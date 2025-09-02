Sorin Grindeanu a afirmat că i-a transmis lui Ilie Bolojan ce avea de spus despre o posibilă demisie: Nu o văd ca pe o pârghie politică

Sorin Grindeanu a anunţat, marţi seară, că i-a spus premierului Ilie Bolojan ceea ce avea de spus pe tema unei eventuale demisii din fruntea Guvernului şi consideră că dialogul este cheia pentru funcţionarea Coaliţiei. „Demisia este un act unilateral”, dar nu este o pârghie politică, a precizat președintele interimar al PSD.

„I-am spus domnului Bolojan ceea ce aveam de spus. Demisia este un act unilateral, dar nu o văd niciodată ca o pârghie politică. Eu cred că dialogul, până la urmă, mai ales într-o coaliţie formată din patru partide plus, un grup al minorităţilor, este singura cale prin care poate să funcţioneze o coaliţie de acest tip. Mie îmi pare rău că am ajuns astăzi să facem, până la urmă, după toate aceste zile, să ajungem tot la ceea ce a spus PSD-ul. Scurtam nişte timp dacă din prima aveam încredere în experienţa Partidului Social Democrat”, a declarat, marţi seară, la România TV, Sorin Grindeanu, potrivit News.ro.

Acesta a precizat că nu crede că premierul vrea doar să dea oameni afară: „Poate să-l intereseze să reducă costurile, să reducă bugetul, de exemplu, anvelopa salarială la UAT-uri. Sunt două lucruri diferite. Una este să dai oameni afară, alta este să reduci costurile în acelaşi procent, de 10%, cât spunea domnia sa. Sunt două lucruri total diferite”.

Când a fost din nou întrebat despre o eventuală demisie a premierului, Grindeanu a afirmat: „În acest moment nu e cazul”.

Citește și:

EXCLUSIV Care e linia roșie privind demisia pentru Ilie Bolojan, în contextul amânării reformei administrației locale: „De multe ori par singur”

Sorin Grindeanu, după întâlnirea de la Cotroceni: „Reforma administrației locale trebuie făcută cu cap și nu cu toporul”

Editor : Ș.R.