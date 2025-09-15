Live TV

Scandalul dronei rusești pe teritoriul României: cum răspunde Nicușor Dan la întrebarea dacă trebuia doborât aparatul de zbor

Data actualizării: Data publicării:
Nicușor Dan.
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Nicuşor Dan: Dau asigurări românilor că suntem în siguranţă

Președintele Nicușor Dan a adus lămuriri, în cadrul unei emisiuni televizate, despre incidentul cu drona rusească, intrată, sâmbătă seara, în spațiul aerian al României. „Știm că e rusească, știm intervalul de timp, știm parcursul pe teritoriul românesc”, a spus șeful statului, adăugând, întrebat fiind dacă respectivul dispozitiv trebuia doborât, că aceasta „este o decizie care se ia de la caz la caz”. Nicușor Dan a tranșat și problema intruziunii rusești, cu drone, pe teritoriul Poloniei, caz în care a apreciat reacția „foarte fermă” a NATO.

Întrebat ce se știe despre drona rusească ajunsă pe teritoriul Românie, Nicușor Dan a subliniat: „Știm că e rusească, știm intervalul de timp, știm parcursul pe teritoriul românesc”. În ceea ce privește doborârea acesteia, „aici e tot timpul o discuție. A existat această dezbatere: după legea pe care, dacă vorbim, a votat-o în primăvara asta, există cadrul legal pentru asta. Trebuie să fie comandantul de pază al zonei respective. E o decizie care se ia de la caz la caz, pentru că poți provoca pagube colaterale când tragi după ea”, a adăugat președintele.

Nicuşor Dan: Dau asigurări românilor că suntem în siguranţă

Preşedintele Nicuşor Dan a dat asigurări românilor că ţara noastră se află în siguranţă, în ciuda războiului din Ucraina şi a faptului că drone ruseşti ajung uneori în spaţiul aerian românesc. Șeful statului a menţionat că cel mai important incident de securitate de până acum a fost cel cu cele 19 drone ruseşti din Polonia.

 „În primul rând, vreau să dau asigurări românilor că suntem în siguranţă. Faptul că suntem în NATO, faptul că noi colaborăm cu parteneri, că noi contribuim la protecţia aeriană în zona baltică - alte forţe armate sunt aici - înseamnă că NATO funcţionează. (...) Incidentul cel mai important de securitate a fost cel cu cele 19 drone de acum câteva zile, pentru că este dovedit că ele sunt ruseşti şi în mod deliberat au survolat în interiorul a zeci de kilometri teritoriul polonez”, a declarat Nicuşor Dan, luni seară, la Antena 3.

Şeful statului a menţionat că există determinare pentru a apăra spaţiul NATO.

„Reacţia NATO a fost foarte fermă. Faptul că au fost doborâte unele dintre ele de către forţe olandeze care colaborau cu forţele poloneze, faptul că NATO s-a reunit a doua zi, faptul că NATO a spus că va consolida apărarea antiaeriană pe flancul estic, înseamnă că există determinare în rândul partenerilor noştri de a apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”, a spus Nicuşor Dan.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-0953970736
1
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în...
bile de la loto
2
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
basescu ID263356_INQUAM_Photos_Elena_Covalenco
3
Traian Băsescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin...
Traian Băsescu
4
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
Radoslaw Sikorski face declaratii
5
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
FOTO Octavian Popescu s-a afișat cu ea, după Csikszereda - FCSB: a transmis două cuvinte
Digi Sport
FOTO Octavian Popescu s-a afișat cu ea, după Csikszereda - FCSB: a transmis două cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Donald Tusk, premierul Poloniei
Polonia anunță „neutralizarea” unei drone deasupra clădirilor...
Benjamin Netanyahu și Donald Trump
Washingtonul a știut înainte că Israelul urma să bombardeze Qatarul...
photo-collage.png - 2025-08-15T132750.648
România ar putea colabora cu Ucraina pentru producția de drone. Ionuț...
Global Actor and Strategic Partner of Mexico Conference
Președintele Dan, despre rechemarea ambasadorului Lazurcă, nume...
Ultimele știri
Nicușor Dan, despre relația cu Ilie Bolojan: „Nu am voie să mă enervez”
De ce și-a dat Nicușor Dan nota 7-8 pentru primele 100 de zile din mandatul de președinte. „Important este finalul”
FBI a anunțat că ADN-ul găsit la locul asasinării lui Charlie Kirk este cel al suspectului Tyler Robinson
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1036409986
„A depășit o linie roșie”. Participant surpriză la exercițiile Zapad: India a trimis soldați să se alăture simulărilor Rusia-Belarus
F 16 decolează de pe baza Borcea, România
Marea Britanie l-a convocat pe ambasadorul Rusiei, după incidentele cu drone din Polonia și România: „O încălcare fără precedent”
Russian President Putin Meets With Executives Of International News Agencies
Kremlinul spune că NATO este, de facto, în război cu Rusia
nicusor dan ocde
Nicușor Dan, după discuția cu secretarul general al OCDE: România ar putea adera anul viitor
SAINT PETERSBURG, RUSSIA - APRIL 28, 2022: The missile launcher of the S-400 Triumph anti-aircraft missile system. The rehearsal of the
Rusia încearcă să răscumpere sistemele sale de apărare aeriană S-400 de la un stat membru NATO
Partenerii noștri
Pe Roz
„Mofturile regale” ale regele Charles. Fostul său majordom a dat tot din casă: „Pasta de dinți era stoarsă cu...
Cancan
S-a aflat! El este bărbatul care l-a ucis pe Auraș în lupta de stradă de la Craiova. Cu ce se ocupă tânărul
Fanatik.ro
Doliu la Rapid. A murit fratele lui Costel Gâlcă
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Legătura neștiută dintre Charlie Kirk și România. Cine e Roxana, ”îngerul” din Constanța
Adevărul
Pericolul nebănuit care îi paște pe românii care își fac vacanța în Grecia. „Știu pe cineva care a murit din...
Playtech
Hidroelectrica vs. alți furnizori de energie electrică: cât plătești la aceeași factură de 150 kWh/lună în...
Digi FM
Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, implicat într-un accident rutier în București...
Digi Sport
E așteptat să semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la șefii lui Inter, după eșecul cu Juventus
Pro FM
Divorț la Hollywood. Un rapper celebru a fost părăsit de soție cu doar patru zile înainte de a aniversa 29 de...
Film Now
Cei doi copii sunt totul pentru el. Colin Farrell, însoțit de băiatul lui adolescent, la gala Emmy. Actorul...
Adevarul
Vacanță de coșmar în România. Turiști polonezi, umiliți după ce au închiriat o mașină. „Mi-a scuipat tatăl”
Newsweek
La ce nivel vor ajunge pensiile militare în 2026? Când va crește vârsta de pensionare în sistem?
Digi FM
Martin Short, fericit pentru Selena Gomez și Benny Blanco: "Pur și simplu o ador. Sunt atât de bucuros că se...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
De ce Sofia Vergara a ratat Premiile Emmy 2025. Actrița a ajuns de urgență la spital aproape desfigurată: „O...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea