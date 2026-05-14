Prezent în platoul emisiunii „Ediție Specială” de la Digi24, vicepreședintele PSD și europarlamentarul Vasile Dîncu consideră varianta unui guvern tehnocrat în totalitate drept o „pauză între două guverne politice”, adăugând că formațiunea condusă de Sorin Grindeanu nu a rupt contractul politic pentru a se pune în locul lui Ilie Bolojan: „Noi încă nu suntem în convenția politică care s-a distrus. Urma să venim în 2027”.

Întrebat dacă este o soluție bună un premier tehnocrat, Vasile Dîncu a explicat: „După părerea mea, dacă premierul este ales foarte bine, dacă este un tehnocrat cu adevărat, adică un om care să aibă o viziune economică, care să aibă capacitatea de a media, de a discuta, de a negocia. Acestea sunt calități atunci când apare o coaliție, spunea domnul secretar general PNL înainte că nu negociază cu PSD, pentru că au rezoluții împotriva acestui lucru. Asta în politică, de regulă, nu funcționează. Deci, calitățile unui tehnocrat care ar avea un guvern politic, pentru că nu cred că președintele sau partidele s-au gândit la un guvern tehnocrat în totalitate, pentru că ar fi doar o pauză între două guverne politice. E clar că guvernele sunt politice. Atunci cred că ar putea să funcționeze, dar contează omul, contează proiectul care o să se facă și cine participă la acest proiect”.

Acesta a explicat că PSD nu „a rupt contractul politic” pentru a ajunge în locul premierului interimar Ilie Bolojan: „Noi nu am rupt acest contract politic pentru ca să ne punem noi în locul domnului Bolojan. Noi încă nu suntem în convenția politică care s-a distrus. Urma să venim în 2027. Atunci era momentul nostru și puteam cu siguranță să preluăm această guvernare.

Sigur că nu ne încurcă această chestiune, doar că ne-ar trebui o majoritate solidă pentru asta. Nu se poate face o majoritate cu AUR, pentru că nici AUR nu vrea și nimeni nu vrea de pe scena politică, nici noi ne dorim asta. Este greu să facem o majoritate. Sigur că am putea să facem o majoritate dacă liberalii se țin de cuvânt și se duc în opoziție. După 7 ani de guvernare, de la Cîțu încoace, au fost mereu, au condus economia, au condus proiectele europene, au condus cele mai importante elemente ale guvernării economice. Deci este clar, dacă ei pleacă în opoziție cu ceilalți, s-ar putea face și noi nu spunem nu la acest proiect. Până la urmă chiar un guvern minoritar, dacă se ajunge la o convenție politică, să spunem că un guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu, sau pe cine o să desemnăm noi, și acesta ar putea să fie o soluție”.

Vicepreședintele PSD a mai subliniat că partidul nu se ferește de guvernare, iar soluția ar consta în refacerea Coaliției.

Primele nume luate în calcul de președintele Nicușor Dan pentru varianta de premier tehnocrat sunt Radu Burnete și Șerban Matei, potrivit surselor Digi24.

Radu Burnete este actualul consilier al președintelui pentru probleme economice și sociale. A doua variantă de premier tehnocrat este Șerban Matei, actual director al Direcției de Relații Internaționale a Băncii Naționale a României.

Șeful statului a convocat consultări cu partidele şi formaţiunile parlamentare, pentru ziua de luni, începând cu ora 09:00, în vederea desemnării premierului.

„În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituţia României, Preşedintele României, Nicuşor Dan, va invita la Palatul Cotroceni preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de Prim-ministru”, a anunțat, joi, Administraţia Prezidenţială.

