Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a explicat la Digi24 că a existat o discuție inițială cu social-democrații pentru ca PSD și AUR să susțină reciproc unele amendamente care să modifice legea bugetului de stat. „Le-am spus: nu suntem orgolioși și putem renunța la unele amendamente, dar acceptați și voi unele propuneri ale noastre”, a explicat parlamentarul.

Înțelegerea dintre PSD și AUR s-a produs în momentul în care a fost supus la vot, în comisiile reunite de buget, amendamentul social-democraților privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii cu suma de 1,1 miliarde de lei pentru a acorda ajutoare pensionarilor și familiilor vulnerabile. Deși inițial AUR a susținut în celelalte comisii măsura, de data aceasta a ales să nu voteze și astfel, din cauza unui blocaj procedural, amendamentul a fost declarat respins.

Social-democrații din comisie i-au acuzat pe aleșii AUR că au ales să stea pe margine și să nu voteze, deși se aflau în sală. Din cei 51 de aleși prezenți, PSD a obținut 23 de voturi pentru adoptarea amendamentului, cu ajutorul UDMR, SOS și PACE, însă ar fi avut nevoie de cel puțin 26 de voturi.

„Nu participăm la un vot pe o chestiune de hazard moral. Opțiunea în Parlament este „prezent, nu votez”.

Cu PSD am avut o discuție cu cei din comisie și am spus așa: noi nu suntem orgolioși, putem să renunțăm la amendamentul cu CASS-ul, dar acceptați și voi ca amendamentele pe care noi le depunem, și care sunt mult mai mici, să fie susținute. Ei inițial au spus „da”, apoi ne-au transmis că nu este de acord conducerea partidului”, a declarat, în direct la Digi24, Petrișor Peiu.

Cu alte cuvinte, senatorul a lăsat de înțeles că a existat o înțelegere între AUR și PSD prin care cele două partide să își treacă la vot, reciproc, unele amendamente.

AUR ar fi urmat să susțină amendamentul PSD privind scutirea de la plata CASS a mai multor categorii de persoane, în timp ce social-democrații erau așteptați să susțină propunerile aur privind majorarea fondului pentru bursele studenților și a sporului de doctorat.

Întrebat ce vor face aleșii AUR în momentul în care va fi supus la vot amendamentul PSD privind scutirea de la plata CASS, a susținut-o, senatorul a precizat:

„Noi ne susținem amendamentele noastre. PSD nu a susținut amendamentul legat de reîntregirea burselor și amendamentul legat de reîntregirea sporului de doctorat”.

Citește și: VIDEO „Răsturnăm democrația!”. Haos la votul ajutoarelor pentru pensionari: măsura a fost respinsă, deși inițial trecuse. PSD a părăsit sala

