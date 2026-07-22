Sondaj: Peste 70% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită. Câtă încredere mai au în medici, presă și vaccinuri

Șapte din zece români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, iar încrederea în instituții și în actorii sociali rămâne scăzută, potrivit unui nou Barometru Poll/Int România realizat de Agenția de Rating Politic (ARP). Cercetarea mai arată că medicii și profesorii sunt profesiile în care românii au cea mai mare încredere, în timp ce presa și influencerii se află la coada clasamentului. Totodată, încrederea în vaccinurile recomandate de medici este departe de a fi unanimă, iar peste jumătate dintre respondenți consideră că produsele internaționale vândute în magazinele din România sunt de o calitate mai slabă decât cele din Vest.

Peste 70% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită

Potrivit sondajului, 72,1% dintre români consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 16,9% apreciază că țara merge într-o direcție bună. Alți 11% nu au exprimat o opinie. Comparativ cu luna aprilie, percepția populației s-a schimbat foarte puțin, ceea ce indică faptul că nemulțumirea față de direcția în care merge țara se menține la un nivel ridicat.

În concluziile raportului, autorii subliniază că lipsa de încredere nu se limitează la clasa politică, ci afectează mai multe domenii ale societății.

„Știm că există o problemă generală de mai mult timp la nivelul încrederii în lideri, însă observăm că problema este mai largă. Resursele de încredere din societate sunt erodate, amplificând criza din politică”, se arată în raport.

Medicii și profesorii conduc clasamentul încrederii

Întrebați în cine au cea mai mare încredere, românii au indicat în primul rând medicii. Peste jumătate dintre respondenți (54,1%) spun că au multă sau foarte multă încredere în această categorie profesională. Profesorii ocupă locul al doilea, cu 48,9%.

La mare distanță urmează companiile private (27,5%), băncile (27,4%), primăriile (27,3%) și investitorii străini (24,9%). Presa este creditată cu încredere de doar 16,2% dintre respondenți, iar influencerii și creatorii de conținut din social media se află pe ultimul loc, cu numai 7,7%.

Raportul arată și diferențe importante între categoriile de populație. De exemplu, tinerii au mai puțină încredere în presă și mai multă în influenceri, în timp ce persoanele de peste 60 de ani au tendința opusă. În plus, persoanele cu vârste între 40 și 60 de ani au un nivel mai redus de încredere în medici și profesori comparativ cu celelalte grupe de vârstă.

Încrederea în vaccinuri rămâne fragilă

Barometrul relevă că doar 56,7% dintre respondenți sunt de acord cu afirmația „În general vaccinurile recomandate de medici sunt sigure”. Restul fie se declară împotrivă, fie ezită să ofere un răspuns clar, ceea ce, potrivit autorilor, indică o erodare semnificativă a încrederii în vaccinare.

În ceea ce privește imunizarea copiilor, nivelul de susținere este mai ridicat. Aproape două treimi dintre respondenți (64,9%) consideră că este important ca cei mici să primească vaccinurile recomandate de medici. Chiar și așa, peste o treime dintre participanții la sondaj nu își exprimă un acord ferm cu această afirmație.

Autorii raportului atrag atenția că încrederea în vaccinuri este mai redusă în mediul rural, în rândul persoanelor cu un nivel scăzut de educație și al alegătorilor AUR sau al celor nehotărâți.

Peste 50% dintre români cred că produsele din magazine sunt mai slabe decât în Vest

Sondajul relevă și un nivel ridicat de neîncredere în calitatea produselor comercializate în România. Astfel, 52,8% dintre respondenți consideră că produsele internaționale vândute în magazinele din România au o calitate mai proastă decât cele comercializate în țările din Vest.

Doar 20,3% cred că acestea sunt la același nivel, iar 6,5% sunt de părere că produsele din România sunt chiar de o calitate mai bună decât cele din statele vestice.

Autorii sondajului: Încrederea explică și opțiunile politice

Potrivit concluziilor raportului, nivelul de încredere al populației este strâns legat de preferințele electorale.

„Această «scală» de încredere reprezintă în linii mari clivajul social și politic din România de azi. Dacă vrem să estimăm intenția de vot a unui român, ne putem orienta destul de bine după nivelul său de încredere la nivel social și politic”, se arată în analiza ARP.

Sondajul a fost realizat în perioada 30 iunie – 3 iulie 2026, pe un eșantion reprezentativ de 1.774 de persoane adulte, prin interviuri telefonice și online. Marja maximă de eroare este de ±2,8%.

Editor : Ana Petrescu