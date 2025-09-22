Planul secret al lui Vladimir Putin pentru a manipula alegerile din Republica Moldova și a o înlătura pe Maia Sandu (Bloomberg)

Rusia a elaborat un plan secret pentru a manipula alegerile cruciale din Republica Moldova din 28 septembrie, potrivit unor documente interne consultate de Bloomberg. Strategia coordonată direct de la Kremlin include recrutarea moldovenilor din diaspora pentru vot, organizarea de proteste menite să destabilizeze țara, campanii masive de dezinformare pe rețelele sociale și chiar folosirea de materiale compromițătoare împotriva unor oficiali. Obiectivul declarat ar fi subminarea șanselor partidului pro-european al Maiei Sandu și îndepărtarea acesteia de la putere, într-un moment în care Moldova își joacă viitorul european.

Planul Kremlinului pentru destabilizarea alegerilor

Strategia, cu mai multe direcții de acțiune, a fost finalizată în primăvară și coordonată direct de la Kremlin. Scopul este să reducă șansele Partidului Acțiune și Solidaritate al președintei Maia Sandu la scrutinul din 28 septembrie și, în cele din urmă, să o înlăture de la putere, arată planurile interne rusești citate în documente.

Aflată între Ucraina devastată de război și România, stat membru UE și NATO, mica republică este un câmp de bătălie între forțele politice pro-europene și cele pro-ruse. Alegerile de duminică vin la mai puțin de un an după referendumul privind aderarea Moldovei la UE, trecut la limită, în contextul unor acuzații ale guvernului de interferențe ale Kremlinului.

Potrivit documentelor, tactica include recrutarea moldovenilor din străinătate, inclusiv din Rusia, pentru a vota la secții din UE și din alte state, trimiterea altora pentru a organiza proteste și o amplă campanie de dezinformare pe rețele sociale. O altă componentă-cheie din planurile coordonate de administrația președintelui Vladimir Putin vizează folosirea materialelor compromițătoare pentru a presa oficiali publici să perturbe procesul electoral.

Bloomberg nu a putut confirma dacă Rusia aplică deja aceste planuri în timp ce campania electorală din Moldova se apropie de final. Totuși, doi oficiali europeni au declarat, sub protecția anonimatului, că este „aproape sigur” că Moscova intenționează să le pună în practică.

Între timp, poliția moldoveană a intensificat acțiunile împotriva campaniilor de dezinformare și a tentativelor de cumpărare a voturilor. Luna trecută, autoritățile au cerut oficial blocarea a 443 de conturi de TikTok.

Kremlinul nu a răspuns solicitării Bloomberg de a comenta. Rusia a negat în repetate rânduri că ar interveni în alegeri străine. În timpul referendumului și al alegerilor prezidențiale de anul trecut, o purtătoare de cuvânt a Ministerului rus de Externe a respins acuzațiile, calificându-le drept „rusofobie”, parte a „proiectului european al Moldovei”.

„Obiectivul Kremlinului: să cucerească Moldova prin urne”

Miza acum este dacă Moldova va continua drumul către integrarea europeană, după ce obiectivul a fost inclus în Constituție, sau se va întoarce spre Moscova, în timp ce Putin nu dă semne că ar dori să pună capăt războiului din Ucraina vecină.

Moldova, fost stat sovietic cu 2,4 milioane de locuitori, are o minoritate rusofonă importantă. Potrivit Consiliului Europei, Transnistria este sub ocupație rusă, iar liderul regiunii Găgăuzia a fost condamnat de o instanță din Moldova pentru că a transferat ilegal bani ruși către un partid politic.

„Obiectivul Kremlinului este clar: să cucerească Moldova prin urne, să ne folosească împotriva Ucrainei și să ne transforme într-o rampă de lansare pentru atacuri hibride asupra Uniunii Europene”, a spus Sandu în fața europarlamentarilor la Strasbourg, pe 9 septembrie.

„De aceea, aceste alegeri sunt foarte importante. Apărându-le, apărăm nu doar Moldova, ci și securitatea și stabilitatea regională”, a adăugat ea.

UE și-a exprimat sprijinul pentru candidatura Moldovei, iar președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk au vizitat Chișinăul la sfârșitul lui august.

PAS promite să deschidă procesul de aderare la UE și să obțină fonduri esențiale după ce negocierile au început anul trecut. Totuși, sondajele arată că partidul ar putea pierde majoritatea parlamentară, ceea ce ar duce la o coaliție fragilă.

Printre rivali se află blocul nominal pro-european Alternativa, dar și un bloc pro-rus condus de fostul președinte Igor Dodon. Alte documente văzute de Bloomberg sugerează că Dodon a cerut serviciilor de securitate să-i monitorizeze pe adversarii politici în timpul mandatului său. El a respins acuzațiile, susținând într-un e-mail către Bloomberg că a acționat întotdeauna legal și în interesul Moldovei.

Într-o „scrisoare deschisă” postată pe rețelele sociale, Dodon a acuzat autoritățile moldovene de presiuni ilegale asupra opoziției.

„Regimul aflat la putere folosește resurse administrative nu doar pentru a-și urmări obiectivele politice, ci și pentru a intimida principalii săi competitori”, a declarat Dodon.

El a acuzat și „anumite puteri occidentale” de ingerință, spunând că oficiali de rang înalt au venit să susțină PAS și au amenințat cu suspendarea asistenței externe dacă partidul pierde.

Oficialii europeni susțin că Rusia alocă resurse considerabile pentru a influența alegeri în regiune, amintind de acuzațiile de interferență în Georgia și România.

Sandu a estimat recent că Rusia a cheltuit echivalentul a 1% din PIB-ul Moldovei, adică aproximativ 150 de milioane de euro, pentru a influența referendumul privind aderarea la UE și realegerea ei. Oficialii europeni cred că sume similare au fost alocate și pentru scrutinul din septembrie.

Miza alegerilor: viitor european sau întoarcere spre Rusia

Documentele consultate arată că Moscova încearcă să creeze iluzia unei competiții electorale reale, dar cu scopul de a dilua sprijinul pentru Maia Sandu.

Voturile diasporei au fost cruciale în alegerile din 2024. Pentru acest scrutin, unul dintre documente arată că Rusia intenționează să recruteze membri ai diasporei și să le plătească transportul pentru a vota. Planurile includ, de asemenea, o campanie masivă de dezinformare pe Telegram, TikTok, Facebook, dar și prin call-centere, cu mesaje în română și rusă care o acuză pe Sandu că este „marioneta străinilor” și că duce țara spre „mizerie și război”.

Poliția din Moldova a anunțat că grupuri încearcă să introducă ilegal bani pentru cumpărarea voturilor și finanțarea partidelor, iar pe 16 septembrie au fost confiscate 5 milioane de lei (302.000 de dolari) într-o operațiune de destructurare a unei rețele de spălare de bani.

Planurile rusești vizează inclusiv recrutarea de tineri din cluburi sportive și rețele criminale pentru a organiza provocări violente în timpul votului și după. Printre acestea: proteste pentru a cere demisia Maiei Sandu dacă PAS pierde sau pentru a contesta rezultatul dacă partidul câștigă.

Un document citat subliniază că Moscova urmărește nu doar alegerile, ci și perioada de după. Sprijinul oferit opoziției moldovene ar varia de la consiliere la finanțare. Dar chiar și în cazul unei victorii, relația dintre aceste partide ar fi tensionată, având în vedere competiția pentru favorurile Kremlinului.

Cultura suspiciunii reciproce este veche. Documentele arată că Dodon, înfrânt de Sandu la prezidențialele din 2020, a cerut servicilor de informații să monitorizeze inclusiv politicieni pro-ruși și oameni de afaceri.

Aceste documente includ sute de mesaje schimbate între Dodon și un ofițer de informații moldovean între octombrie 2019 și mai 2021, referitoare la itinerarii de călătorie, manifestări publice și chiar ambasade.

Dodon a răspuns prin e-mail că „a acționat exclusiv în limitele legii și în interesul național”.

Editor : Ș.A.