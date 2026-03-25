Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că este clar pentru toată lumea că, la nivel guvernamental, lucrurile nu funcţionează cum trebuie şi într-o direcţie greşită. El a mai spus că în ultimele 24 de ore a văzut bezele trimise de către reprezentanţi ai PNL către AUR.

„Este clar pentru toată lumea că, la nivel guvernamental, lucrurile nu funcţionează cum trebuie. Şi PSD-ul n-are nimic personal cu Ilie Bolojan. Ilie Bolojan este prim-ministru. Ca prim-ministru, în schimb, lucrurile, aşa cum spuneam mai devreme, la nivel guvernamental, din punctul nostru de vedere, nu funcţionează cum trebuie. Lucrurile ar putea să funcţioneze şi mai bine. Şi asta n-am ascuns. Am spus încă din septembrie că trebuie să avem măsuri de relansare economică. Am spus că, dacă venim doar cu măsuri din acestea în care tai, tai şi tai, o să intri în recesiune, o să ai reduceri de consum şi iată că avem. O să ai o reducere a producţiei industriale şi am văzut azi dimineaţă că s-a întâmplat lucrul acesta. Astea arată, dincolo de persoane, un management. Noi, dacă avem avem lucruri de reproşat, care sunt legate de acest management. Asta nu înseamnă că nu ne facem, aşa cum v-am spus de fiecare dată, şi autoevaluare”, a mai spus Grindeanu, la Parlament, despre situaţia coaliţiei de guvernare, scrie News.ro.

Preşedintele PSD a adăugat: „Nu putem să ne facem că nu vedem că lucrurile merg într-o direcţie greşită”.

Despre apelurile venite dintre PNL şi USR, la responsabilitate, Sorin Grindeanu a arătat că în ultimele 24 de ore au văzut şi bezele trimise de către reprezentanţi ai PNL către AUR.

„Cred că am văzut mai mult de atât. Cel puţin în ultimele 24 de ore am văzut şi bezele trimise de către reprezentanţi ai PNL-ului către AUR. Asta, la diverse declaraţii. Dar nu asta e important. Am spus lucrul ăsta şi luni şi am spus şi înainte de asta, eu nu impun agenda şi PSD-ul nu impune agenda internă nimănui. Noi facem lucrurile pentru noi. Văd că toată lumea are treabă cu PSD-ul. Pe noi ne preocupă lucrurile de care spuneam mai devreme. Am avut întâlniri cu sindicatele. Ne preocupă chestiunele legate de carburanţi. Sunt lucruri care sunt importante pentru români, dincolo de ceea ce vrea PSD, PNL şi USR. Noi hotărâm pentru noi. Şi nu-mi permit să dau lecţii celorlalţi. Cum n-o să permit celorlalţi să dea lecţii PSD-ului”, a subliniat preşedintele PSD.

Întrebat dacă PSD ar avea cu cine să formeze o guvernare, Grindeanu a răspuns: „De câte ori trebuie să spun, o să spun lucrul ăsta, ca să fie şi mai clar: PSD nu va susţine niciun guvern minoritar şi PSD nu face majoritate cu AUR. Aştept acelaşi răspuns şi din partea altora”.

