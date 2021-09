USR PLUS acuză PNL că își amenință secretarii de stat din ministerele USR PLUS să meargă la ședința de guvern în locul miniștrilor

USR PLUS îi acuză pe partenerii de coaliție din PNL că își forțează secretarii de stat din ministerele conduse de USR PLUS să se prezinte la ședința de guvern din această seară în locul miniștrilor. Aceștia din urmă au anunțat că nu se vor prezenta la ședința în care premierul Florin Cîțu vrea să adopte programul de dezvoltare "Anghel Saligny", în valoare de 50 de miliarde de lei.

"USR PLUS ia act de amenințările asupra secretarilor de stat PNL din ministerele conduse de miniștri USR PLUS de a se prezenta la ședința de guvern (de miercuri, la ora 19.00 - n.r.). Reprezentarea unui minister, conform legii, este atributul ministrului și poate fi delegată doar de către acesta prin ordin scris. Facem apel la șeful executivului să nu pună oamenii în situația de a încalca legea prin uzurparea de calități oficiale", se arată într-un comunicat USR PLUS.

Miniștrii USR PLUS nu mai merg la ședința de guvern din această seară, la ora 19.00, în care premierul intenționează să adopte programul de dezvoltare "Anghel Saligny", în valoare de 50 de miliarde de lei. Dan Barna a anunțat că lucrurile vor fi tranșate mâine dimineață, în cadrul unei ședințe a coaliției de guvernare, repetând că "toate opțiunile sunt pe masă".

