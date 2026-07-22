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Românii, împărțiți în privința democrației. Peste 46% ar accepta un regim autoritar, dacă ar asigura ordine și stabilitate (sondaj)

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Oameni pe strada.
Oameni pe strada. Foto: Getty Images
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Societatea românească este împărțită între cei care susțin democrația, chiar și cu prețul conflictelor și dezbaterilor politice îndelungate, și cei care ar accepta un regim mai puțin democratic, dar care să asigure ordine și stabilitate, arată cel mai recent sondaj INSCOP.

Puși să aleagă ce variantă li se potrivește mai bine, 47,2% dintre respondenți au declarat că ar prefera democrația, chiar dacă uneori implică mai multe conflicte și dezbateri politice. De cealaltă parte, 46,3% ar accepta un regim mai puțin democratic dacă acesta ar asigura mai multă ordine și stabilitate.

Dintre cei care ar prefera un regim mai puțin democratic, cei mai mulți respondenți sunt votanți AUR:

  • AUR - 59%
  • PSD - 45%
  • PNL - 27%
  • USR - 14%
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sursa: sondaj INSCOP

În privința studiilor, dintre cei care ar prefera și un regim autoritar, 60% au doar educație primară, 48% educație medie și doar 24% au studii superioare.

Același sondaj mai arată că 60,6% dintre respondenți au declarat că „este mai important ca puterea să fie controlată democratic, chiar dacă deciziile sunt luate mai lent”, în timp ce 29,5% spun că „este mai important ca deciziile să fie luate rapid, chiar dacă puterea este controlată democratic într-o măsură mai redusă”.

Datele au fost culese în perioada 13-16 iulie 2026 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, aleator fiind de 1100 de persoane, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

Editor : A.G.

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