Reacția Ambasadei Rusiei la declarațiile „inadecvate” ale ministrului Fifor

„Este o chestiune internă a României”. Acesta este, pe scurt, comentariul Ambasadei Rusiei la declarațiile ministrului Apărării, Mihai Fifor, care a spus, marți seară, că „în România avem baza militară de la Deveselu, cu rachetele balistice”.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Mesajul integral postat de Ambasada Rusiei pe propria pagină de Facebook:

„La Ambasada Rusiei cu oarecare surprindere este urmărită agitația ce evoluează în România în jurul anumitelor declarații „inadecvate“ ale Ministrului apărării Mihai Fifor cu privire la așa-numitele sisteme defensive ale rețelei globale de apărare antirachetă ale NATO-ului, care este de fapt rețea americană, și este desfășurată în Deveselu.

Pare a fi că debatele acute care se desfășoară în jurul acestei teme au o aromă apreciabilă de politică inetrnă. În acest sens: no comment – aceasta este o chestiune internă a României.

În esență, pe problema caracterului lansatoarelor desfășurate pe pământul românesc și a rachetelor care sunt destinate pentru ele, nu am auzit nimic nou.

Spre regretul nostru profund, din păcate, la București în continuare se preferă urmărirea unei "politici ale struțului", închizând ochii la principala, în această privință, circumstanță. Și anume: prezența sistemelor antirachetă americane în România, în contextul sistemului „global“ de apărare antirachetă de-a lungul perimetrului frontierelor Federației Ruse nu doar încalcă stabilitatea strategică la nivel planetar, care, de mai mult de o jumătate de secol, se bazează pe paritatea aproximativă a potențialului de descurajare nucleară. Acest sistem reprezintă și o potențială amenințare pentru securitatea națională a Rusiei, atât din cauza poziției sale geografice, precum și în legătură cu retragerea unilaterală în 2001, a SUA din Tratatul ABM, împotriva rachetelor balistice, încheiat cu URSS încă în 1972.

În ceea ce privește posibilitățile tehnice de utilizare a bazei de apărare anti-rachetă din Deveselu pentru a amplasa complexe de rachete de croazieră, Președintele Rusiei Vladimir Putin s-a pronunțat extrem de argumentat în luna mai 2016:

"Pe lansatoare pot fi instalate complexele de atac. Nu este deloc dificil ca o rachetă să fie înlocuită cu alta. Este suficient doar să schimbați software-ul. Chiar și românii nu vor observa acest lucru. Dacă, ieri, unele părți din teritoriul României nu știau ce înseamnă să fii sub bătaia focului, astăzi va trebui ca noi să întreprindem anumite acțiuni care să ne asigure securitatea. Ca un răspuns. Noi nu facem nici un fel de prim pas."

Etichete:

,

,

,