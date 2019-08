Viorica Dăncilă: PSD respinge intrarea Pro România la guvernare; Ne gândim la o remaniere și la o ajustare a programului de guvernare

Președintele PSD, Viorica Dăncilă, a anunțat, luni, după ședința CEx PSD, că majoritatea colegilor din partid au decis că nu este oportună cooptarea formațiunii Pro România, condusă de Victor Ponta, la guvernare.

Cu toate acestea, premierul Viorica Dăncilă spune că social-democrații au decis să continue alianța de guvernare cu ALDE, dar a subliniat că nu primește niciun fel de ultimatumuri de la partenerii de coaliție și a respins ideea unei restructurări a guvernului.

Ea a spus că Guvernul PSD-ALDE mai are proiecte de implementat, dar a subliniat că vor exista și niște „ajustări” la programul de guvernare, precum și o remaniere a miniștrilor care „nu au performat”.

Ca să sprijine PSD-ul în continuare, ALDE dăduse termen o săptămână social-democraților, până pe 20 august, să scrie un nou program de guvernare și să restructureze Cabinetul.

„În primul rând, vreau să fac o precizare, PSD nu acceptă un ultimatum. E cred că discuțiile în cadrul unei alianțe sunt discuții aplicate, un dialog constructiv, nu putem vorbi de ultimatum dat de PSD către ALDE sau de ALDE către PSD. Am discutat cu domnul președinte Tăriceanu despre programul de guvernare, am discutat despre restructurare. În cadrul Comitetului Executiv Național am discutat despre remaniere, nu avem în vedere o restructurare în viitorul apropiat, dar ne gândim la o remaniere a miniștrilor care nu au performat și la ajustarea programului de guvernare astfel încât să corespundă cerințelor populației”, a declarat Viorica Dăncilă, după ședința CEx PSD, citată de Mediafax.

„Marea majoritate a colegilor au decis că nu este oportună cooptarea Pro România la guvernare, noi avem o alianță, o alianță puternică și vrem să continuăm până în 2020. Am avut o discuție cu Victor Ponta despre o eventuală susținere a Partidului Social Democrat. S-au abordat noțiuni generale, nu punctual, pentru că nu puteam să mă angajez la nimic până nu aveam o discuție în forul statutar al partidului. Am văzut în rest declarațiile domnului Ponta, declarații care au nemulțumit PSD și aceste lucruri au condus la această reticență în a coopta Pro România la guevrnare”, a explicat Viorica Dăncilă.

Întrebată dacă Victor Ponta și-a exprimat dorința de a intra în coaliție la întâlnirea avută, liderul PSD a replicat: „A lansat această ipoteză, de a venit la guvernare, dar nu au fost discuții care să se finalizeze cu un protocol, cu o soluție privind venirea la guvernare”.

Viorica Dăncilă a precizat că liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, nu a cerut posturi în plus în Executiv pentru a rămâne la guvernare. „Nu, domnul Tăriceanu nu a făcut acest lucru și cred că acest lucru nu funcționează, nu putem să cerem ceva în plus sau să condiționăm. Eu cred că aceste lucruri sunt discutate”, a punctat Dăncilă.

