STENOGRAME din ședința PSD. Grindeanu: Nu mă duc să-mi spună Fritz că vrea funcții/ Băluță: Când eram „blocul european” era bine

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, și-a deschis luni discursul din ședința cu social-democrații printr-o serie de atacuri la adresa partenerilor de Coaliție. El le-a reproșat că „stau toată ziua cu PSD în gură, dar nici după o săptămână nu au venit cu reforma administrației”, potrivit stenogramelor obținute de Digi24.ro. În cadrul aceleiași întâlniri, Daniel Băluță, posibil candidat al PSD la Primăria Capitalei, a declarat că nu este de acord cu organizarea alegerilor în luna noiembrie.

Sorin Grindeanu: „Toți cei care stau toată ziua cu PSD în gură nu au venit nici după o săptămână cu reforma administrației locale. Deci cine blochează ce?! Avem nevoie de o discuție clară pe acest subiect.

Am cerut și de la Finanțe o nouă formă a reformei fiscale, o proiecție clară și măsuri pentru taxarea multinaționalelor. Ce să aprobăm? Povești?

Toată presiunea pusă pe noi nu mă impresionează. PSD nu blochează nimic. Dacă Guvernul venea cu pachetul de eliminare a privilegiilor și a pensiilor speciale, acesta putea fi adoptat de mult.”

Liderul PSD a criticat Ministerul Finanțelor pentru că nu ar fi calculat la cât va ajunge deficitul bugetar în acest an: „Noi nici nu știm cât va fi deficitul. Trebuie să ne spună ce a discutat Guvernul cu Comisia și până unde putem merge”

„Nu merg la Coaliție ca să îmi spună Fritz ce funcție vrea”, a mai transmis Grindeanu.

Băluță: „Când le convine să fim blocul european, e bine. Când nu le convine, mergem la vot separat”

Daniel Băluță, actual primar al Sectorului 4 și posibil candidat PSD la Primăria Capitalei, le-a transmis colegilor de partid că nu este de acord cu organizarea alegerilor în luna noiembrie, așa cum și-ar dori USR și premierul Ilie Bolojan.

„Nu este oportun să organizăm în noiembrie alegeri în București”, a transmis acesta.

Totodată, a subliniat eșecul listelor comune de anul trecut. „Este și o problemă de moralitate, pe care românii au sancționat-o deja la vot. Să ne amintim de alegerile europarlamentare din 2024, când PSD a candidat împreună cu PNL.

Când unora le convine să fim în blocul european, e bine. Dar, când nu le convine, mergem la vot separat, unii împotriva celorlalți”, a spus edilul în ședința liderilor PSD.

