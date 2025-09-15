Scandalul dronei rusești pe teritoriul României: cum răspunde Nicușor Dan la întrebarea dacă trebuia doborât aparatul de zbor

Președintele Nicușor Dan a adus lămuriri, în cadrul unei emisiuni televizate, despre incidentul cu drona rusească, intrată, sâmbătă seara, în spațiul aerian al României. „Știm că e rusească, știm intervalul de timp, știm parcursul pe teritoriul românesc”, a spus șeful statului, adăugând, întrebat fiind dacă respectivul dispozitiv trebuia doborât, că aceasta „este o decizie care se ia de la caz la caz”. Nicușor Dan a tranșat și problema intruziunii rusești, cu drone, pe teritoriul Poloniei, caz în care a apreciat reacția „foarte fermă” a NATO.

Întrebat ce se știe despre drona rusească ajunsă pe teritoriul Românie, Nicușor Dan a subliniat: „Știm că e rusească, știm intervalul de timp, știm parcursul pe teritoriul românesc”. În ceea ce privește doborârea acesteia, „aici e tot timpul o discuție. A existat această dezbatere: după legea pe care, dacă vorbim, a votat-o în primăvara asta, există cadrul legal pentru asta. Trebuie să fie comandantul de pază al zonei respective. E o decizie care se ia de la caz la caz, pentru că poți provoca pagube colaterale când tragi după ea”, a adăugat președintele.

Nicuşor Dan: Dau asigurări românilor că suntem în siguranţă

Preşedintele Nicuşor Dan a dat asigurări românilor că ţara noastră se află în siguranţă, în ciuda războiului din Ucraina şi a faptului că drone ruseşti ajung uneori în spaţiul aerian românesc. Șeful statului a menţionat că cel mai important incident de securitate de până acum a fost cel cu cele 19 drone ruseşti din Polonia.

„În primul rând, vreau să dau asigurări românilor că suntem în siguranţă. Faptul că suntem în NATO, faptul că noi colaborăm cu parteneri, că noi contribuim la protecţia aeriană în zona baltică - alte forţe armate sunt aici - înseamnă că NATO funcţionează. (...) Incidentul cel mai important de securitate a fost cel cu cele 19 drone de acum câteva zile, pentru că este dovedit că ele sunt ruseşti şi în mod deliberat au survolat în interiorul a zeci de kilometri teritoriul polonez”, a declarat Nicuşor Dan, luni seară, la Antena 3.

Şeful statului a menţionat că există determinare pentru a apăra spaţiul NATO.

„Reacţia NATO a fost foarte fermă. Faptul că au fost doborâte unele dintre ele de către forţe olandeze care colaborau cu forţele poloneze, faptul că NATO s-a reunit a doua zi, faptul că NATO a spus că va consolida apărarea antiaeriană pe flancul estic, înseamnă că există determinare în rândul partenerilor noştri de a apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”, a spus Nicuşor Dan.

