-Assad, care a fost înlăturat de o alianță rebelă condusă de al-Sharaa la sfârșitul anului 2024.

Niciun șef de stat al UE nu a vizitat Siria din 2010, în timp ce Nicolas Sarkozy a fost ultimul președinte francez care a vizitat-o ​​în septembrie 2008.

După prăbușirea Imperiului Otoman, Franța a ocupat Siria și Libanul vecin, înainte de a obține un mandat din partea Ligii Națiunilor pentru a administra teritoriile. Din 1920 până la obținerea independenței Siriei în 1946, Parisul a exercitat un control politic și economic amplu, inclusiv asupra sistemului educațional al țării. Influența istorică și culturală a Franței rămâne evidentă atât în ​​Siria, cât și în Liban, astăzi.

Editor : Ș.R.