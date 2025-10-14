Live TV

Victor Negrescu se alătură echipei conduse de Sorin Grindeanu la Congresul PSD. Ce funcție vizează europarlamentarul

Data publicării:
victor negrescu si sorin grindeanu
Sursa: Facebook/ Victor Negrescu

Victor Negrescu a anunțat, marţi, că se alătură echipei conduse de Sorin Grindeanu la Congresul care va avea loc în data de 7 noiembrie. Europarlamentarul candidează pentru una dintre cele cinci funcţii de prim-vicepreşedinte, după ce liderii PSD au decis să crească numărul funcțiilor de conducere din partid.

„După o reflecţie amplă şi multe discuţii cu colegii mei, am decis să fac încă un pas în faţă şi să îmi asum şi mai multe responsabilităţi, alăturându-mă echipei conduse de Sorin Grindeanu, candidând pentru una dintre cele cinci funcţii de prim-vicepreşedinte al Partidului Social Democrat”, a scris Victor Negrescu pe Facebook.

Europarlamentarul a subliniat că se urmărește „modernizarea” partidului.

„Adversarii noştri politici sunt în afara partidului, un Congres al reconstrucţiei, prin care pornim un mare şantier pentru modernizarea partidului. Structurile interne trebuie relansate iar partidul trebuie să producă soluţii şi politici publice noi, un Congres al identităţii, în care afirmăm cu tărie cine suntem şi pentru ce luptăm.

Între extremism și austeritatea dreptei, locul nostru este clar: un partid de centru-stânga modern, pro-occidental, dar profund atașat valorilor naționale. Un partid care gândește european, dar simte românește, promotor al echității sociale, al solidarității și al valorilor democratice”, a mai transmis Negrescu. 

Anunțul europarlamentarului PSD vine după ce, luni, conducerea partidului a stabilit data Congresului, 7 noiembrie, când va fi ales noul președinte, dar și echipa de conducere. 

Liderii social-democrați au mai luat o decizie importantă: modificarea statutului, care în prezent menționează că formațiunea este una „progresistă”. Sintagma va fi eliminată, iar în schimb partidul se va declara promotor al valorilor „naționale, religioase, tradiționale”.

Citește și:

Noua strategie a PSD: social-democrații renunță la „progresism” pentru „valori religioase”. Când va avea loc Congresul

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
1
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
2
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru...
muntii carpati
3
Munții Carpați, transformare spectaculoasă. Aproape jumătate din peisajele alpine s-au...
Screenshot 2025-10-13 232543
4
Accident în București: O femeie și copilul ei, loviți de mașină pe trecerea de pietoni...
extrageri loto
5
Au fost trase numerele câștigătoare la LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc. Reportul la la 6/49...
Donald Trump a arătat spre Șeicul Mansour și a rostit ȘASE cuvinte. Momentul a devenit VIRAL
Digi Sport
Donald Trump a arătat spre Șeicul Mansour și a rostit ȘASE cuvinte. Momentul a devenit VIRAL
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ecusona al politiei romane
„Salariu de excelență” de la șefi pentru șefi. Bonusul de performanță...
Nicușor Dan a birou, cu steaguri ro ue in spate
Nicușor Dan vrea să implice SRI în lupta anticorupție, dar cere...
mașini care se bușesc
Se schimbă modul în care vor fi constatate accidentele rutiere. Ce...
lavinia
Povestea care a făcut statul să-și recunoască greșelile: Lavinia...
Ultimele știri
Mai multe organizații media americane refuză să semneze noile reguli de acces pentru presă ale Pentagonului
Fii salvator. Prim ajutor în caz de hematurie
Rusia a bombardat un convoi care transporta ajutor umanitar în sudul Ucrainei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Y2ZjZDUxNWEwZTY5ZGZhNzU3ZDViMjliNzA0NmQ3NDk=.thumb
Raport Salvați Copiii: Mai mult de o treime dintre copiii români trăiesc în sărăcie. Victor Negrescu: „E un eşec colectiv”
ID317365_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Tăierea posturilor din primării și alegerile din București, dintr-o amânare în alta. Coaliția se reunește din nou de la ora 14:00
170322_PLEN_REUNIT_CLAUDIU_MANDA_05_INQUAM_PHOTOS_Octav_Ganea
Claudiu Manda își anunță candidatura la funcţia de secretar general al PSD, în echipa lui Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu
Cum explică Grindeanu renunțarea la menționarea progresismului în statutul PSD: Clarifică identitatea și direcția noastră doctrinară
sorin grindeanu face declaratii
Noua strategie a PSD: social-democrații renunță la „progresism” pentru „valori religioase”. Când va avea loc Congresul
Partenerii noștri
Pe Roz
Tragedie după o naștere acasă. O mamă de 34 de ani și fetița ei au murit subit, în decurs de câteva zile
Cancan
Ea e Elena, femeia ucisă pe trecerea de pietoni! Mai avea un băiețel de 10 ani acasă, care o suna continuu...
Fanatik.ro
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Dialogul uluitor în timpul meciului cu Austria avut de Mircea Lucescu cu un ziarist: “Nea Mircea, nu schimbi...
Adevărul
Economia României se sufocă: vânzările scad, firmele concediază și reduc cheltuielile. Negrescu: „Funcționăm...
Playtech
Compania cu cel mai mare preţ al energiei electrice. Cine are cel mai mic tarif
Digi FM
Adela Popescu, "scrisoare" de dragoste și apreciere pentru mama ei: "Nu mai știu pe nimeni ca ea. Nu m-a...
Digi Sport
Situația neverosimilă din grupa României face înconjurul lumii. "Scenariu de film", în ultima etapă
Pro FM
Paris Jackson, sinceră despre procesul prin care a scăpat de dependența de alcool și heroină: "A fost ca un...
Film Now
Lupta de patru ani cu bulimia a lui Diane Keaton. Cum a ajutat-o Woody Allen să treacă peste cea mai dificilă...
Adevarul
Cifrele care arată modul costisitor în care poartă Rusia războiul. Pierderi uriașe pe câmpul de luptă în 2025
Newsweek
Ministrul economiei recunoaște nedreptatea făcută la pensie celor cu grupe de muncă. Au tăiat puncte
Digi FM
Fiica Danei Rogoz, la primul job la numai 5 ani: "Azi am fost doar mama Liei. Sunt tare mândră de ea"
Digi World
5 motive să lași pantofii la ușă atunci când intri în casă. De ce nu e bine nici să stai desculț
Digi Animal World
Moment de groază la un hotel din India. Un leopard sălbatic a năvălit în sala de mese în timp ce un bărbat...
Film Now
Rebecca Ferguson face noi dezvăluiri despre actorul care a țipat la ea pe platoul de filmare. I-a fost...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...