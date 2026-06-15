PSD amână negocierile cu Adrian Veștea după ce liberalul a primit un ultimatum de la Bolojan (Surse)

Social-democrații au decis să amâne negocierile cu premierul desemnat Adrian Veștea, care erau programate pentru marți dimineața, după ce liberalul a primit un ultimatum din partea lui Ilie Bolojan să-și depună mandatul, au declarat surse politice pentru Digi24.

„Având în vedere că Bolojan i-a dat ultimatum lui Veștea fix până la 10:00, o să mai amânăm discutia cu domnia sa”, au declarat surse din PSD pentru Digi24.

Șeful PSD Sorin Grindeanu declara azi că nominalizarea lui Veștea este constituțională și că va avea discuții cu liberalul privind formarea noului Guvern.

„Vă aduc aminte că în 2008, după alegeri, s-a făcut un guvern PSD-PDL şi desemnat prim-ministru, în primă instanţă, a fost Theodor Stolojan, care după câteva zile a renunţat şi a venit Emil Boc, fără niciun fel de consultări. E constituţional, întrebaţi-l pe Băsescu”, a precizat Grindeanu.

Întrebat la Parlament dacă Adrian Veştea ar fi bun de premier, Grindeanu a spus: „Să vedem, urmare a discuţiilor.”

Bolojan a declarat luni seară, după ședința PNL, că Veştea are timp până marţi dimineaţă să-și depună mandatul, iar în caz contrar va fi exclus din partid.

„Având în vedere faptul că noaptea este un sfetnic bun, PNL i-a solicitat domnului Veştea depunerea mandatului până mâine dimineaţă, la ora 10.00, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine. Parlamentarii PNL au fost mandataţi ca la viitoarea şedinţă în care s-ar putea exprima votul de instalare în Parlamentul României, să procedeze după formula: prezent, nu votez, iar parlamentarii sau cei care ar putea fi propuşi din cadrul membrilor PNL într-un astfel de posibil guvern, fără susţinerea PNL, îşi vor pierde calitatea de membri ai Partidului Naţional Liberal”, a declarat Bolojan.

El a adăugat că PNL îi solicită preşedintelui Nicuşor Dan să reia consultările.

„Considerăm că în perioada următoare, dat fiind situaţia în care ne găsim, dat fiind pulverizarea politică în Parlament, se impun consultări şi solicitarea PNL este către preşedintele României să reia consultările cu partidele politice în aşa fel încât să se degaje o soluţie pentru a avea un guvern care este susţinut într-o manieră transparentă, inclusiv un guvern minoritar, dacă va fi cazul, în aşa fel încât să existe responsabili, să existe susţinere pe baza unui pact naţional care să aibă în vedere situaţia politică în care se găseşte România, situaţia bugetară şi cea economică. În zilele următoare vom avea discuţii cu partenerii politici pentru a clarifica aceste aspecte”, a mai afirmat Bolojan.

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Editor : C.L.B.