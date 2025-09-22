Valeriu Stoica, specialist în Drept și fost președinte PNL, a afirmat luni, la Digi24, că declarațiile „belicoase” ale unor politicieni social-democrați „trebuie citite în contextul jocului de putere din PSD”. Fostul lider liberal atrage atenția asupra faptului că „ideea unui guvern cu alt premier liberal este o simplă speculație” și „n-ar trebui să i se dea niciun fel de credibilitate”. În opinia aceastuia, „renegocierea în permanență a măsurilor din program este contraproductivă, înseamnă că de fapt nu se realizează programul de guvernare” care a fost negociat timp de o lună de partidele din coaliție.

„Să privim cu circumspecție declarațiile politicienilor din coaliție, pentru că există, pe de o parte, o diferență între ce declară diferiți oameni politici și poziția pe care o are partidul respectiv la un moment dat. Deocamdată, poziția Partidului Social Democrat s-a exprimat la moțiunile de cenzură care au fost recent. Încrederea în Guvern s-a manifestat prin respingerea acestor moțiuni de cenzură”, a declarat Valeriu Stoica.

Este vorba de relația dintre diferite grupuri de putere din interiorul PSD în perspectiva viitorului congres

„Ele nu puteau să fie respinse decât și cu votul PSD. Așadar, cred că trebuie să vedem aceste declarații care se fac în momentul de față în diferite zone ale Partidului Social Democrat ca o poziționare pentru viitorul congres al PSD. Nu este vorba aici neapărat de relația dintre PNL și PSD în coaliție, este vorba de relația dintre diferite grupuri de putere din interiorul PSD în perspectiva viitorului congres”, a punctat în continuare fostul lider liberal.

„Partidul Social Democrat și-a exprimat sprijinul pentru Guvernul Bolojan nu numai când a primit votul de încredere inițial, când a fost investit acest guvern. Dar a primit această încredere în momentul în care au respins parlamentarii coaliției de guvernare moțiunile care au fost făcute de opoziție.

Președintele partidului, Grindeanu, a declarat răspicat că nu se pune o problemă legată de preluarea poziției de premier de către PSD, iar ideea că e posibil un guvern cu un alt premier liberal este o simplă speculație, în acest moment n-ar trebui să i se dea niciun fel de de credibilitate. Repet, asemenea speculații se vor face în continuare. Este jocul specific lumii politice românești de a lansa tot felul de de zvonuri. Presa le preia și văd că titrează”, a adăugat Stoica.

„Decizia partidului a fost exprimată la moțiunea de cenzură, în sensul că se sprijină guvernul Bolojan”

„PSD n-a spus niciodată că se face alt guvern, să spunem că parlamentarul cutare a exprimat o opinie, dar nu spune. «PSD vrea alt guvern cu alt premier». Această titrare, repet, generalizează o atitudine. Dar ca PSD să spună că vrea să facă alt guvern decât cu Bolojan, ar trebui să avem o decizie a acestui partid. Decizia partidului a fost exprimată la moțiunea de cenzură, în sensul că se sprijină guvernul Bolojan. Aia este decizia care trebuie să fie avută în vedere. Restul sunt speculații”, a mai spus fostul lider al PNL.

Valeriu Stoica s-a întrebat dacă există în momentul de față în PNL, sau în PSD, sau în USR, un alt om politic care are credibilitate necesară pentru a face această reformă. „Răspunsul meu direct și fără a fi vorba de vreo părtinire pentru PNL sau pentru Bolojan, este că nu există un alt om politic în momentul de față care ar putea să ducă această reformă la capăt”.

„A doua chestiune - dacă această reformă nu e dusă la capăt, ce se întâmplă cu România? Asta înseamnă că pe de o parte, Uniunea Europeană va constata că angajamentele României nu au fost îndeplinite. Asta va avea efecte importante în ceea ce privește accesarea fondurilor europene și sprijinul pe care îl dă Uniunea Europeană. În general, creditorii internaționali vor deveni foarte neîncrezători și agențiile de rating la fel, deocamdată sunt rămase în stand-by, urmăresc cu atenție să vadă ce se întâmplă în România, și oricând se poate depuncta țara sub acest aspect, cu consecința că la un moment dat reforma nu o mai face Guvernul României, reforma va fi făcută de obligațiile internaționale pe care România le are față de creditorii internaționali, față de Uniunea Europeană, a subliniat Stoica.

„Jocul lor este periculos, e periculos chiar și pentru ei”

„Dacă ne uităm acum la ceea ce joacă unii oameni politici din PSD, nu spun PSD în întregul său, jocul lor este periculos, e periculos chiar și pentru ei, pentru că da, chiar dacă ar avea niște interese pentru care fac aceste jocuri, în momentul în care România va intra în incapacitate de plată, pierd toți, inclusiv cei care au interese poate mai puțin legitime. Cred că e nevoie de o solidaritate în momentul de față în jurul guvernului Bologan. În orice caz, toate partidele din coaliție trebuie să aibă această solidaritate, inclusiv PSD. Repet, eu cred că aceste ieșiri din peisaj, cu declarații belicoase, trebuie citite în contextul jocului de putere din PSD, în contextul viitorului congres. Nu cred că în momentul de față în PSD există un curent majoritar care să se împotrivească participării la această coaliție, a punctat acesta.

A renegocia în permanență măsurile din program este contraproductiv, înseamnă că de fapt nu se realizează programul de guvernare.

„Să nu uităm un lucru, măsurile pe care le ia acum Guvernul nu sunt intempestive, inventate de un ministru sau de premier. Sunt măsuri care au fost puse în programul de guvernare. Mai ținem minte că acel program de guverare a fost negociat o lună, da, cu acea ocazie au fost discuții intense pe fiecare măsură din acest program. A fost un compromis. Unii au vrut mai mult, alti mai puțin. S-a ajuns la un compromis. Programul este rezultatul voinței comune a partidelor care au format coaliția, și ca urmare, dacă nu se respectă programul, cei care nu-l respectă au o responsabilitate.

Citiți și:

VIDEO PSD vede guvernarea și fără Bolojan. Zamfir: „Nimeni nu e de neînlocuit”. Blaga (PNL): „Totul are legătură cu congresul PSD”

Ştefan Pălărie: „Nu cred că Bolojan trebuie să-şi dea demisia”. Care este cel mai viabil scenariu în opinia liderului senatorilor USR

Editor : Liviu Cojan