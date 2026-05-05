Surse: Mesajul lui Bolojan către liberali, după moțiune. „Să îi transmiteți domnului Grindeanu”

Premierul Ilie Bolojan a spus, în ședința liderilor PNL, că nu va demisiona din funcția de premier până la finalul interimatului, după ce moțiunea de cenzură care viza executivul condus de el a trecut de Parlament, potrivit surselor Digi24.

„Să îi transmiteți domnului Grindeanu”, le-a spus el liberalilor, potrivit surselor.

Declarația sa a fost primită cu aplauze în sală.

Președintele PSD Sorin Grindeanu declarase după moțiune că Bolojan ar trebui „să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru, chiar dacă e interimar, pentru că vorbim totuși de un vot covârșitor.”

„Eu mi-aș dori ca rapid, la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluție să mergem înainte”, a spus Grindeanu.

Potrivit surselor Digi24, liberalii au votat rezoluția propusă de Bolojan ca partidul să treacă în opoziție, cu 50 de voturi pentru și 4 abțineri.

Aceasta, deși mai mulți dintre liderii partidului s-au pronunțat înainte de ședință pentru rămânerea la guvernare.

