Foto Simion își amenință colegii din Parlament: Nu garantez că, la o revoltă în stil Nepal, politicienii contra poporului vor fi iertați

george simion protest
George Simion, la un protest AUR din București, pe 22 iunie. Inquam Photos / Octav Ganea

George Simion nu garantează că „la o revoltă în stil Nepal la București, cei care au votat contra poporului vor fi iertați de români”. Reacția președintelui AUR vine după ce deputații au respins înființarea unei comisii parlamentare care să investigheze circumstanțele anulării alegerilor prezidențiale de anul trecut și un proiect de lege care scoate CCR din procesul electoral, ambele demersuri inițiate de partidul pe care îl conduce.

„Nu vor să spună câți bani am dat în Ucraina și în Republica Moldova pentru că s-ar afla câți bani au furat ei!”, este postarea lui George Simion pe Facebook.

simion 1
Foto: George Simion Facebook

În comentarii, liderul AUR explică motivele afirmațiilor sale.

„Azi (miercuri - n.r.) deputații au respins propunerile AUR de: - a scoate CCR din alegerile prezidențiale; - ancheta motivele pentru care s-au anulat alegerile”, a comentat Simion.

„Nu garantez că, la o revoltă în stil Nepal la București, cei care au votat contra poporului vor fi iertați de români”, a completat el.

În replică, cineva îi spune liderului AUR: „George Simion mergem până la capăt”. Altcineva îi transmite „George Simion mergem până la capăt, dacă nu e altă cale”.

La începutul acestei săptămâni, au avut loc proteste violente în Nepal în care au murit cel puțin 19 persoane și alte peste 100 au fost rănite. Poliţia din Kathmandu, capitală Nepalului, a tras cu gaze lacrimogene şi gloanţe de cauciuc asupra protestatarilor care încercau să ia cu asalt Parlamentul.

Manifestanţii, majoritatea tineri, sunt furioşi din cauza închiderii reţelelor sociale şi a corupţiei din ţară.

A doua zi, prim-ministrul Nepalului K.P. Sharma Oli a demisionat,  a anunţat asistentul său, în timp ce manifestanţii anticorupţie au sfidat starea de urgenţă decretată pe termen nelimitat şi au avut din nou ciocniri cu poliţia.

