Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat, miercuri, după consultările cu preşedintele Nicuşor Dan, că social-democraţii pot să treacă în opoziţie, dacă nu se ajunge la o armonizare a punctelor de vedere.

El a reiterat că social-democraţii îşi doresc să facă parte dintr-o coaliţie pro-europeană, dar care să aibă un alt prim-ministru.

„Am informat, urmare a deciziei luate luni, punctele noastre de vedere. Am spus soluţiile pe care le vedem a fi viabile. Am expus, în continuare, ca una din soluţii să fie continuarea acestei coaliţii pro-europene, dar cu un alt prim-ministru - urmare a votului de luni. Totodată, dacă nu se ajunge la o armonizare a punctelor de vedere, evident, PSD poate să treacă în opoziţie, noi nesusţinând un guvern minoritar sau făcând o altă majoritate decât cele pe care le-am anunţat”, a spus Sorin Grindeanu, după consultările de la Palatul Cotroceni.

Liderul PSD a subliniat că social-democraţii vor susţine respectarea angajamentelor internaţionale ale României, fie că se vor afla la putere sau în opoziţie.

„Angajamentele internaţionale pe care România le-a luat - indiferent de cine e prim-ministru sau indiferent de perioada în care s-au luat -, că vorbim de PNRR sau că vorbim de lucrurile care ţin de angajamente financiare cu Comisia Europeană sau cu toate celelalte organisme internaţionale, indiferent de poziţia PSD, la putere sau în opoziţie, noi susţinem respectarea acestor angajamente internaţionale”, a precizat el.

Grindeanu a salutat organizarea consultărilor, apreciind că demersul e bine venit.

„O să vedem concluziile la finalul zilei”, a mai spus el.

Delegaţia social-democraţilor a fost formată din preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, şi viceprim-ministrul Marian Neacşu.

Luni, România a intrat în criză politică, după ce Partidul Social-Democrat, membru al coaliţiei de guvernare, a decis să îi retragă sprijinul prim-ministrului liberal Ilie Bolojan.

În acest context, preşedintele Nicuşor Dan a chemat partidele din coaliţie la consultări.

Editor : Ș.R.