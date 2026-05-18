Varujan Pambuccian, după discuțiile cu Nicușor Dan: „Vrem o reconstrucție a Coaliției, în jurul nucleului PNL-PSD”

Liderul grupului minorităţilor naţionale, deputatul Varujan Pambuccian, a declarat, luni, după consultările cu Nicuşor Dan, că i-a vorbit președintelui despre necesitatea unei retrospective pentru a vedea ce nu a funcționat în acordul fostei Coaliții, pentru ca mai apoi „să pornim reconstrucția” acesteia, „obligatoriu în jurul nucleului PNL-PSD”.

„Primul lucru pe care l-am spus astăzi este că nu e bine să ne grăbim şi nu e bine să legăm discuţiile de personae, este mult mai important să ne legăm de principii şi de o privire retrospectivă, în ultimele trei sferturi de ani, să vedem ce a fost funcţional şi ce nu, în acordul de coaliţie, să vedem ce a funcţionat şi ce nu, în măsurile care s-au luat, şi de acolo să pornim o reconstrucţie a coaliţiei, pe care noi o vedem obligatoriu în jurul nucleului PNL-PSD”, a spus Varujan Pambuccian, după discuţiile cu şeful statului, el adăugând că „restul forţelor politice vin după aceea”.

„Există o direcţie fundamentală pe care coaliţia trebuie să o păstreze, prezenţa euroatlantică. Este o chestiune pe care nu o putem discuta în niciun fel, aici nu e loc de discuţii, dar este loc de discuţii în ceea ce priveşte metodele pe care le adoptăm, în special în zona care afectează economia, pentru că, în momentul în care măsurile pe care le luăm şi care pot să dea bine, contabiliceşte vorbind, duc la o scădere a consumului, adică la o scădere economică, adică la încasări mai mici la buget, nu am făcut nimic. Înseamnă că ne-am propus un lucru şi, chinuind oamenii, ajungem la opusul lui”, a explicat deputatul.

Potrivit lui Pambuccian, prima dată trebuie discutat acordul de coaliţie şi văzut ce nu a funcţionat şi ce ar trebui făcut”.

„Noi nu ne-am grăbi, nu credem că e bine să ne grăbim, am vazut de atâtea ori cum lucruri făcute în grabă s-au terminat prost”, a subliniat Pambuccian. ”E bine să plecăm raţional, absolut raţional, fără nicuin felk de resentimente şi să reconstruim această coaliţie”, a spus Pambuccian în final.

