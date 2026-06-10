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Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!

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Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat miercuri un atac dur la adresa liberalilor, cărora le transmite că „se poate şi fără ei” la guvernare. El îi răspunde lui Ciprian Ciucu și acuză PNL că „împroaşcă cu venin oameni decenţi care au acceptat să încerce să repare dezastrul lăsat de Ayatollahul Încruntat al lor”.

„Românii, firmele cu capital românesc şi întreaga economie au nevoie de un partener de discuţii credibil: de un Guvern nou, care să ia rapid decizii. Aş fi dorit să văd o reală dezbatere despre ce măsuri are de luat noul Cabinet pentru a creşte puterea de cumpărare a românilor, pentru reluarea investiţiilor, care au un rol vital în menţinerea locurilor de muncă, şi despre planul pentru reducerea fiscalităţii prea mari în cazul românilor cu venituri mici şi medii. Din păcate, din 5 mai, data în care unii au fost concediaţi de Parlament şi trimişi acasă, asistăm la o mascaradă continuă, cu acelaşi mesaj anti-PSD”, scrie preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, pe Facebook.

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Grindeanu arată că este „un joc ridicol al unora care, şapte ani la rând, au stat la putere fără să câştige nici măcar un rând de alegeri, fie băgaţi pe gâtul românilor de Iohannis, fie „prin ei înşişi”, dar cu voturile PSD şi un balet al unor minţi înguste, cu viziuni strâmbe despre economie şi viitorul României, care sfidează logica zilnic: ei pleacă în opoziţie, dar – în realitate – sunt tot mai bine înşurubaţi la putere”.

„Lor le transmit: se poate şi fără voi! De la preşedintele Senatului şi până la ultimul reprezentant, toţi plecaţi acasă! În 7 ani aţi dat 4 prim-miniştri – fără să aveţi vreun merit electoral. Sunteţi mânaţi de orgolii, creaţi doar blocaje şi găsiţi pretexte. Acum împroşcaţi cu venin oameni absolut decenţi şi cu o reputaţie profesională ireproşabilă, care au acceptat să încerce să repare ceva din dezastrul lăsat de Ayatollahul Încruntat al vostru. Uitaţi mereu esenţialul. La final de zi, it's the economy!”, mai spune Sorin Grindeanu în mesajul adresa PNL.

Reacția acestuia vine după ce prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a criticat propunerile de miniștri alese de Eugen Tomac.

„Ceea ce am vrut să subliniez este faptul că domnul Tomac a venit cu o listă de propuneri care nouă ne sunau a fi niște tehnocrați roșii. Noi am spus că nu vom vota un guvern cu PSD, nu vom mai participa la nicio formulă de guvernare cu PSD, dar asta include și acele persoane care sunt apropiate, au fost apropiate de-a lungul timpului de către PSD.

Mi s-a părut destul de mare coincidența ca fix portofoliile pe care le-a avut PSD până acum în guvernul Bolojan să fie ocupate de oameni pe care altfel nu ar fi avut cum să îi găseasca cineva cu profilul lui Tomac sau Nicușor Dan, în afara faptului de a le fi servite de PSD”, a spus Ciprian Ciucu, într-o intervenție telefonică la Digi24.

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Editor : C.L.B.

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