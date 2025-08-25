Live TV

STENOGRAME din ședința PSD. Grindeanu: Nu mă duc să-mi spună Fritz că vrea funcții/ Băluță: Când eram „blocul european” era bine

Andreea Ghiorghe Data actualizării: Data publicării:
pupitru psd
PSD. Foto: Shutterstock
Din articol
Băluță: „Când le convine să fim blocul european, e bine. Când nu le convine, mergem la vot separat”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, și-a deschis luni discursul din ședința cu social-democrații printr-o serie de atacuri la adresa partenerilor de Coaliție. El le-a reproșat că „stau toată ziua cu PSD în gură, dar nici după o săptămână nu au venit cu reforma administrației”, potrivit stenogramelor obținute de Digi24.ro. În cadrul aceleiași întâlniri, Daniel Băluță, posibil candidat al PSD la Primăria Capitalei, a declarat că nu este de acord cu organizarea alegerilor în luna noiembrie.

Sorin Grindeanu: „Toți cei care stau toată ziua cu PSD în gură nu au venit nici după o săptămână cu reforma administrației locale. Deci cine blochează ce?! Avem nevoie de o discuție clară pe acest subiect.

Am cerut și de la Finanțe o nouă formă a reformei fiscale, o proiecție clară și măsuri pentru taxarea multinaționalelor. Ce să aprobăm? Povești?

Toată presiunea pusă pe noi nu mă impresionează. PSD nu blochează nimic. Dacă Guvernul venea cu pachetul de eliminare a privilegiilor și a pensiilor speciale, acesta putea fi adoptat de mult.”

Liderul PSD a criticat Ministerul Finanțelor pentru că nu ar fi calculat la cât va ajunge deficitul bugetar în acest an: „Noi nici nu știm cât va fi deficitul. Trebuie să ne spună ce a discutat Guvernul cu Comisia și până unde putem merge”

„Nu merg la Coaliție ca să îmi spună Fritz ce funcție vrea”, a mai transmis Grindeanu. 

Citește și: Sorin Grindeanu, despre un candidat comun PNL-USR la Capitală: „Sunt șanse foarte mari” de rupere a coaliţiei

Băluță: „Când le convine să fim blocul european, e bine. Când nu le convine, mergem la vot separat”

Daniel Băluță, actual primar al Sectorului 4 și posibil candidat PSD la Primăria Capitalei, le-a transmis colegilor de partid că nu este de acord cu organizarea alegerilor în luna noiembrie, așa cum și-ar dori USR și premierul Ilie Bolojan. 

„Nu este oportun să organizăm în noiembrie alegeri în București”, a transmis acesta. 

Totodată, a subliniat eșecul listelor comune de anul trecut. „Este și o problemă de moralitate, pe care românii au sancționat-o deja la vot. Să ne amintim de alegerile europarlamentare din 2024, când PSD a candidat împreună cu PNL.

Când unora le convine să fim în blocul european, e bine. Dar, când nu le convine, mergem la vot separat, unii împotriva celorlalți”, a spus edilul în ședința liderilor PSD. 

Citește și: Negocierile privind Pachetul 2 al reformei fiscale s-ar putea debloca. PSD revine la discuțiile în Coaliție

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fabrică americană din Ucraina, bombardată de ruși
1
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din...
Sistem S-300V
2
Momentul în care Garda Națională Ucraineană distruge un sistem de rachete rusesc S-300V...
isu salvamont arges munte
3
Mărturia singurului supraviețuitor al accidentului de mașină din Munții Iezer-Păpușa, în...
Inside Putin’s drone death plant: On state-run military TV, Russia flaunts its mass production of Geran-2 drones at Alabuga — proudly presenting its version of Iran’s Shahed-136 used in attacks on Ukraine.
4
Anchetă în Africa de Sud după ce tinere din această țară au fost recrutate în fabrici...
Fabrica atacată
5
Rușii au atacat în mod deliberat fabrica americană din Ucraina, potrivit ISW. Scopul este...
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani
Digi Sport
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
Volodimir Zelenski îi mulţumeşte lui Nicuşor Dan: Ucraina preţuieşte...
Screenshot 2025-08-25 at 16.41.18
Ceartă USR-PSD pe Primăria Capitalei. Drulă: „Pot să nu propună...
grosan
Flavia Groșan revine asupra teoriei lansate, după reacția Colegiului...
INSTANT_GEORGE_SIMION_EXIT_POLL_005_INQUAM_Photos_Codrin_Unici
Simion, după ce Grindeanu a refuzat o alianță cu AUR: Răspuns...
Ultimele știri
Cu MIG-ul pe bulevard. Momentul în care soldații lui Putin scapă un avion de luptă în timp ce-l tractau pe o stradă din Erevan
Incendiile de pădure au devastat o suprafaţă-record de 64.000 de hectare în centrul Portugaliei
Ce spune CFR Călători despre riscul de a nu mai putea folosi reţeaua naţională de căi ferate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
N14 GRINDEANU MASCUL COALITIE-SINCRON25082025_01732
Sorin Grindeanu, despre un candidat comun PNL-USR la Capitală: „Sunt șanse foarte mari” de rupere a coaliţiei
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Negocierile privind Pachetul 2 al reformei fiscale s-ar putea debloca. PSD revine la discuțiile în Coaliție
BUCURESTI - PARLAMENT - RADR2025 - 25 AUG 2025
Sorin Grindeanu: Susţinem în continuare creşterea prezenţei militare americane în România
sorin grindeanu
Grindeanu: Suntem de acord cu eliminarea privilegiilor, doar că Pachetul 2 nu e doar despre asta. Două chestiuni trebuie clarificate
iasi
Șeful PSD Iași îl acuză pe Ilie Bolojan de o „vizită ascunsă” în județ: Parcă ai fi venit clandestin
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce prefera să mănânce prințesa Diana. Preparatul sănătos care a ajuns să o exaspereze: „Oriunde merg, mi se...
Cancan
Ultimul mesaj al Ștefaniei, înainte să moară în accidentul din Argeș! Imaginea care i-a înduioșat pe toți
Fanatik.ro
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele...
editiadedimineata.ro
Vremea caldă îți strică starea? Ce spun studiile
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic. Domeniul la care puțină lume s-ar fi...
Adevărul
Semne că strategia Ucrainei de a lovi rafinăriile din Rusia dă roade. Pierderi uriașe pentru Moscova
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Comediantul Ionuț Rusu, despre momentul în care a fost arestat în Ungaria: "Nu sunt foarte mândru de...
Digi Sport
N-a stat la discuții: decizia luată de CFR Cluj în privința lui Louis Munteanu
Pro FM
Sting, dat în judecată de foștii colegi din trupe The Police. De ce îi cer milioane de lire sterline: "Asta...
Film Now
6 actori care nu se văd jucând rolul James Bond
Adevarul
„Fratele mai mic al lui Iisus” și cel mai devastator război civil și religios din istoria omenirii...
Newsweek
23.000 lei/lună salariul unui procuror din Băilești. Pensia specială va fi mai mare. Cum se explică?
Digi FM
"Totul a apărut după expunerea la o femeie vaccinată". Afirmații controversate făcute de un medic, catalogate...
Digi World
Riscul ca un asteroid să lovească Pământul, la cel mai ridicat nivel înregistrat. Impactul ar putea fi de 500...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Ben Affleck, furios după ce au ieșit la iveală detalii din relația pe care a avut-o cu Gwyneth Paltrow: „Se...
UTV
Britney Spears, apariție îndrăzneață pe Instagram. Artista s-a fotografiat complet dezbrăcată