Ședință de coaliție privind noi măsuri pentru limitarea prețului carburanților. Liderii PSD, USR și UDMR nu participă

La Palatul Victoria a avut loc luni dimineață o „ședință de lucru” privind luarea unor noi măsuri pentru stoparea creșterii prețului carburanților, a informat purtătoarea de cuvânt a guvernului, Ioana Dogioiu. Ea a precizat că nu s-au luat decizii, ci doar au fost prezentate scenarii, care urmează să fie discutate într-o ședință a coaliției, de la ora 13:00. La ședință nu vor participa liderii PSD, USR, UDMR, ci reprezentanți din eșalonul doi, potrivit unor surse politice.

Ședință în coaliție la ora 13.00

ACTUALIZARE 11:21 Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a guvernului, a confirmat că întâlnirea a avut loc la ora 09:00 și a transmis că „ședința a fost una de lucru, nu au fost luate decizii, au fost prezentate scenarii, ipoteze și cifre în pregătirea ședinței de coaliție”, în contextul analizării unor noi măsuri pentru piața carburanților, precum reducerea TVA sau a accizei.

Ședința coaliției, în care vor fi discutate aceste scenarii, va avea loc de la ora 13:00, însă fără participarea președinților PSD, USR și UDMR, care vor trimite reprezentanți din eșalonul doi în locul lor, potrivit surselor Digi24.ro.

Știrea inițială

La doar câteva zile după adoptarea măsurilor pentru piața carburanților, Guvernul pregătește unele noi. Acestea vor fi discutate, într-o ședință luni, de premierul Ilie Bolojan, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, ministrul Energiei Bogan Ivan și vicepremieri. Printre soluțiile luate în considerare sunt reducerea TVA sau a accizei.



„Au trecut câteva zile de când în România a fost instituită situație de criză pe plan energetic, astfel încât prețurile de la pompă ar trebui să scadă sau măcar să stagneze. Însă, dacă ne uităm la pompă, vedem că se întâmplă contrariul, iar prețurile continuă să crească. Este motivul principal pentru care astăzi, în jurul orei 09:00, atât ministrul Finanțelor, cât și cel al Energiei, alături de premierul Ilie Bolojan, se vor întâlni într-o ședință de lucru pentru a discuta noi măsuri pentru limitarea prețului carburanților ce ar putea fi adoptate chiar de zilele următoare”, relatează jurnalistul Digi24 Sebastian Boldea.

PSD propune două soluții

În timp ce ministrul Energiei susține că nu va accepta nimic altceva în afară de scăderea cotei standard de TVA de 21% sau o reducere a accizei, premierul României susține că o reducere a cotei de TVA ar putea fi imposibilă în contextul european în care ne aflăm în momentul acesta.

„O scădere reală a preţului final la pompă poate să vină, pe lângă mecanismele de reglare de piaţă, pe lângă mecanismele de reglare a adaosurilor comerciale şi a supraimpozitării unor venituri excepţionale, poate să vină doar din două surse care au legătură directă cu segmentul de fiscalitate a preţului combustibililor. (...)Acest lucru reprezintă fie diminuarea TVA, care în momentul de faţă a fost aplicată în câteva state europene, dar în România e în continuare o opţiune, şi doi - reducerea proporţională a accizei, cu un mecanism extrem de clar.

Pe de-o parte, în această perioadă statul român are venituri suplimentare din creşterea preţurilor, încasare suplimentară din TVA. Se calculează tot ce încasează suplimentar Ministerul de Finanţe, în această perioadă, în luna martie, plus cele 3 luni de criză în domeniul carburanţilor. Iar toţi aceşti bani, într-o formă foarte clară şi transparentă, se întorc înapoi în buzunarul oamenilor”, a declarat ministrul Ivan, într-o conferinţă de presă susţinută duminică la Brăila.

Anterior, Ilie Bolojan a anunţat că va fi luat un nou set de măsuri „până la finalul zilei de luni” pentru reducerea preţurilor la carburanţi, cel mai probabil prin reducerea accizei.

Iar Ministerul Finanțelor pregătește o ordonanță de urgență pentru introducerea unui mecanism de accize dinamice la carburanți, care să atenueze creșterea prețurilor la pompă în contextul noii crize energetice, a anunțat Alexandru Nazare, vineri după reuniunea Eurogroup.

