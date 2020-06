PSD interzice pentru doi ani orice privatizare, printr-o lege inițiată de Șerban Nicolae. Orban critică dur proiectul

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, potrivit Agerpres. Premierul Ludovic Orban a criticat dur legea, despre care spune că „s-a născut din mintea extrem de sinuoasă a unor parlamentari PSD”.



Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, determinate de efectele negative generate în plan economic de epidemia COVID-19.



Au votat „pentru” 199 de deputaţi, 89 au votat „împotrivă”, iar trei s-au abţinut. Liderul deputaţilor PNL, Florin Roman, a anunţat că liberalii vor ataca legea la Curtea Constituţională.



De la data intrării în vigoare a legii se interzice, pentru o perioadă de doi ani, înstrăinarea participaţiilor statului la companiile şi societăţile naţionale, la bănci, precum şi la orice altă societate la care statul are calitatea de acţionar, indiferent de cota de participaţie deţinută, conform actului normativ.



„Se suspendă pentru o perioadă de doi ani orice operaţiuni privind înstrăinarea participaţiilor statului la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la societăţile la care statul are calitatea de acţionar, începute anterior intrării în vigoare a prezentei legi. Dispoziţiile nu se aplică operaţiunilor post-privatizare şi operaţiunilor specifice privatizării, în cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra participaţiilor deţinute de stat s-a realizat”, mai spune proiectul.

Premierul Ludovic Orban a atacat dur proiectul.

„Proiect născut din mintea extrem de sinuoasă a unor parlamentari PSD. Noi suntem în procedură de listare a Hidroelectrica pe bursă, suntem în negocieri pentru dezvoltarea capacității CEC prin posibila intrare a unui investitor instituțioanal, fie BERD, fie altă bancă. Suntem în cursul unor proceduri de listare la bursă a altor companii pe care le pregătim. Cum să nu listezi companii pe bursă, că privatizarea poate fi o soluție de revitalizare a unor companii care nu funcționează? Chiar mi se pare o aberație”, a declarat Ludovic Orban.



Proiectul merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis.

Redactor: Robert Kiss