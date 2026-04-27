Exclusiv Prima reacție PNL după anunțul PSD și AUR privind o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

BUCURESTI - CLUBUL OAMENILOR DE AFACERI LIBERALI - 16 MAR 2023
Gheorghe Falcă, vicepreședinte PNL. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Vicepreședintele PNL Gheorghe Falcă a criticat dur, luni, la Digi24, demersul PSD și AUR de a iniția o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, susținând că aceasta ar confirma o colaborare politică între cele două formațiuni, negată anterior de social-democrați.

Declarațiile vin după ce Marian Neacșu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR) au anunțat, luni, la Parlament, că cele două partide au început „demersurile tehnice” pentru redactarea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. În acest context, Gheorghe Falcă a declarat că o eventuală moțiune comună ar confirma ceea ce PNL a suspectat anterior în legătură cu relația dintre PSD și AUR.

„Trebuie să ne aducem aminte că domnul Grindeanu a venit la Bruxelles să garanteze că dânșii n-o să colaboreze cu AUR și chiar punea semnul întrebării că PNL va colabora cu AUR. Lumea nu prea l-a crezut pe domnul Grindeanu, iar acum va fi o confirmare a colaborării domnului Grindeanu cu AUR”, a afirmat Falcă.

Vicepreședintele PNL a mai susținut că există și o presiune politică venită din teritoriu asupra inițiatorilor moțiunii: „În al doilea rând, trebuie să recunoaștem că există o presiune din teritoriu, pentru că atunci când le-au spus oamenilor să voteze împotriva guvernului Bolojan, au spus că o să rezolve într-un timp rapid, ca să nu le treacă clientela”.

Întrebat dacă Ilie Bolojan ar mai fi susținut la conducerea PNL în cazul în care Guvernul ar cădea, Falcă a subliniat că liderul liberal beneficiază în continuare de încredere ridicată.

„În acest moment domnul Bolojan este un lider recunoscut și la nivel de partid, dar și la nivel național, este omul politic cu cea mai mare încredere și lucrul acesta nu poate fi schimbat de către o altă persoană”, a spus el.

În ceea ce privește eventuale negocieri între membri ai PNL și PSD, vicepreședintele liberal a respins existența unor astfel de discuții. El a avertizat că, în cazul în care moțiunea PSD–AUR va avea succes, scenariul politic ar putea duce la o nouă majoritate.

„Mai mult de atât, dacă guvernul cade printr-o moțiune AUR-PSD, guvernul rămâne în poziție până când se formează un alt guvern și evident, noi am spus că n-o să guvernăm împreună cu PSD-ul, USR-ul a spus că n-o să guverneze împreună cu PSD-ul. Rămâne doar ca să se realizeze o coaliție PSD-AUR, o coaliție care acum câteva luni de zile era exclusă de către PSD”, a conchis Gheorghe Falcă.

Top Citite
Diana Buzoianu, ministra Mediului.
1
Ministrul Mediului: Reprezentanţii PSD se pregătesc să dea concursuri în unele...
Rumen Radev și Vladimir Putin
2
De ce noul lider al Bulgariei, „provincialul” Rumen Radev, s-ar putea, totuși, să nu...
orban
3
Ungaria: Viktor Orban a anunțat că renunţă la mandatul de parlamentar. Dar rămâne în...
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București
4
Ce a spus ambasadorul Rusiei la București după ce două drone, din care una cu explozibil...
Militari NATO
5
Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimiși in luptă când misiunea e prea...
Te-ar putea interesa și:
florin barbu face declaratii
Florin Barbu dă asigurări că PSD nu face Guvern cu AUR: „Este vorba de o moţiune de cenzură”
2026-02-26-5307
Ciucu, după ce AUR și social-democrații au anunțat că depun împreună moțiune: PNL nu va mai face coaliție cu PSD
simion aur inquam george calin
George Simion, despre alianța PSD-AUR împotriva lui Bolojan: „Asigurăm orice guvernare care poate genera alegeri corecte”
INSTANT_COTROCENI_DECLARATII_68_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”
stefan radu oprea
Ștefan-Radu Oprea a demisionat din funcția de secretar general al Guvernului. Cine îi ia locul
Recomandările redacţiei
674577342_27082033554715746_5429979614850658400_n
PSD și AUR vor depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Marian...
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan...
harta cu stramtoarea ormuz
Surse Axios dezvăluie ce cuprinde cea mai recentă ofertă de pace a...
INSTANT_CONSULTARI_PNL_93_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Consultări la Cotroceni: Nicușor Dan discută cu liderii PSD, PNL...
Ultimele știri
Peter Magyar, viitorul premier al Ungariei, merge la Bruxelles pentru discuții despre deblocarea fondurilor UE
Țările europene alocă mai mulți bani pentru înarmare decât în timpul Războiului Rece. Suma uriașă investită în arme
Siria a deschis primul proces împotriva oficialilor regimului Assad înlăturat de la putere
Citește mai multe
