Răspunsul lui Bolojan, întrebat dacă mai rămâne președintele PNL în cazul în care trece moţiunea de cenzură

Premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a declarat vineri că, în cazul în care moţiunea de cenzură la adresa Guvernului va trece, aspectele legate de rămânerea sa la şefia partidului vor fi discutate intern de conducerea liberală. El a subliniat că Partidul Naţional Liberal are un preşedinte ales prin congres şi nu există niciun fel de probleme pe această temă.

Întrebat într-o conferinţă de presă susţinută la Suceava dacă va rămâne în funcţia de preşedinte al PNL în cazul în care moţiunea de cenzură va fi votată în Parlament, el a răspuns:

„Aceste aspecte vor fi discutate de către colegii din partid, dar Partidul Naţional Liberal are un preşedinte ales prin congres, nu există niciun fel de probleme pe această temă”.

El a subliniat că a fi preşedintele PNL implică o mare responsabilitate, având în vedere trecutul istoric al partidului.

„Atunci când eşti preşedintele PNL, ai o mare responsabilitate, pentru că pe această funcţie, de-a lungul istoriei, mai ales a celei în care Partidul Naţional Liberal a făcut ce trebuie pentru ţara asta, au stat nişte oameni care te obligă la un anumit comportament. Şi atunci când intru în clădirea Guvernului şi mă uit în partea dreaptă, unde sunt premierii noştri care au făcut istorie pentru România, îmi dau seama ce responsabilitate mare am, cât timp sunt preşedintele acestui partid, şi există deci o decizie, nu există niciun fel de probleme pe tema asta”, a arătat Bolojan.

