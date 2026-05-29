Live TV

Senatorii PSD îi cer demisia ministrului Radu Miruţă: „Apărarea ţării nu e o joacă pentru amatori”

Data actualizării: Data publicării:
ID331672_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Radu Miruță. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Senatorii PSD i-au cerut, vineri, ministrului interimar al Apărării, Radu Miruţă, să se retragă „imediat şi definitiv” din funcţie, deoarece apărarea ţării şi siguranţa oamenilor „nu sunt o joacă pentru amatori”.

„Condamnăm cu fermitate evenimentele inacceptabile care au avut loc la Galaţi şi care demonstrează, încă o dată, ce se întâmplă atunci când iresponsabilitatea primează în faţa siguranţei cetăţenilor. Nu este prima dronă care violează spaţiul aerian, iar la nivelul statelor NATO din vecinătatea Ucrainei astfel de evenimente s-au întâmplat frecvent, dar vecinii noştri s-au adaptat rapid pentru a preveni astfel de riscuri: Estonia, Polonia.

În acest context de criză, cerem imperativ ca Radu Miruţă să se retragă imediat şi definitiv din funcţia din care a fost deja demis, deoarece apărarea ţării şi siguranţa oamenilor nu sunt o joacă pentru amatori”, se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Grupului parlamentar PSD din Senat.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit sursei citate, „personaje” precum Miruţă sau Moşteanu nu mai au ce căuta la conducerea unor structuri atât de complexe, unde este nevoie urgentă de profesionişti.

„În acelaşi timp, transmitem toate felicitările noastre primarului Ionuţ Pucheanu şi autorităţilor locale din Galaţi pentru reacţia rapidă, fermă, cu care au gestionat această situaţie critică”, mai spun parlamentarii social-democraţi.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sgtgbsrgtbrs
1
Alertă majoră. O dronă rusească a lovit un bloc din Galaţi: 2 răniți. Ședință de urgență...
Nicusor Dan
2
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie Nicușor Dan să...
BUCURESTI - CAMERA DEPUTATILOR - VOT RIDICARE IMUNITATE - 14 OCT
3
„PSD sună prin PNL și USR”. Un deputat liberal spune că social-democrații caută susținere...
om cu umbrela in ploaie
4
Meteorologii au emis noi avertizări de ploi și vânt puternic. HARTA zonelor afectate de...
drapel nato langa ale aliatilor
5
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
Digi Sport
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Politisti si anchetatori la blocul lovit de drona in Galati, 29 mai 2026.
Cine plătește pagubele provocate de o dronă? Incidentul de la Galați ridică semne de întrebare privind polițele de asigurare
peter magyar
Premierul Ungariei exprimă solidaritatea cu România. „Unitatea Europei și a NATO este mai importantă ca niciodată”
Andrii Sybiha
Prima reacție a Ucrainei după incidentul cu drona rusească prăbușită la Galați
Nicușor Dan și Mark Rutte,
Nicușor Dan a vorbit cu Mark Rutte: România nu va accepta ca Rusia să amenințe securitatea cetățenilor săi. Ce i-a transmis șeful NATO
Kaja Kallas.
Kaja Kallas: Prăbușirea unei drone rusești în Galați este o încălcare gravă a suveranității României. UE transmite deplină solidaritate
Recomandările redacţiei
Pompieri si forte de ordine intervin dupa ce un bloc de locuinte din Galati a fost lovit de o drona, 29 mai 2026
MApN explică de ce nu a doborât drona care a lovit un bloc de 10...
ilie bolojan
Bolojan vrea să sancționeze diplomații ruși la București după...
propaganda - rusia tv
Cum prezintă propaganda rusă cazul dronei care a lovit blocul din...
Ședință CSAT
Nicuşor Dan a convocat CSAT, după incidentul cu drona din Galați...
Ultimele știri
Casa Albă stârnește un val de critici și ironii cu un omagiu pentru gorila Harambe, la 10 ani de la moarte: „Un adevărat patriot”
Reacții internaționale după ce o dronă rusească a căzut pe un bloc din Galați
Ambasadorul SUA la Alianța Nord-Atlantică, mesaj ferm după incidentul cu drona: „Vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Imagini rare cu Romina Gingașu și Piero Ferrari. Ce se ascunde în spatele uneia dintre cele mai comentate...
Cancan
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie...
Fanatik.ro
Foștii fotbaliști ai Stelei au comentat gestul lui Ogăraru și Oprița, care nu au salutat Peluza Nord FCSB...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Dinamo – FCSB, surprize mari în primul 11 al celor două echipe. Juri Cisotti, vârf! Exclusiv
Adevărul
Descoperirea care spulberă legenda fântânii cu apă vie din Castelul Corvinilor. Ce au scos muncitorii de la...
Playtech
Ce este drona Geran-2 și de ce este dificil de interceptat? Acţionează diferit, explicaţiile MApN: de ce nu a...
Digi FM
Lucian Mîndruță, mesaj pentru Nicușor Dan: „Trebuia să fii pe bloc, în Galați, cu bucăți din dronă în mână...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anunț oficial al SUA, în privința dronelor: "Să se aştepte la acţiuni rapide, dacă încalcă spaţiul aerian...
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, după locul 3 la Eurovision 2026: ce nu s-a văzut la TV în timpul show-ului României
Film Now
Pus pe lista neagră la Hollywood pentru că nu a vrut să-și sărute colegele actrițe în filme: “Am pierdut...
Adevarul
Liderul spiritual urmărit de milioane de oameni explică de ce societatea modernă este tot mai anxioasă
Newsweek
Schimbare la acordarea biletelor CFR și la transportul gratuit la pensie. Ce apare nou pe talonul de pensii?
Digi FM
Cine sunt răniții din incidentul cu dronă din Galați: "Starea doamnei e bună, e îngrijorată pentru copil"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vizitele la muzeu îți pot schimba sănătatea. Ce au descoperit cercetătorii despre efectul artei asupra...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, emoțiile unor părinți fericiți. Ce motiv de mândrie le-a dat Carys...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”