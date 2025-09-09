Live TV

Video Un lider PSD îl critică pe Boloș în scandalul cu Ciolacu: „O declarație cretină”

Data publicării:
ID238653_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Marcel Boloș și Marcel Ciolacu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„O declarație cretină, părerea mea”, a declarat vicepremierul PSD Marian Neacșu după ce fostul ministru de Finanțe, liberalul Marcel Boloș a afirmat că Marcel Ciolacu i-ar fi spus că „îl doare în organul genital” de deficitul bugetar.

„O declarație cretină, părerea mea”, a declarat marți Marian Neacșu, întrebat marți la Parlament ce opinie are despre afirmațiile liberalului Boloș.

De asemenea, chestionat dacă Marcel Boloș minte, Neacșu a replicat: „Au fost făcute o serie de informări în ședințele de Guvern, dar care cuprindeau, dincolo de măsuri economice, și o serie de chestii care erau cumva fantasmagorice, care au umflat artificial nivelul de venituri pe care trebuiau să le încaseze ANAF”.

Citește și: Grindeanu dă vina pe Boloș pentru cheltuirea banilor din fondul de rezervă: „Acest mecanism a fost propus de ministrul Finanţelor”

Vicepremierul PSD a adăugat că înainte de constituirea Guvernului din decembrie, „pe zonele preparative de construire a bugetului pe anul acesta, domnul Boloș ne-a prezentat o situație determinată de ce efecte economice ar avea «ordonanța trenuleț»”.

Citește și: Scandalul declarațiilor Boloș-Ciolacu privind deficitul. Zamfir: Ministrul trebuia să-și dea demisia. Fenechiu: Exista valul suveranist

„Dacă nu mă înșel, cifra care ar fi trebuit să însemne economii realizate în urma aplicării acestei ordonanțe trenuleț era de 126 de miliarde și cu toate astea, deficitul cu care s-a încheiat anul a fost 8,6”, a conchis el.

