Tăriceanu: Pilonul II de pensii, supapă necesară și foarte utilă

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, spune că nu s-a mai discutat în cadrul coaliției la guvernare despre Pilonul II de pensii, dar că acesta reprezintă, în opinia sa, supapa necesară și foarte utilă pentru generațiile care urmează să iasă la pensie. Nu este prima dată când, pe subiectul Pilonului II, președintele Senatului manifestă o opinie diferită de cea a social-democraților.

„Nu am mai discutat acest lucru în coaliție. Rămâne așa cum am declarat ultima dată când am vorbit despre acest subiect. Cred că Pilonul II este un mecanism util pentru generațiile care urmează să iasă la pensie, ținând cont de presiunile care vor exista asupra bugetului de pensii de stat, pentru că populația îmbătrânește, numărul de pensionari va crește, suntem cu un nivel destul de redus al forței de muncă active care contribuie la fondul de pensii. Deci, fondul de pensii de stat va avea foarte multe presiuni. Fondul de pensii privat este supapa necesară, aș spune și foarte utilă, pentru ca cei care ies la pensie să poată să aibă un venit complementar și să aibă o bătrânețe mai confortabilă”, a declarat, joi, Călin Popescu Tăriceanu.

În aprilie, când ministrul Eugen Teodorovici spunea că Pilonul II va deveni opțional și că românii care nu-și vor exprima opțiunea vor fi automat trecuți la Pilonul I de pensii, liderul ALDE a avansat altă variantă: „Noi suntem de părere că va trebui să se procedeze în felul următor: cei care doresc să treacă la Pilonul I contribuţia să facă opţiunea scrisă, ceilalţi, care nu fac acest lucru, rămân în continare la Pilonul II”.

Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România a precizat, miercuri, că nu a primit niciun document cu privire la Pilonul II de pensii şi nici nu există un dialog cu Executivul legat de soarta pensiilor private.

Un document publicat zilele trecute de Ministerul Finanțelor Publice arată că statul va apela tot mai mult, în anii următori, la fondurile din Pilonul II, pentru a plăti pensiile românilor. Deja a luat 2,1 miliarde de lei, după reducerea contribuţiei la pensiile obligatorii administrate privat, de la 5,1% la 3,75%, începând cu 1 ianuarie 2018.