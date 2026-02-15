Sorin Costreie, consilierul prezidențial la Departamentul Educație şi Cercetare, a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta” difuzat duminică la Digi24, că accesul minorilor la rețelele sociale trebuie reglementat în sensul interzicerii. El afirmă că o astfel de propunere trebuie înaintată la Ministerul Educației iar pentru a stabili vârsta până la care ar trebui interzis accesul e nevoie de studii de specialitate. Costreie susține totuși că o astfel de reglementare este greu de implementat iar prevenția ar trebui să aibă un rol mai important.

„Eu cred că trebuie să reglementăm, dar simpla reglementare nu va rezolva problema”, susține Sorin Costreie, care e de acord cu interzicerea accesului minorilor la rețelele sociale.

„Să ne aliniem politicilor europene, adică, gândiți-vă, la un moment dat eu cred că în jumătate de an, un an, cam toate țările din Europa, majoritatea lor vor avea astfel de lege”, mai afirmă Costreie, care adaugă că va face propunerea în calitate de consilier prezidențial.

„Întâi trebuie să vedem ce se întâmplă la Ministerul Educației, că Ministerul Educației trebuie să facă astfel de propuneri și, în genere, rolul unui consilier prezidențial este să colaboreze cu ministerul de resort și, dacă vede că lucrurile nu se întâmplă, putem să o punem pe agenda publică. Putem face și astfel de propuneri. Dar întâi trebuie să vedem ce se întâmplă acolo. Și ca să vedem, ne întoarcem iar la problema ministrului. Accesul să fie interzis, nu limitat sau cu acord parental”, a declarat Costreie.

Consilierul prezidențial susține că e nevoie de studii pentru a stabili până la ce vârstă ar trebui interzis accesul la rețelele sociale.

„Ne trebuie studii, că vorbim de 15 ani, de 16 ani, de 14 ani, nu mi-e foarte clar.

Deși sunt liberal, și sunt împotriva reglementărilor, aici cred că trebuie, pentru că nu se mai poate. Uitați-vă la cazurile pe care le-am avut foarte recent cu minorii aceia care planificau o crimă, tot sistemul acesta de bullying și de violență pe care îl avem în școli”, afirmă Costreie.

Reprezentantul Administrației Prezidențiale spune că totuși prevenția este mai bună în astfel de cazuri, deoarece implementarea legislației privind interzicerea este greu de implementat.

„Problema este cum implementăm. În Australia au reglementat acum două luni, poate chiar trei luni, dar au mari probleme cu implementarea acestei legislații. Cred că cel mai important este să mergem pe partea de prevenție. Și aici ajungem în zona educației. Degeaba vom reglementa. Noi și acum interzicem consumul de alcool sau consumul de droguri. Vi se pare că nu se consumă la nivelul populației tinere a României droguri și alcool? Ba da. E chiar o problemă socială majoră, cu implicații de tot fel. Sigur, nu se vinde la liber, în supermarket-uri.

Bineînțeles că telefonul și poate anumite rețele sociale, să nu generalizăm, pot fi folosite chiar în scopuri educaționale. Dar vorbim de anumite rețele sociale care sucesc mințile copiilor, care creează dependență. Că aici este problema. Cum avem dependență de alcool, cum avem dependență de substanțe nocive, putem avea dependență aceasta digitală și aici cred că trebuie intervenit. Iar această dependență vine la pachet cu diminuarea discernământului. Adică ei navighează, devin dependenți de această navigare, dar nu mai știu bine, că nu mai au repere, navighează pur și simplu și consecințele le-am văzut și noi la noi în societate”, a precizat Sorin Costreie.

Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat că limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale trebuie analizată urgent. El a avertizat că „am ajuns la ceasul al 12-lea” și că lipsa unor măsuri ar putea avea un impact social grav asupra generațiilor viitoare. Oficialul a comparat problema rețelelor sociale cu tutunul, reclamele la alcool și jocurile de noroc, subliniind că „copiii au devenit targetul lor”.

