Exclusiv Valeriu Stoica: Nu e nimic surprinzător în strategia Rusiei pentru a păstra Republica Moldova în sfera de influență a Moscovei

Data publicării:
drapelul republicii moldova
Foto: Profimedia
Valeriu Stoica, specialist în Drept și fost președinte al PNL, a vorbit luni, în exclusivitate la Digi24, despre alegerile parlamentare din Republica Moldova. Acesta a spus că „păstrarea parcursului european al Moldovei este vitală”, atât pentru ei, cât și pentru România. Fostul lider PNL a subliniat faptul că „nu e nimic surprinzător în strategia pe care o desfășoară Rusia” pentru a păstra Chișinăul în sfera de influență a Moscovei.

„Este limpede pentru toată lumea, inclusiv pentru Uniunea Europeană, inclusiv pentru Rusia, pentru pentru noi, pentru români, că păstrarea parcursului european al Moldovei este vitală. Să nu uităm că, Moldova, fiind în vecinătatea noastră, în măsura în care urmează parcursul european înseamnă și o garanție de securitate pentru România. Înseamnă, de asemenea, încercarea de a stopa infiltrarea Rusiei în această zonă. Moldova este între Ucraina și România, iar dacă alegerile parlamentare din Republica Moldova ar da câștig de cauză forțelor proruse, asta ar fi periculos și pentru Ucraina, și pentru România și cred că ar fi de nedorit pentru întreaga Uniunea Europeană. Pe de altă parte, cucerirea la urne a Moldovei de către Rusia nu este un obiectiv nou. Au încercat același lucru și când au fost alegerile prezidențiale. Încearcă același lucru de multă vreme”, a declarat Valeriu Stoica.

„S-au tot încercat astfel de metode”

„Aș zice că încă de când și-a câștigat independența Republica Moldova s-au tot încercat astfel de metode, ca să fie păstrată această țară în sfera de influență rusească. În momentul în care au apărut semnele desprinderii Moldovei din această sferă de influență rusească, s-a creat mare agitație la Kremlin și este de așteptat ca toată această strategie care a fost pusă în lucru să devină din ce în ce mai amplă și din ce în ce mai percutantă. Nu e nimic surprinzător în asta. Până la urmă, acest obiectiv al Rusiei este de fapt doar unul din panoplia de obiective pe care Rusia le are cel puțin de două decenii, de când Putin a dat primul semnal că este nemulțumit, pe de o parte, de destrămare a Uniunii Sovietice, și pe de altă parte este nemulțumit de avansul Alianței Nord-Atlantice către granița Rusiei și de avansul european către granița Rusiei.

În ceea ce privește dcelarațiile lui Putin, Valeriu Stoica spune că aici „nu e vorba aici de speculații”. „Vladimir Puțin a declarat ferm, răspicat că dorește retragerea NATO de pe pozițiile actuale, că este nemulțumit de presupusa amenințare pe care ar constitui-o această apropiere a graniței NATO de Rusia. În realitate, cum bine se știe, NATO este o alianță defensivă. Țările din această zonă au aderat la NATO nu pentru că așa au vrut alte țări din NATO, ci pentru că aceste țări au dorit să aibă o umbrelă de securitate. Cât privește propaganda, dezinformarea pe care Rusia le practică și în Moldova, și în România, și în toată Uniunea Europeană, și chiar și în Statele Unite, în toată lumea liberă, este vorba de o expertiză, în ghilimele, pe care o are Rusia de multă vreme. A avut-o și Uniunea Sovietică, o istorie îndelungată a manipulării și a dezinformării”, a adăugat fostul lider PNL.

„Cetățenii să înțeleagă miza jocului politic”

„Războiul hibrid de care vorbim noi astăzi este diferit față de ceea ce se întâmpla în urmă cu 100 sau 200 de ani numai prin amploarea cu care se desfășoară dezinformarea și manipularea și prin rapiditatea cu care această rețea de știri falsă se răspândește. Rețelele de socializare permit o asemenea disipare rapidă și amplă a știrilor false. Și asta face ca, în absența lucidității cetățenilor din Republica Moldova, din România, în absența spiritului critic să existe, din păcate, vulnerabilitate la această manipulare și la această dezinformare. Speranța este ca în această bătălie foarte aprinsă care se desfășoară în Republica Moldova, cetățenii - și cei din Moldova, și cei din diaspora să înțeleagă miza jocului politic, să înțeleagă că e vorba până la urmă de destinul țării lor, e vorba de destinul fiecărui cetățean al Republici Moldova, și să încerce să restrângă pe cât se poate această influență a manipulării, a informării rusești în această perioadă.

Repet, nu e nimic surprinzător în strategia pe care o desfășoară Rusia și în Republica Moldova, și în România, în continuare, că nu s-au oprit, precum și în restul Uniunii Europene”, a punctat Stoica.

Citiți și:

Serviciile secrete și polițiștii din Republica Moldova au reținut 74 de persoane care pregăteau violențe după alegeri

VIDEO Planul secret al lui Vladimir Putin pentru a manipula alegerile din Republica Moldova și a o înlătura pe Maia Sandu (Bloomberg)

VIDEO Kremlin, Georgescu, bani și multă manipulare. O nouă anchetă zguduie campania electorală din Republica Moldova (nordnews)

Editor : Liviu Cojan

