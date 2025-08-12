Proiectul de lege privind pensiile private, amânat de Coaliție pe termen nedeterminat (surse)

Noul proiect de lege privind plata pensiilor private a fost amânat pe termen nedeterminat. Proiectul ar putea suferi modificări după controversele iscate, potrivit surselor Digi24. Astfel, pensionarii își pot retrage în continuare banii de la Pilonul II și Pilonul III într-o singură tranșă. Potrivit însă proiectului de hotărâre, deponenții nu vor mai putea să retragă toți banii odată, la împlinirea vârstei de 65 de ani, ci lunar, în cuantum de maximum 25% din sumă.



Proiectul de lege privind plata pensiilor private, care ar afecta peste 9 milioane de români, a fost amânat, potrivit unor surse politice citate de Digi24. Astfel, se ia în calcul inițierea unei dezbateri ample, la nivel național, în ceea ce privește noua lege pentru plata pensiilor, în condițiile în care doar o parte a politicienilor din USR ar susține proiectul de lege. În aceste condiții, românii își pot încasa în continuare pensia privată integral sau în tranșe pe cinci ani.

Între timp, preşedintele Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România, Radu Crăciun, a explicat, luni, într-o conferinţă de presă, că la ora actuală, nu există „nicio problemă legată de plata pensiilor private”. El a precizat că fondurile de pensii sunt „foarte lichide” şi „pot face faţă plăţilor, fără nicio problemă, inclusiv vârfurilor de plăţi care vor veni”.

Și premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seara, că proiectul de lege privind pensiile private nu prevede confiscarea fondurilor acumulate de cetăţeni, ci doar reglementarea modului de plată, după modelul aplicat în majoritatea ţărilor europene.

Proiectul limitează dreptul pensionarilor de a-și retrage banii

„Conform proiectului de lege, plata pensiilor private se va realiza prin intermediul unor fonduri special constituite în acest scop, denumite fonduri de plată a pensiilor private. Acestea vor fi administrate de către societăţi specializate, denumite furnizori de pensii private, autorizaţi de către ASF. Furnizorii de pensii private pot fi: administratorii de fonduri de pensii private; societăţile de asigurare de viaţă; societăţile de administrare a investiţiilor; societăţile de plată a pensiilor private constituite în baza legii, ca societăţi pe acţiuni, potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare", se arată în nota de fundamentare.

De asemenea, acest proiect de act normativ stabileşte reguli privind înfiinţarea şi autorizarea fondurilor de plată a pensiilor private. Un fond de plată a pensiilor private va fi administrat de către un furnizor de pensii private, autorizat de către ASF.

Președintele ASF, Alexandru Petrescu, a explicat cum au fost făcute modificările la Pilonul II de pensii. El a spus că au fost luate în calcul mediile europene, atât în ceea ce privește suma forfetară care poate fi retrasă, limitată la 25%, cât și perioada maximă de 10 ani pentru care pot fi stabilite tranșe lunare.

Oficialii ASF spun că exista riscul ca sute de mii de oameni să-și retragă brusc banii din Pilonul II, destabilizând sistemul, și adaugă că e mai rentabil ca pensionarii să aleagă tranșe lunare, pentru că pot plăti impozite mai mici sau deloc. Există însă și o situație în care toată suma poate fi retrasă.

