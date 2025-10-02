Live TV

România și Republica Moldova, cooperare împotriva criminalității, extremismului și dezinformării. Anunțul Ministerului Justiției

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, întrevedere la București cu omologul său din Republica Moldova, Veronica Mihailov-Moraru. Foto. Ministerul Justiției/ Facebook

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut joi o întrevedere la București cu omologul său din Republica Moldova, Veronica Mihailov-Moraru. Cei doi oficiali au discutat despre intensificarea cooperării în combaterea criminalității transfrontaliere, a fenomenelor de extremism și dezinformare, dar și despre digitalizarea justiției, pregătirea profesională a magistraților și consolidarea parcursului european al Republicii Moldova.

„Pe parcursul discuţiilor, părţile au evidenţiat buna cooperare în domeniul justiţiei dintre cele două ţări şi au exprimat dorinţa ca aceasta să fie consolidată prin identificarea unor noi direcţii ferme de acţiune. În cadrul întâlnirii au fost discutate aspecte privind legislaţia, standardele europene în activitatea din justiţie şi cooperarea transfrontalieră”, a transmis joi Ministerul Justiţiei, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, agenda întrevederii a cuprins teme importante, precum digitalizarea sistemului judiciar pentru facilitarea şi eficientizarea actului de justiţie, operaţionalizarea superioară a cooperării judiciare între cele două state, îmbunătăţirea procesului de gestionare a cererilor formulate în materie civilă şi penală, comunicarea actelor judiciare sub semnătură electronică şi recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti în materie civilă.

„Totodată, cei doi oficiali au abordat aspecte legate de pregătirea profesională a magistraţilor şi a personalului din sistemul judiciar, inclusiv din sistemele penitenciare, şi au subliniat interesul comun pentru intensificarea schimburilor de experienţă şi pentru organizarea unor programe comune de formare. Aceste iniţiative sunt menite să contribuie la creşterea nivelului de expertiză profesională şi la consolidarea culturii juridice în ambele sisteme”, se mai arată în document.

În privinţa cooperării în materie civilă şi penală, oficialii Ministerului Justiţiei au subliniat importanţa organizării şi derulării acesteia în concordanţă cu angajamentele internaţionale asumate de România şi Republica Moldova, „punându-se accent pe cooperarea în combaterea criminalităţii transfrontaliere şi a fenomenelor de extremism şi dezinformare”.

„Ministrul Justiţiei, domnul Radu Marinescu, a reiterat angajamentul ferm al României în sprijinirea progreselor sistemului judiciar din Republica Moldova, pentru atingerea standardelor europene. Întâlnirea a evidenţiat angajamentul comun al celor două ministere de a contribui la modernizarea şi eficientizarea justiţiei, în beneficiul cetăţenilor din România şi Republica Moldova”, se mai arată în comunicat.

La final, miniştrii Justiţiei au subliniat importanţa menţinerii unui dialog constant şi a unei cooperări pragmatice, care să răspundă provocărilor actuale din domeniul justiţiei şi să susţină parcursul european al Republicii Moldova.

