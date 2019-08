Secretarul General al PSD, atac la Dacian Cioloș: Ferească Dumnezeu să ajungeți iar la guvernare!

Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a scris joi, pe Facebook, un mesaj prin care îl atacă pe liderul PLUS, Dacian Cioloș care a declarat la Digi24 că România are nevoie de un guvern competent. „Domnule Cioloș, guvernul competent despre care vorbiți este deja în funcție și continuă să facă lucruri bune pentru oameni.”, scrie Mihai Fifor.

De asemenea, liderul PSD enumeră o listă cu realizările guvernării social democrate și spune despre Dacian Cioloș că „l-a luat gura pe dinainte”.

„Tocmai domnul Cioloș s-a trezit să vorbească de competență. Păi hai să vedem cum stau lucrurile:

1) PIB-ul în 2019 e cu 33,% mai mare decât era la Cioloș, iar veniturile bugetare au crescut cu 53% față de 2016 (singurul an în care veniturile la buget au scăzut!).

2) Investițiile publice din primul semestru din acest an sunt duble față de sem. 1 din guvernarea tehnocrată!

3) Datoria guvernamentală a scăzut de la 37,5% din PIB, cât a lăsat-o Cioloș, la 35% în guvernarea Dăncilă.

4) La fonduri europene, Guvernul Cioloș a fost un adevărat dezastru! Doar 0,68 miliarde lei primea România de la UE în primul semestru din 2016, față de 7,6 miliarde lei în semestrul 1 din acest an! Gradul de absorbție la dl Cioloș a fost de doar 7% (pe baza proiectelor lăsate tot de o guvernare PSD!), în timp ce acum, în guvernarea Dăncilă, am ajuns la 31%.

5) Punctul de pensie e cu 45% mai mare, iar salariul mediu net, „în mână”, a crescut cu 50%, depășind azi pragul de 3.000 lei.

6) Avem acum cu peste 860.000 de salariați în plus față de 2016, iar șomajul a coborât de la 4,8% la 2,9%.” scrie secretarul general al PSD, Mihai Fifor.

Editor: Robert Kiss

