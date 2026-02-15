Live TV

Exclusiv Un consilier prezidențial vrea interzicerea rețelelor sociale pentru minori, dar vede o problemă: Vi se pare că nu se consumă droguri?

Data actualizării: Data publicării:
retele sociale tineri copii baieti telefon tiktok retele sociale
Foto: Profimedia Images

Sorin Costreie, consilierul prezidențial la Departamentul Educație şi Cercetare, a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta” difuzat duminică la Digi24, că accesul minorilor la rețelele sociale trebuie reglementat în sensul interzicerii. El afirmă că o astfel de propunere trebuie înaintată la Ministerul Educației iar pentru a stabili vârsta până la care ar trebui interzis accesul e nevoie de studii de specialitate. Costreie susține totuși că o astfel de reglementare este greu de implementat iar prevenția ar trebui să aibă un rol mai important.

„Eu cred că trebuie să reglementăm, dar simpla reglementare nu va rezolva problema”, susține Sorin Costreie, care e de acord cu interzicerea accesului minorilor la rețelele sociale. 

„Să ne aliniem politicilor europene, adică, gândiți-vă, la un moment dat eu cred că în jumătate de an, un an, cam toate țările din Europa, majoritatea lor vor avea astfel de lege”, mai afirmă Costreie, care adaugă că va face propunerea în calitate de consilier prezidențial. 

„Întâi trebuie să vedem ce se întâmplă la Ministerul Educației, că Ministerul Educației trebuie să facă astfel de propuneri și, în genere, rolul unui consilier prezidențial este să colaboreze cu ministerul de resort și, dacă vede că lucrurile nu se întâmplă, putem să o punem pe agenda publică. Putem face și astfel de propuneri. Dar întâi trebuie să vedem ce se întâmplă acolo. Și ca să vedem, ne întoarcem iar la problema ministrului. Accesul să fie interzis, nu limitat sau cu acord parental”, a declarat Costreie. 

Citește și Nicușor Dan, despre interzicerea rețelelor sociale pentru copii: „Să lăsăm specialiştii să dezbată, înainte de o decizie politică” 

Consilierul prezidențial susține că e nevoie de studii pentru a stabili până la ce vârstă ar trebui interzis accesul la rețelele sociale. 

„Ne trebuie studii, că vorbim de 15 ani, de 16 ani, de 14 ani, nu mi-e foarte clar. 

Deși sunt liberal, și sunt împotriva reglementărilor, aici cred că trebuie, pentru că nu se mai poate. Uitați-vă la cazurile pe care le-am avut foarte recent cu minorii aceia care planificau o crimă, tot sistemul acesta de bullying și de violență pe care îl avem în școli”, afirmă Costreie. 

Reprezentantul Administrației Prezidențiale spune că totuși prevenția este mai bună în astfel de cazuri, deoarece implementarea legislației privind interzicerea este greu de implementat. 

„Problema este cum implementăm. În Australia au reglementat acum două luni, poate chiar trei luni, dar au mari probleme cu implementarea acestei legislații. Cred că cel mai important este să mergem pe partea de prevenție. Și aici ajungem în zona educației. Degeaba vom reglementa. Noi și acum interzicem consumul de alcool sau consumul de droguri. Vi se pare că nu se consumă la nivelul populației tinere a României droguri și alcool? Ba da. E chiar o problemă socială majoră, cu implicații de tot fel. Sigur, nu se vinde la liber, în supermarket-uri. 

Bineînțeles că telefonul și poate anumite rețele sociale, să nu generalizăm, pot fi folosite chiar în scopuri educaționale. Dar vorbim de anumite rețele sociale care sucesc mințile copiilor, care creează dependență. Că aici este problema. Cum avem dependență de alcool, cum avem dependență de substanțe nocive, putem avea dependență aceasta digitală și aici cred că trebuie intervenit. Iar această dependență vine la pachet cu diminuarea discernământului. Adică ei navighează, devin dependenți de această navigare, dar nu mai știu bine, că nu mai au repere, navighează pur și simplu și consecințele le-am văzut și noi la noi în societate”, a precizat Sorin Costreie.

Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat că limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale trebuie analizată urgent. El a avertizat că „am ajuns la ceasul al 12-lea” și că lipsa unor măsuri ar putea avea un impact social grav asupra generațiilor viitoare. Oficialul a comparat problema rețelelor sociale cu tutunul, reclamele la alcool și jocurile de noroc, subliniind că „copiii au devenit targetul lor”. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
medici in spital
1
Rogobete vrea să-i dea afară pe medicii care lucrează la privat în timpul programului de...
marcel ciolacu sustine un discurs
2
Dragoş Pîslaru: Nu Bolojan a dus România în gard, ci economistul nostru minune de la Buzău
Mihail Hodorkovski
3
Opozantul rus Mihail Hodorkovski susține că Europa nu poate evita un război rece cu Rusia...
Viktor Orban
4
Înfuriat de declarațiile lui Zelenski făcute la Munchen, Viktor Orban îi dă replica...
Traian Băsescu pe strada
5
Traian Băsescu propune intervenția FMI: Coaliția nu își asumă „nici tehnic, nici politic”...
FOTO A treia oară e cu noroc! Imagini inedite de la nunta lui Florentin Petre. ”Mi-am găsit jumătatea!”
Digi Sport
FOTO A treia oară e cu noroc! Imagini inedite de la nunta lui Florentin Petre. ”Mi-am găsit jumătatea!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
medici in spital
Consilier prezidențial, despre ideea lui Bolojan de a ține medicii în țară: Simpla limitare nu rezolvă o astfel de „hemoragie”
Little child using a tablet covered with a blanket
Nicușor Dan, despre interzicerea rețelelor sociale pentru copii: „Să lăsăm specialiştii să dezbată, înainte de o decizie politică”
raport nicusor dan
Nicușor Dan ia în calcul două variante pentru organizarea referendumului în Justiție privind modul de acționare a CSM (surse)
africani rusia razboi
Cum racolează Rusia „carne de tun” pe rețelele sociale: Primul raport care dezvăluie identitatea africanilor care luptă Ucraina
Apel la martori
Apel la martori în cazul unui francez de 79 de ani, suspectat de violuri și agresiuni sexuale asupra a 89 de minori, dar și de crime
Recomandările redacţiei
nicusor dan consiliul european
Nicușor Dan merge în SUA pentru Consiliul Păcii convocat de Trump...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky visits Warsaw
Kaja Kallas: „Statele membre UE nu sunt pregătite să ofere Ucrainei o...
memorial victime asediu sarajevo bosnia
O femeie din România ar fi participat la vânătoarea de oameni din...
volodimir zelenski munchen
Zelenski, întrebat dacă se teme să aibă aceeași soartă ca Navalnîi...
Ultimele știri
Mai mulţi adolescenţi de 15-17 ani s-au bătut pe stradă şi într-un autobuz din Bucureşti. S-au folosit obiecte contondente, doi răniți
Giorgia Meloni anunță că Italia probabil va participa la „Consiliul pentru Pace” al lui Trump
Un român a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate din mâinile mamei sale, în Italia. Momentul a fost surprins de camere
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Vărsător. Ideile originale prind contur și se transformă în proiecte concrete
Cancan
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
Fanatik.ro
Campioana olimpică a ajuns la sapă de lemn. A semnat un contract de 200.000 de euro, dar acum e plătită cu 12...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Ce a pățit jurnalistul român care a dorit să discute cu Cristi Chivu după Inter – Juventus 3-2: „E...
Adevărul
De ce notariatele aduc nemulțumiri multor români: „Am plătit enorm pentru că s-a uitat cineva peste niște...
Playtech
Cum se putea salva femeia prinsă în mașina electrică în flăcări, în Sectorul 6. Detaliul ignorat care ar fi...
Digi FM
Paula Seling, mesaj de ziua fetiței pe care a adoptat-o acum 9 ani: "Mă uit la tine și învăț ce înseamnă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal uriaș, după derby-ul câștigat de Cristi Chivu în Italia. Juventus, decizie radicală
Pro FM
Raluka, adevărul despre relația cu iubitul cu 20 de ani mai mare: „E singurul care m-a liniștit. Mi-a arătat...
Film Now
George Clooney își amintește "audiția teribilă" pentru Francis Ford Coppola: "A crezut că eram beat, dar nu...
Adevarul
Crimele cumplite care au schimbat istoria Europei. Cum au început exterminările în masă și cine a invetat...
Newsweek
Pensie de doar 1.750 lei la un stagiu de cotizare de 35 ani. Ce detaliu a dus la această sumă ridicolă?
Digi FM
Fratele lui James Van Der Beek, omagiu sfâșietor după moartea actorului: "Nu știam că va durea atât de tare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Riscul de Alzheimer, redus cu aproape 40% printr-un obicei simplu practicat toată viața
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Kate Hudson, despre viața cu părinții Goldie Hawn și Kurt Russell. Dezvăluiri surprinzătoare ale actriței...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online