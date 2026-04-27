Vicepreședintele PNL Gheorghe Falcă a criticat dur, luni, la Digi24, demersul PSD și AUR de a iniția o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, susținând că aceasta ar confirma o colaborare politică între cele două formațiuni, negată anterior de social-democrați.

Declarațiile vin după ce Marian Neacșu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR) au anunțat, luni, la Parlament, că cele două partide au început „demersurile tehnice” pentru redactarea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. În acest context, Gheorghe Falcă a declarat că o eventuală moțiune comună ar confirma ceea ce PNL a suspectat anterior în legătură cu relația dintre PSD și AUR.

„Trebuie să ne aducem aminte că domnul Grindeanu a venit la Bruxelles să garanteze că dânșii n-o să colaboreze cu AUR și chiar punea semnul întrebării că PNL va colabora cu AUR. Lumea nu prea l-a crezut pe domnul Grindeanu, iar acum va fi o confirmare a colaborării domnului Grindeanu cu AUR”, a afirmat Falcă.

Vicepreședintele PNL a mai susținut că există și o presiune politică venită din teritoriu asupra inițiatorilor moțiunii: „În al doilea rând, trebuie să recunoaștem că există o presiune din teritoriu, pentru că atunci când le-au spus oamenilor să voteze împotriva guvernului Bolojan, au spus că o să rezolve într-un timp rapid, ca să nu le treacă clientela”.

Întrebat dacă Ilie Bolojan ar mai fi susținut la conducerea PNL în cazul în care Guvernul ar cădea, Falcă a subliniat că liderul liberal beneficiază în continuare de încredere ridicată.

„În acest moment domnul Bolojan este un lider recunoscut și la nivel de partid, dar și la nivel național, este omul politic cu cea mai mare încredere și lucrul acesta nu poate fi schimbat de către o altă persoană”, a spus el.

În ceea ce privește eventuale negocieri între membri ai PNL și PSD, vicepreședintele liberal a respins existența unor astfel de discuții. El a avertizat că, în cazul în care moțiunea PSD–AUR va avea succes, scenariul politic ar putea duce la o nouă majoritate.

„Mai mult de atât, dacă guvernul cade printr-o moțiune AUR-PSD, guvernul rămâne în poziție până când se formează un alt guvern și evident, noi am spus că n-o să guvernăm împreună cu PSD-ul, USR-ul a spus că n-o să guverneze împreună cu PSD-ul. Rămâne doar ca să se realizeze o coaliție PSD-AUR, o coaliție care acum câteva luni de zile era exclusă de către PSD”, a conchis Gheorghe Falcă.

