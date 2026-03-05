Live TV

Video Prețul carburanților rămâne neschimbat fiscal. Nicușor Dan exclude intervenția statului asupra accizelor: „Nici în minus nu putem”

Data publicării:
benzinarie OMV pompa preturi carburanti
Inquam Photos / George Călin

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi seară că autorităţile nu pot interveni nici în plus, nici în minus” cu privire la accizele incluse în preţul carburantului. El arată că, la fel ca în alte cazuri, Consiliul Concurenţei monitorizează situaţia, însă concuziile şi eventualele măsuri nu sunt unele imediate.

Deocamdată suntem la o săptămână de când a început această situaţie nouă. Pot să spun, cu titlu general: din preţul benzinei pe care un om îl plăteşte la pompă, jumătate este preţul brut al petrolului rafinat şi jumătate sunt taxele şi accizele statului. Ce pot să spun cu certitudine este că nu se pune problema ca pe aceste componente de taxe şi accize ale statului să se intervină în plus. Din păcate, nici în minus nu avem posibilitatea să o facem”, a afirmat Nicuşor Dan, joi seară, într-o conferinţă de presă.

El a menţionat că, la fel ca în alte cazuri, Consiliul Concurenţei monitorizează situaţia, însă concuziile şi eventualele măsuri nu sunt unele imediate.

Pe partea cealaltă, Consiliul Concurenţei s-a întâmplat, în istoria lui, să sancţioneze - şi foarte sever - practici anticoncurenţiale. Numai că lucrul ăsta nu s-a întâmplat niciodată şi nici nu e fizic posibil să se întâmple în secunda în care evenimentul se întâmplă. Se sancţionează peste o lună, se sancţionează peste două, dar e foarte bine că preşedintele Consiliului Concurenţei a ieşit şi a avertizat că se uită exact la acest fenomen pentru că bineînţeles că el are efect în lanţ pe toată economia şi pe nivelul de trai al oamenilor”, a explicat preşedintele.

Nicuşor Dan a mai fost întrebat dacă, în situaţia în care preţurile vor continua să crească foarte mult, ar putea cere Guvernului să propună o schemă de sprijin pentru populaţie, fie şi pe o perioadă limitată.

Când vom fi acolo, desigur, putem să avem tipul acesta de discuţii, cum s-a mai întâmplat”, a răspuns şeful statului.

