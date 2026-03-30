Ședință de coaliție privind noi măsuri pentru limitarea prețului carburanților. Liderii PSD, USR și UDMR nu participă

Ședință în coaliție la ora 13.00 PSD propune două soluții

La Palatul Victoria a avut loc luni dimineață o „ședință de lucru” privind luarea unor noi măsuri pentru stoparea creșterii prețului carburanților, a informat purtătoarea de cuvânt a guvernului, Ioana Dogioiu. Ea a precizat că nu s-au luat decizii, ci doar au fost prezentate scenarii, care urmează să fie discutate într-o ședință a coaliției, de la ora 13:00. La ședință nu vor participa liderii PSD, USR, UDMR, ci reprezentanți din eșalonul doi, potrivit unor surse politice.

ACTUALIZARE 11:21 Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a guvernului, a confirmat că întâlnirea a avut loc la ora 09:00 și a transmis că „ședința a fost una de lucru, nu au fost luate decizii, au fost prezentate scenarii, ipoteze și cifre în pregătirea ședinței de coaliție”, în contextul analizării unor noi măsuri pentru piața carburanților, precum reducerea TVA sau a accizei.

Ședința coaliției, în care vor fi discutate aceste scenarii, va avea loc de la ora 13:00, însă fără participarea președinților PSD, USR și UDMR, care vor trimite reprezentanți din eșalonul doi în locul lor, potrivit surselor Digi24.ro.

La doar câteva zile după adoptarea măsurilor pentru piața carburanților, Guvernul pregătește unele noi. Acestea vor fi discutate, într-o ședință luni, de premierul Ilie Bolojan, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, ministrul Energiei Bogan Ivan și vicepremieri. Printre soluțiile luate în considerare sunt reducerea TVA sau a accizei. 


„Au trecut câteva zile de când în România a fost instituită situație de criză pe plan energetic, astfel încât prețurile de la pompă ar trebui să scadă sau măcar să stagneze. Însă, dacă ne uităm la pompă, vedem că se întâmplă contrariul, iar prețurile continuă să crească. Este motivul principal pentru care astăzi, în jurul orei 09:00, atât ministrul Finanțelor, cât și cel al Energiei, alături de premierul Ilie Bolojan, se vor întâlni într-o ședință de lucru pentru a discuta noi măsuri pentru limitarea prețului carburanților ce ar putea fi adoptate chiar de zilele următoare”, relatează jurnalistul Digi24 Sebastian Boldea.

În timp ce ministrul Energiei susține că nu va accepta nimic altceva în afară de scăderea cotei standard de TVA de 21% sau o reducere a accizei, premierul României susține că o reducere a cotei de TVA ar putea fi imposibilă în contextul european în care ne aflăm în momentul acesta.

„O scădere reală a preţului final la pompă poate să vină, pe lângă mecanismele de reglare de piaţă, pe lângă mecanismele de reglare a adaosurilor comerciale şi a supraimpozitării unor venituri excepţionale, poate să vină doar din două surse care au legătură directă cu segmentul de fiscalitate a preţului combustibililor. (...)Acest lucru reprezintă fie diminuarea TVA, care în momentul de faţă a fost aplicată în câteva state europene, dar în România e în continuare o opţiune, şi doi - reducerea proporţională a accizei, cu un mecanism extrem de clar.

Pe de-o parte, în această perioadă statul român are venituri suplimentare din creşterea preţurilor, încasare suplimentară din TVA. Se calculează tot ce încasează suplimentar Ministerul de Finanţe, în această perioadă, în luna martie, plus cele 3 luni de criză în domeniul carburanţilor. Iar toţi aceşti bani, într-o formă foarte clară şi transparentă, se întorc înapoi în buzunarul oamenilor”, a declarat ministrul Ivan, într-o conferinţă de presă susţinută duminică la Brăila.

Anterior, Ilie Bolojan a anunţat că va fi luat un nou set de măsuri „până la finalul zilei de luni” pentru reducerea preţurilor la carburanţi, cel mai probabil prin reducerea accizei.

Iar Ministerul Finanțelor pregătește o ordonanță de urgență pentru introducerea unui mecanism de accize dinamice la carburanți, care să atenueze creșterea prețurilor la pompă în contextul noii crize energetice, a anunțat Alexandru Nazare, vineri după reuniunea Eurogroup.

Top Citite
Mojtaba Khamenei
1
Un nou mesaj de la liderul suprem al Iranului, raportat de presa iraniană. Ce a transmis...
parlament
2
Cum ar vota românii dacă ar avea loc alegeri parlamentare: AUR, pe primul loc. Ce partide...
No Kings protest in New York
3
Peste 8 milioane de oameni au protestat în SUA împotriva lui Donald Trump. Manifestații...
Drone operators perform combat tasks in Zaporizhzhia direction
4
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
5
Iranul declară universitățile israeliene și americane din Orientul Mijlociu drept ținte...
Gică Hagi își începe în forță al doilea mandat la naționala României
Digi Sport
Gică Hagi își începe în forță al doilea mandat la naționala României
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Carburanți
Consilierul guvernatorului BNR, despre scumpirea carburanților: Reducerea accizelor este posibilă, dar limitată. Nu avem spațiu fiscal
ilie bolojan face declaratii
Premierul Ilie Bolojan vine în această seară la Digi24
Radu Miruță.
Miruță susține că dacă Bolojan pleacă din funcție, pică Guvernul: „Care e pasul doi? PSD cu AUR?”
pompa de alimentare cu combustibil
Guvernul decide luni cu cât scade prețul carburanților: motorina poate ajunge la 14 lei/l. „Mai grav decât crizele din 1973 și 2022”
alimentare la pompa
Bogdan Ivan propune două variante pentru scăderea preţului carburantului. Ministrul Energiei anunță ședință de lucru, luni
Recomandările redacţiei
calin georgescu oameni
„Dumnezeu ne ține pe toți”. Călin Georgescu nu a mai încasat salariu...
ZTc1ZTdiMDZhZjg1NzhhNjgwOGZiYmM0NzNiNjBjZg==.thumb
Trump ia în calcul o operaţiune de mare risc pentru extragerea a 450...
inundatii vrancea
Risc de inundații în Vrancea. Locuitorii din două comune au primit...
Royal Navy tracks Russian vessels in UK waters
Trump spune că nu se opune livrării de petrol rusesc către Cuba, în...
Ultimele știri
Extremiștii din AfD cer retragerea tuturor trupelor americane de pe teritoriul Germaniei
Noi tensiuni Moscova–Londra: Rusia acuză un diplomat britanic de spionaj și anunță expulzarea acestuia
Război în Orientul Mijlociu, ziua 31. Trump recunoaște că şi-ar dori să preia controlul asupra petrolului iranian
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii vor avea parte de noroc până la finalul lunii aprilie 2026. Urmează cea mai bună perioadă din an...
Cancan
BREAKING! 'Gata, s-a terminat'. Anunțul momentului din spital, despre Mircea Lucescu
Fanatik.ro
Oficial FRF: “Resuscitarea lui Mircea Lucescu nu a funcționat din prima! Doctorul Stamatescu și maseurul...
editiadedimineata.ro
Letonia acuză Rusia de desfășurarea unei campanii de dezinformare împotriva statelor baltice
Fanatik.ro
Gică Hagi schimbă tot la naționala României! A început munca de selecționer: “A vorbit deja cu câțiva...
Adevărul
Pașaportul românesc, mai puternic decât cele eliberate de SUA, Marea Britanie și Australia. În ce state pot...
Playtech
Cine are prioritate când două mașini virează stânga. Situația care creează confuzie în trafic
Digi FM
O femeie s-a prezentat la spital cu dureri de spate, iar doctorii i-au sugerat eutanasierea: „Nu voiam să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Am fost numărul 1 în lume, acum sunt într-un scaun cu rotile!" Drama unei mari campioane
Pro FM
Jay-Z își apără fiica de criticii care cred că i se oferă totul pe tavă: „A muncit pentru asta”. Ce drum a...
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywood-ul în apogeul carierei sale: „Am fost la un pas de moarte”
Adevarul
Toate detaliile despre troleibuzele chinezești introduse luni pe trei linii din București. Ce ar trebui să...
Newsweek
Cum poate ajunge România să nu mai poată plăti pensii și salarii în primăvară? Economist: Riscul e mare
Digi FM
I-au văzut fațetele dentare pe scenă, în timpul unui concurs de Miss. Reacția aplaudată a concurentei și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci banane. Explicațiile cardiologilor
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Fiul ilegitim al lui Arnold, campion la culturism. Tatăl lui celebru l-a antrenat, după ce mulți ani n-au...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”