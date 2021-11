Teste gratuite pentru certificatul verde la locul de muncă, doar 30 de zile. Tătaru: Fiecare persoană va beneficia de 10 teste

Deputații din Comisia de Sănătate au acceptat ca angajații de la privat și de la stat să beneficieze fiecare de câte 10 teste gratuite COVID pentru intrarea la locul de muncă, însă doar pentru 30 de zile, față de propunerea anterioară de două luni. De asemenea, a fost propus un nou amendament la proiectul de lege: deputații discută dacă să fie recunoscute testele de anticorpi COVID, alături de vaccinare, testare și trecerea prin boală. Însă președintele Comisiei de Sănătate, Nelu Tătaru, a spus că „nu există o dovadă științifică” care să ateste validitatea acestei propuneri.

„Vineri am avut ultima zi de depunere de amendamente. Astăzi în ședință am aprobat să mai primim și în plen niște amendamente. Sunt șase comisii raportoare. Comisia de Sănătate a solicitat azi în plen și cu aprobarea plenului am făcut această ședință de îndată, în care o parte din componența ei a fost aici.

Am discutat legea pe ansamblu, prezentând amendamentele care au fost depuse - PNL, USR, AUR. Toți membrii comisiei au luat act de toate aceste amendamente, urmând ca în măsura în care este nevoie să mai avem și ședințe ulterioare înaintea ședinței de vot”, a declarat Nelu Tătaru, luni, la Parlament.

El a spus că s-a acceptat ca în termen de 30 de zile angajații de la privat cât și cei de la stat să se poată testa gratuit cu 10 teste pentru fiecare persoană. Propunerea anterioară a PSD era ca doar persoanele nevaccinate de la stat să beneficieze de 20 de teste COVID pentru două luni.

„Aceste amendamente pot fi retrase”, a mai spus Tătaru, potrivit căruia nu există momentan un consens pe ele. „Vor exista discuții ulterioare”.

Deputatul a precizat că impactul bugetar este de 110 milioane de lei pe lună.

Întrebat despre propunerea ca testele de anticorpi COVID să fie luate în considerare la obținerea certificatului verde, în cadrul proiectului de lege, fostul ministru al Sănătății a spus că „au fost mai multe păreri, însă în acest moment nu e agreat”. „Nu există dovadă științifică”.

Noi propuneri pentru legea certificatului verde au fost depuse la Comisia de Sănătate din Camera Deputaților. Mai mulți parlamentari cer ca analizele de anticorpi să fie recunoscute, alături de vaccinare, testul pozitiv mai vechi de 15 zile și testul negativ. Practic, inclusiv cei care au fost asimptomatici sau nu au declarat boala ar putea să obţină un certificat verde.

Anterior, proiectul se blocase la Camera Deputaților, cameră decizională în acest caz. PNL luase, luni, decizia să se abțină de la votul pe amendamentul PSD privind alocarea de la stat a banilor pentru 20 de teste gratuite în primele două luni de la intrarea în vigoare pentru fiecare persoană nevaccinată angajată la stat.

Cei care au contraindicație la vaccinare, care nu se pot vaccina, se vor putea testa gratuit.

Certificatul verde prevede vaccinarea anti-Covid, trecerea prin boală sau testarea.

Fostul ministru al Sănătății a declarat că certificatul verde nu va ține cont de incidența cazurilor.

Discuţiile pe legea care le impune angajaţilor certificatul verde s-au blocat după ce premierul Florin Cîţu a spus că legea este discriminatorie pentru angajaţii de la privat, deoarece include doar pentru angajații de la stat perioada de grație de 60 de zile în care aceștia se pot testa gratuit. Proiectul este acum în comisii la Camera Deputaţilor, cameră decizională, după ce a fost respins la Senat.

Angajaţii români care nu sunt vaccinaţi ar putea beneficia de testare gratuită, dar numai timp de 60 de zile. Este o propunere la legea certificatului verde aflată în acest moment în dezbaterea Camerei Deputaţilor. Dacă va fi adoptată, legea ar putea intra în vigoare cel mai devreme în luna decembrie.

Editor : Alexandru Costea