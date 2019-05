Ce vor face cei care nu mai prind un post în Parlamentul European. „Vreau să iau lecții de surfing”

Cei care nu vor mai avea un mandat în următoarea legislatură în Parlamentul European nu s-au hotărât în ce direcţie se va îndrepta cariera lor după alegerile din 26 mai. Dintre cei cu planuri concretizate, Theodor Stolojan vrea să scrie o carte şi să ia lecţii de surfing şi windsurfing.

Europarlamentar şi fost prim-ministru al României, Theodor Stolojan a hotărât de anul trecut că nu va mai candida pentru un nou mandat în legislativul european.

„Planurile? Deja am planuri destul de multe. În primul rând vreau să încep o documentare pentru a scrie ceva despre deciziile controversate, în principal economice, la care am participat pentru că în noianul ăsta de păreri, de datul cu presupusul, am auzit unul zice „dom’le puteam să facem 4000 kilometri de autostradă” în primii ani după 1990 când noi n-aveam bani nici de ciorapi. Deci, vreau să scriu ceva despre deciziile controversate la care eu am luat parte, despre nişte mituri care s-au creat în aceşti 30 de ani şi care sunt total false din punct de vedere economic, unele sociale. După aceea vreau să iau nişte lecţii de windsurfing şi surfing, nu ştiu dacă mai apuc eu să învăţ ca lumea surfing, dar windsurfing pare mai accesibil pentru mine, dar o să încerc cu amândouă. A fost un vis mai vechi al meu pe care din păcate nu am mai apucat să-l realizez”, a declarat Stolojan pentru Digi24.ro

Alţi europarlamentari nu sunt la fel de hotărâţi în ceea ce priveşte ce vor face la încheierea mandatului. Ioan Mircea Paşcu, europarlamentar PSD căruia nu i-a mai fost dat un loc pe listă a declarat pentru Digi24.ro că încă nu s-a hotărât ce va face şi că va „lăsa să se aştearnă praful”. Claudiu Tănăsescu, europarlamentar UNPR, fost PSD, în prezent locul 4 pe lista UNPR, un loc posibil ineligibil, spune şi el că nu ştie încă şi că aşteaptă rezultatul alegerilor pentru a se hotărî: „Nu ştiu, orice om îşi pune problema ce face mai departe, nimic stabilit nici aşa nici aşa, vom vedea după alegeri, întrebaţi-mă atunci”

