Senatorii PSD îi cer demisia ministrului Radu Miruţă: „Apărarea ţării nu e o joacă pentru amatori”

Senatorii PSD i-au cerut, vineri, ministrului interimar al Apărării, Radu Miruţă, să se retragă „imediat şi definitiv” din funcţie, deoarece apărarea ţării şi siguranţa oamenilor „nu sunt o joacă pentru amatori”.

„Condamnăm cu fermitate evenimentele inacceptabile care au avut loc la Galaţi şi care demonstrează, încă o dată, ce se întâmplă atunci când iresponsabilitatea primează în faţa siguranţei cetăţenilor. Nu este prima dronă care violează spaţiul aerian, iar la nivelul statelor NATO din vecinătatea Ucrainei astfel de evenimente s-au întâmplat frecvent, dar vecinii noştri s-au adaptat rapid pentru a preveni astfel de riscuri: Estonia, Polonia.

În acest context de criză, cerem imperativ ca Radu Miruţă să se retragă imediat şi definitiv din funcţia din care a fost deja demis, deoarece apărarea ţării şi siguranţa oamenilor nu sunt o joacă pentru amatori”, se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Grupului parlamentar PSD din Senat.

Potrivit sursei citate, „personaje” precum Miruţă sau Moşteanu nu mai au ce căuta la conducerea unor structuri atât de complexe, unde este nevoie urgentă de profesionişti.

„În acelaşi timp, transmitem toate felicitările noastre primarului Ionuţ Pucheanu şi autorităţilor locale din Galaţi pentru reacţia rapidă, fermă, cu care au gestionat această situaţie critică”, mai spun parlamentarii social-democraţi.

