Victor Negrescu se alătură echipei conduse de Sorin Grindeanu la Congresul PSD. Ce funcție vizează europarlamentarul

Victor Negrescu a anunțat, marţi, că se alătură echipei conduse de Sorin Grindeanu la Congresul care va avea loc în data de 7 noiembrie. Europarlamentarul candidează pentru una dintre cele cinci funcţii de prim-vicepreşedinte, după ce liderii PSD au decis să crească numărul funcțiilor de conducere din partid.

„După o reflecţie amplă şi multe discuţii cu colegii mei, am decis să fac încă un pas în faţă şi să îmi asum şi mai multe responsabilităţi, alăturându-mă echipei conduse de Sorin Grindeanu, candidând pentru una dintre cele cinci funcţii de prim-vicepreşedinte al Partidului Social Democrat”, a scris Victor Negrescu pe Facebook.

Europarlamentarul a subliniat că se urmărește „modernizarea” partidului.

„Adversarii noştri politici sunt în afara partidului, un Congres al reconstrucţiei, prin care pornim un mare şantier pentru modernizarea partidului. Structurile interne trebuie relansate iar partidul trebuie să producă soluţii şi politici publice noi, un Congres al identităţii, în care afirmăm cu tărie cine suntem şi pentru ce luptăm.

Între extremism și austeritatea dreptei, locul nostru este clar: un partid de centru-stânga modern, pro-occidental, dar profund atașat valorilor naționale. Un partid care gândește european, dar simte românește, promotor al echității sociale, al solidarității și al valorilor democratice”, a mai transmis Negrescu.

Anunțul europarlamentarului PSD vine după ce, luni, conducerea partidului a stabilit data Congresului, 7 noiembrie, când va fi ales noul președinte, dar și echipa de conducere.

Liderii social-democrați au mai luat o decizie importantă: modificarea statutului, care în prezent menționează că formațiunea este una „progresistă”. Sintagma va fi eliminată, iar în schimb partidul se va declara promotor al valorilor „naționale, religioase, tradiționale”.



